Огромное возмущение обыском у Серебренникова в Гоголь-центре. С коррупцией, конечно, нужно бороться, но только в среде путинских чиновников. А если фрондирующий режиссер как директор государственного театр отдает подряд самому себе как хозяину небольшой частной компании - на это, конечно, нужно смотреть сквозь пальцы.

В любой европейской стране (минус це Эуропа) и даже в многогрешном Израиле за такие штучки идут в тюрьму.

К сожалению, фрондирующие и оппонирующие деятели искусства в России не менее, а то и более вороваты, чем кувшинные рыла чиновников. Помните распиленные миллионы за несостоявшиеся концерты в московских парках? Александрина Маркво бежала в Лондон, но об этой панаме рукопожатые не говорят. Ведь ее муж был помощником Навального! Им можно красть!

Я, главное, люблю Серебренникова - режиссера. Наверное, сдуру он крутил такие аферы, или от ощущения безнаказанности. Но надо отучать рукопожатых от воровства. Закон один для всех. Коррупция - это плохо не только для повара Путина, но и для блестящего директора театра.

Исраэль Шамир

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/109228/18693/-