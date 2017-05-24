Глава экономразвития Орешкин запугивает нашу экономику. Как это может быть?

Федеральные министры уже открыто и, что самое странное, безнаказанно – становятся источниками панических слухов и настраивают население на поражение в нынешней гибридной войне. Забыв мудрый совет рекламы "иногда лучше молчать, чем говорить", министр экономразвития Максим Орешкин сообщил агентству ТАСС, что если срок действия соглашения нефтедобывающих стран будет продлен, то стоит ожидать снижение курса рубля к концу этого года до 62-63 руб.:

«У нас было два графика прогноза – базовый со снижением цены на нефть до $40 к концу года и ослаблением рубля до 68 руб./долл. Соответственно, если мы идем по более высокой нефти, у нас рубль соответственно не 68 руб., а может быть 62-63 руб. при текущих ценах на нефть – мы идем ближе к этим значениям».

Если перевести на человеческий язык это косноязычное послание нашего экономического стратега, смысл будет такой. У наших патентованных экономистов два сценария – быстро рухнуть и медленно обвалиться.

Надо ли говорить, что такие заявления министров, пусть даже на их ломаном русском (а что у них не ломанное?), способствуют росту покупок – и, следовательно, стоимости иностранных валют?

Ранее Орешкин предсказывал рост курс доллара до 68 руб. И вот эта безответственная болтовня, когда человек ничего толком не знает и каждый раз сам себя опровергает – выносится в СМИ. Вызывает в обществе панические настроения и тем способствует по существу крушению государства – ибо нет лучше средства на войне, чем посеять панику в тылу противника...

Почему такое возможно? Почему проигнорирован совет академика Глазьева – запретить госслужащим болтать в эфире почем зря, раз уж они всё равно ничего хорошего сказать не могут, а предсказывать будущее не умеют?

Все заявления российских министров экономического блока по сути сводятся к одному: Америка непобедима, несокрушима, всякое сопротивление бесполезно, и т.п.

Единственное, что возможно в финале такого рода паникёрства – капитуляция. Тогда вопрос к Медведеву и Путину: почему они не гонят поганой метлой таких министров-пораженцев, которые не в ладах не только с русским языком – но и с отданной им в доверительное управление экономикой?

Михаил Кунцев

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107559/18685/-