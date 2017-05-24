Надо отучать рукопожатых от воровства. Закон один для всех
Огромное возмущение обыском у Серебренникова в Гоголь-центре. С коррупцией, конечно, нужно бороться, но только в среде путинских чиновников. А если фрондирующий режиссер как директор государственного театр отдает подряд самому себе как хозяину небольшой частной компании - на это, конечно, нужно смотреть сквозь пальцы.
В любой европейской стране (минус це Эуропа) и даже в многогрешном Израиле за такие штучки идут в тюрьму.
К сожалению, фрондирующие и оппонирующие деятели искусства в России не менее, а то и более вороваты, чем кувшинные рыла чиновников. Помните распиленные миллионы за несостоявшиеся концерты в московских парках? Александрина Маркво бежала в Лондон, но об этой панаме рукопожатые не говорят. Ведь ее муж был помощником Навального! Им можно красть!
Я, главное, люблю Серебренникова - режиссера. Наверное, сдуру он крутил такие аферы, или от ощущения безнаказанности. Но надо отучать рукопожатых от воровства. Закон один для всех. Коррупция - это плохо не только для повара Путина, но и для блестящего директора театра.
Исраэль Шамир
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/109228/18693/-
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Правильно! Уж если бороться, то во всех областях и сферах жизни общества!
Начиная с низов – “подарки” учителям, врачам, гаишникам, сантехникам и прочим “низкооплачиваемым” членам общества до самых “высокооплачиваемых” членов общества. И все будет нормально. А то получается – вышли на митинг по борьбе с коррупцией, а потом приехали домой и вспомнили, что балбес-дитятя (который тут же ошивался вместо подготовки, думал 10000 евро срубить) экзамены проваливает и нужно препода “подмазать”, а потом доктору “дать”, а по дороге домой ПДД нарушил и гаишнику сунул. Но зато на митинге наорался (“Долой Путина, долой коррупцию” и т.д.) вдоволь, аж охрип…;))
Просто все… “Перестройку начни с себя…” (С) один из лозунгов перестройки.