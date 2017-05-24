Константин Никифоров. Манчестер

Взрыв в Манчестере- это серьезно. Но вот сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сократить количество мигрантов путём повышения сборов для них… практически в два раза!

http://business-swiss.ch/2017/05/immigratsiya-v-velikobritaniyu-podorozhaet/

“Соединённое Королевство продолжает идти по тропе Brexit: правительство в лице Терезы Мэй остаётся верным своему обещанию сократить приток мигрантов. Премьер-министр заявила о намерении ужесточить финансовые условия для трудовой деятельности иностранных специалистов в стране. Такая инициатива обещает вылиться для британских компаний в крупную сумму.

В частности, начиная с апреля 2017 года, на территории Великобритании был введён налог под названием «Immigration Skills Charge». Он предусматривает, что каждый квалифицированный специалист, не являющийся уроженцем стран-членов ЕС/ЕАСТ/Швейцарии, при трудовой иммиграции в Великобритании обязан ежегодно заплатить сбор в размере 1’000 фунтов стерлингов.

Однако, по словам г-жи Мэй, в дальнейшем данная сумма лишь возрастет. В частности, за каждого работника не из Евросоюза британские компании станут платить в два раза больше налогов, чем ранее.

Сами иностранные сотрудники будут уплачивать значительную сумму отчислений в бюджет Национальной службы здравоохранения (National Health Service).

Как заверяет г-жа Мэй, таким образом, правительство планирует не только ограничить приток мигрантов, но и построить более скреплённое британское общество. С данным заявлением трудно поспорить: как оказалось, все вырученные средства пойдут на усиление профессиональной подготовки британских специалистов”( конец цитаты).

Это прошло после информации о теракте. Великобритания остаётся верной концепции Brexit: помимо самого выхода из ЕС.

http://business-swiss.ch/2017/05/velikobritaniya-chislo-immigrantov/

“Лондон намерен радикально сократить иммиграционные потоки в страну.

Еще 10 мая премьер-министр Тереза Мэй огласила желаемое число иммигрантов, переселяющихся в Соединённое Королевство в рамках 1 календарного года. По её мнению, их должно быть меньше 100 тысяч человек. Напомним, что в настоящее время годовой прирост численности населения Великобритании составляет около 330 тысяч человек” ( конец цитаты).

Как власти отреагировали на события в Манчестере?

http://www.bbc.com/russian/features-40009370

“Британский премьер Тереза Мэй выпустила короткое заявление, в котором говорится об “ужасающей террористической атаке”.

“Мы глубоко сопереживаем жертвам и родственникам пострадавших”, – подчеркнула Тереза Мэй.

В заявлении Даунинг-Стрит говорится, что “нет никаких сомнений, что жители Манчестера и всей страны стали жертвами теракта, целью которого были беззащитные молодые люди”.

…Королева Елизавета II выразила свои “глубочайшие соболезнования” всем жертвам взрыва и их родственникам, добавив, что “вся страна шокирована гибелью и ранениями людей”.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назвала взрыв “варварским актом”.

В знак траура над резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит был приспущен британский флаг.

Консерваторы, лейбористы и другие крупные партии приостановили свои предвыборные кампании перед всеобщими выборами 8 июня после взрыва на “Манчестер-арене”.

По словам мэра Большого Манчестера Энди Бернэма, весь город “подтянулся”.

“Мы такие, и мы так поступаем, – добавил он, – они нас не победят”( конец цитаты).

Интересен пассаж про приостановку избирательной кампании всеми партиями.

Главный вопрос, который власти старательно обходят: зачем ДАИШ устраивает взрыв в Англии? В Лондоне сидят духовные отцы джихадистов- братья- мусульмане. Англичане ничем, кроме всего прочего, халифатчикам (охотно взявшим на себя ответственность), не насолили. Окончательный и бесповоротный развод с ЕС- вот смысл взрыва в Манчестере.

Т. В. - Готовил ли манчестерский террорист обоснование для оккупации Ливии? Или это напоминание недовольным гражданам о преимуществах Brexit?

Террорист напомнил недовольным британцам, почему они за Brexit. Переговоры по Brexitзашли в тупик. Платить 100 млрд евро отступного европейцам Терезе Мэй очень не хотелось…

http://ruconnect.co.uk/19473/britaniya-prigrozila-vyiyti-iz-peregovorov-po-brexit-v-otvet-na-trebovaniya-es/

(21Май2017) Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Лондон может уйти с переговоров с ЕС по выходу страны из Евросоюза, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро, сообщает газета Sunday Times. В интервью изданию министр подчеркнул, что в переговорах с Брюсселем с самого начала может возникнуть кризисная ситуация из-за того, что ЕС отказывается обсуждать торговое соглашение до тех пор, пока Британия не согласится “оплатить счет”. По его словам, странам-членам ЕС следует умерить свои требования, если они хотят добиться прогресса в переговорах. “Нам следует не просто выглядеть так, будто мы можем уйти, мы должны быть способны уйти. В сложившихся обстоятельствах, если это будет необходимо, мы в состоянии сделать это”, — сказал министр.

При этом Дэвис не исключил, что может покинуть первую встречу с главным переговорщиком от ЕС по Brexit Мишелем Барнье. “Поживем-увидим”, — отметил он. Как отмечают высокопоставленные источники издания в ЕС, Брюссель может ужесточить свою позицию и потребовать от Лондона выплаты более 100 миллиардов евро, включая возврат денежных средств, которые Британия якобы задолжала европейскому блоку.

Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания до Brexit должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации BBC, в ЕС уже составили некий список этих обязательств для предварительных переговоров. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее сообщил, что Брюссель намерен выставить Лондону “счет” в размере около 60 миллиардов евро после начала переговоров по Brexit. В свою очередь газета Financial Times подсчитала, что в общей сложности требуемая ЕС сумма может составить около 100 миллиардов евро (85 миллиардов фунтов стерлингов). Со ссылкой на источники в Брюсселе она сообщила, что в эти выплаты могут быть включены фермерские субсидии для таких стран как Польша и Франция. Ранее министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис завил, что Лондон не собирается платить такую сумму.

Между тем официально “счет за выход из ЕС” Великобритании пока не предъявляли.

А тут, вдруг — взрыв. Предъявлять претензии стало неловко. Европейские лидеры могут только выражать соболезнования. Люди в слезах несут цветочки к посольствам… Причем тут посольства? Кто-то из Форин-офиса пострадал? Вроде нет…

http://www.bbc.com/russian/features-40009370

В результате взрыва в фойе концертного зала “Манчестер-арена” погибло 22 человека и по меньшей мере 59 получили ранения. По словам полиции Большого Манчестера, взрыв осуществил одиночка-смертник, а среди погибших есть подростки, которые расходились после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Уже известно, что в результате взрыва погибла восьмилетняя девочка Саффи Роуз Руссос. Группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за взрыв на арене в Манчестере. Во второй половине дня во вторник полиция назвала имя смертника, который совершил взрыв. По ее данным, мужчину звали Салман Абеди, ему 22 года. По данным полиции, он родился в Манчестере, куда его родители приехали из Ливии.

Партии приостановили предвыборные кампании, народ безмолвствует, и, что самое удобное — террорист родом из Ливии. Будут ли британцы бомбить Ливию по результатам расследования теракта в Манчестере или ограничатся направлением туда очередного десанта?

Переговоры о согласии ливийских властей на ввод оккупационных войск идут уже несколько лет, но успеха не достигли.

http://politpuzzle.ru/22190-nuzhny-li-v-livii-britanskie-voennye/ 1 февраля 2016 г. Лондон и Вашингтон пытаются договориться с ливийскими властями о введении в страну контингента британских войск для борьбы с терроризмом.



Подразделение, включающее тысячу солдат королевской армии, уже готово отправиться в командировку под командованием итальянских офицеров. Предполагается, что европейцы займутся обучением своих ливийских коллег с целью противодействия терроризму. Однако сначала необходимо заручится поддержкой ливийской стороны, что в данный момент представляет определенные сложности. Ливия находится в состоянии глубокого внутриполитического кризиса. По сути, в стране нет единой власти. В Триполи заседает Всеобщий национальный конгресс, придерживающийся явно происламской направленности, а в городе Тобрук – депутаты парламента, избранного на выборах. В то же время ряд областей страны не контролируется ни тем, ни другим властным органом.



Издание The Times сообщает, что представители вооруженных сил США и Великобритании, а также сотрудники спецслужб и дипломаты регулярно совершают поездки в Ливию с тем, чтобы выявить наиболее значимых политиков из конгресса, парламента, а также среди лидеров повстанцев. Это даст Лондону возможность договориться о вводе контингента войск в страну…. https://haqqin.az/news/71328(26 Мая 2016)