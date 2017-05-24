Евреи для человечества как коррозия для железа! Если их не остановить, то скоро созданные Богом люди исчезнут совсем, а планету будут населять одни только “дети дьявола”!

Если кого-то шокировало моё заявление, слегка успокою читателя: не всех евреев я уподобляю разъедающей железо коррозии, а только ту весьма весомую часть еврейского социума, которая из века в век играет для всего человечества роль "библейского дьявола", то есть развратника, соблазнителя, провокатора, манипулятора, хохмача-пародиста, гея, и, наконец, человекоубийцы.

О том, что это не я, Антон Благин, русский писатель, 57-ми лет от роду, наделил евреев дьявольской ролью, говорят многие исторические свидетельства...

Когда меня ещё не было на свете, а именно в 1920 году, видный политический деятель Великобритании Уинстон Черчилль издал в английской газете газете "Herald" за 8 февраля статью "Zionism & Bolshevism", где он, оценивая происходящие в ту пору в России события, охарактеризовал их такой метафорой: "толпа исключительных личностей из подонков больших городов Европы и Америки схватила за волосы русский народ и установила своё господство над огромной империей", — вот его точные слова.

Рассуждая о "плохих" и "хороших" евреях, Уинстон Черчиль написал: "Несмотря на наложенные на них ограничения, российские евреи сыграли почётную и успешную роль в национальной жизни России. Как банкиры и промышленники они сильно продвинули экономическое развитие России, и они были среди первых создателей таких замечательных организаций как Российские кооперативные общества. В политике они поддерживали большей частью либеральные и прогрессивные движения. Они были среди наиболее решительных сторонников дружбы с Францией и Великобританией.

Сильнейшее противодействие всем этим сферам еврейской деятельности оказали евреи-интернационалисты. Приверженцами их жуткой конфедерации являются отбросы общества в тех странах, где евреев преследуют как расу. Большинство из них, если не все, отказались от веры предков и оставили все надежды на жизнь в мире ином. Это движение не является чем-то новым среди евреев. Со дней Спартака (Вейсгаупта) до Карла Маркса, и дальше до Троцкого (Россия), Белы Куна (Венгрия), Розы Люксембург (Германия) и Эммы Гольдман (Соединенные Штаты), этот мировой заговор с целью свержения цивилизации и установления общества, ...которое основано на зависти и невозможном равенстве, постепенно расширялся. Он сыграл свою заметную роль в трагедии Французской революции, как это талантливо показала современная писательница миссис Вебстер. Он (мировой заговор) был главным источником каждого подрывного движения в 19-ом веке.

Сейчас же, эта группа исключительных личностей из подонков больших городов Европы и Америки схватила за волосы русский народ и установила своё господство над огромной империей.

Это уже не метафора, это проза жизни. Это уже не метафора, это проза жизни.

Нет нужды преувеличивать роль, сыгранную этими, в основном нерелигиозными, евреями-интернационалистами в создании большевизма и в свершении Русской революции. Безусловно, эта роль очень велика, вероятно перевешивающая все остальные. За исключением Ленина, большинство руководящих личностей — евреи. Более того, евреи-вожди вдохновляют и являются движущей силой. Так влияние русского по национальности Чичерина уступает власти формально подчинённого ему Литвинова, а влияние таких русских как Бухарин или Луначарский невозможно сравнить с властью евреев Троцкого или Зиновьева (диктатора Петрограда), или Красина, или Радека. Господство евреев в советских учреждениях удивляет ещё больше. Видную, если не главную роль в терроре ЧК играют евреи, и в некоторых случаях еврейки.

Такую же выдающуюся роль играли евреи в тот период, когда Бела Кун правил в Венгрии. Тот же безумный феномен мы видим в Германии (особенно в Баварии), где ему способствовала временная прострация немецкого народа. Хотя во всех этих странах есть много неевреев, настолько же дурных, насколько дурны худшие из евреев-революционеров, роль этих последних, учитывая небольшой процент евреев среди населения этих стран, удивительно велика..." Источник.

Уинстон Черчилль, автор этого взгляда на события, творившиеся в России и в мире в начале ХХ века, поведал тогда своим читателям НЕ ВСЮ ПРАВДУ. Он по каким-то понятным только ему соображениям вполне здраво и честно оценил деятельность евреев-большевиков ("интернационалистов"), а так называемых "религиозных евреев" представил как некий диаметрально противоположный им класс якобы "праведных евреев".

Однако, как можно говорить о "праведных религиозных евреях", исповедующих "веру предков" — иудаизм, если хорошо известна история Иуды, предавшего Христа (это главная сущность иудаизма: втираться к кому-то в доверие и предавать!). Если хорошо известна история самого Христа, которого библейские Иудеи многажды раз искали возможность убить за дела его самые что ни на есть позитивные, которые он творил среди простых евреев на глазах у Иудеев религиозных?! Это были именно "иудеи верующие в Бога", как они сами о себе говорили! Что сказал им однажды Христос, пришедший спасать от них тысячи заблудших и обманутых ими простых евреев, тоже известно. Вот самые знаменитые слова Спасителя: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8, 44). А в каком духовном концлагере тогда находились спасаемые Христом евреи ("погибшие овцы дома Израилева"), лучше всего объясняет такая строчка Евангелия: "отвергшийся закона Моисеева при двух или трёх свидетелях без милосердия наказывается смертью..." (Евр. 10: 28).

Как видите, опять же не я, Антон Благин, ввёл в русский лексикон понятие "сыны дьявола"! Оно пришло к нам от Христа-Спасителя, который общался с Иудеями.

Я же лишь сравнил этих очень опасных "детей дьявола" с коррозией, разъедающей железо. Как коррозия очень медленно и потому почти незаметно разъедает металл, так же и самые худшие представители данного библейского социума, объединённые в различные тайные и явные сообщества, в том числе и религиозные, пагубно влияют на всё остальное созданное Богом человечество, разрушая его моральные устои и портя ему, человечеству, кровь в буквальном смысле.

Некоторые люди видят и понимают это, но большинство, к сожалению, этого не видит и не понимает! В этом то и состоит главная беда нашего общества, которое прямо сейчас стоит на пороге очередной большой войны, активно подготавливаемой самыми худшими представителями еврейского социума, занимающими в мире различные высокие государственные посты.

Марш евреев-правителей. Марш евреев-правителей.

"Группа исключительных личностей из подонков больших городов Европы и Америки" (цитирую Уинстона Черчилля) ещё несколько лет назад решила, что на Земле должно остаться жить не более 500 миллионов человек. Причём эта "идея" была фундаментально оформлена в виде новых Скрижалей Завета, установленных в США, на территории штата Джорджия.

"Третий завет"?! "Третий завет"?!

Представленный на этой фотографии каменный монумент был возведен в США, в штате Джорджия, в 1980 году. На его восьми каменных "страницах" имеется одинаковый текст на 8-ми основных языках мира, в том числе и на русском:

"Пусть земное население никогда не превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с природой.

Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества.

Найдём новый живой язык, способный объединить человечество.

Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных.

Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций.

Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд общенародные проблемы.

Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников.

Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями.

Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью.

Не будьте раковой опухолью для земли, природе тоже оставьте место!"

Все благие намерения этого Нового Завета человечеству перечёркиваются самой первой фразой: "Пусть земное население никогда не превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с природой".

Возникает вопрос: а куда девать остальные почти 7 миллиардов жителей планеты?

Уничтожить их в огне новой Мировой войны? Отравить дешёвыми генномодифицированными продуктами питания или каким-то иным путём?

А ведь всё идёт к этому!

Я вижу это и я предупреждаю всех об этом хотя бы уже потому, что в отличие от многих, кто этого не видит, я знаю наше прошлое, каким оно было на самом деле. А как исстари говорят мудрецы, кто знает реальное прошлое, тот может увидеть и реальное, а не иллюзорное будущее! И напротив, кто не владеет исторической правдой, разве может увидеть реальную историческую перспективу?!

Посему, свою задачу и свою роль я вижу в просвещении людей! Я стараюсь раскрывать в своих статьях то, что ранее тщательно скрывалось.

Разумеется, моя деятельность как писателя вызывает у библейских "детей дьявола" жгучее желание всячески меня оболгать и выставить в самом худшем свете перед лицом не только моих нынешних читателей, но также и всех потенциальных. А как иначе они могут поступать, если их "отец" — клеветник и лжец! — как сказано в Евангелиях.

Как они это делают, я могу показать на реальном примере. Вот новая публикация на КОНТе некого Экселенца, который знает обо мне всё, будто он действующий сотрудник ФСБ, а своё ФИО тщательно скрывает:

"Доброе утро, читатели и писатели! Юмор юмором, но нужно и о серьёзном бы вам поведать, именно этим я сейчас и займусь, обещаю — будет интересно.

Те из вас, кто в своё время ознакомился с материалами о распространителе фейков — Благине А.П. (его бредни я называю "благинятиной"), в курсе того, что я одно время достаточно плотно занимался его разоблачением. Это было достаточно интересно и познавательно. Если честно, я уже и не думал, что он сможет вызвать у меня какой-то интерес, и мне придётся вернуться к нему, но раз человек напрашивается, то почему бы и не рассказать публике об очередных фактах, которые дадут нам новые знания и позволят очередной раз улыбнуться над человеческой глупостью.

Если кто-то из вас раньше не слышал об этом создателе фейков, то вы потеряли немного, поверьте. Вкратце — бывший радист рыболовного судна из Мурманска люто ненавидит евреев, считает их заговорщиками, подменившими историю России, называет себя борцом за правду, учёным (моя реакция на его открытия — "я плакал"), защитником России, ну, и в том же духе...

В своих публикациях, которые вызывают оргазмическое попискивание у его недалёких почитателей, он пользуется самым нехитрым приёмом — берёт фейковую информацию, умудряется переврать даже её, и выдает очередную сенсацию. Так было, например, с его открытием славянского происхождения Христа или с количеством жертв Освенцима.

Естественно, как лютый антисемит, Благин в своих "исследованиях" не мог не использовать "Протоколы сионских мудрецов" (якобы, отчёт о слёте значимых евреев с целью составления плана порабощения мира). Собственно, о том, что "Протоколы" это подделка, известно давно, но особо упоротые продолжают в них верить, а некоторые люди "с низкой социальной ответственностью" продолжают подогревать этих упоротых.

Сегодня я хочу рассказать вам о том, как появился этот фейк, поведать об авторах, причастных к его появлению и показать на некоторые интересные совпадения, в очередной раз намекающие на то, что "благинятина" это не просто бред, но и чистой воды плагиат. Итак, начнём..."

Прочитать дальнейший текст публикации Экселенца "Фейк как причина значительных геополитических изменений. Истоки, принципы создания и последствия" можно по этой ссылке: https://cont.ws/@exelenc/620421

Этот Экселенц, как и многие тысячи других евреев, самых худших представителей еврейского этноса, пытается самым неуклюжим, но вместе с тем и самым изощрённым образом убедить политически неграмотных людей в том, что брошюра "Протоколы сионских мудрецов" — фальшивка, а я, писатель Антон Благин, один из распространителей этой фальшивки.

Брошюры "Протоколы сионских мудрецов" разных лет выпуска в разных странах: 1903, 1922, 1923 и 1925. Брошюры "Протоколы сионских мудрецов" разных лет выпуска в разных странах: 1903, 1922, 1923 и 1925.

Я пока лишь замечу, что тексты "Протоколов" для обычного человеческого ума столь же ужасны и безчеловечны как и тексты "Второзакония Моисеева", которые включены в Библию в качестве неотъемлемой части "священного писания" для христиан.

Когда-то, когда я ещё только начинал изучать Библию, я выделил самые впечатлившие меня тексты иудейского "Второзакония" и сложил из них вот эту таблицу. В какой главе Библии, в какой по счёту строчке находятся эти тексты, тут указано:

Самое интересное, что библейские "сыны дьявола" по поводу этих текстов не кричат, что они фэйк, фальшивка! Они признают их подлинными! Да, мол, было такое в прошлом, говорят они: "эти божьи заповеди повелевали нам истреблять не все народы земли вообще, а только те народы, которые были врагами народа Израильского".

Да, они так говорят!

А куда им деваться то, "сынам дьявола", как не признавать эти экстремистские тексты подлинными, если они включены в Библию!!! Не признавать же из-за этого фальшивкой саму Библию!

Есть и ещё одна причина, по которой сегодня можно, не боясь, признавать экстремистские тексты "Второзакония Моисеева" неотъемлемой частью "святого писания" христиан. — Никто не может с достоверной точностью указать время свершения этих преступлений против человечества и точное место, где творился этот геноцид народов.

С "Протоколами сионских мудрецов", в которых тоже чёрным по белому откровенно прописан геноцид народов планеты, а исполнителями тоже указаны евреи, всё обстоит совершенно иначе.

Известно и место, где эти протоколы были зачитаны как программа по сокращению численности населения планеты радикальными методами и средствами, — это Швейцария, город Базель. Известно и время составления этих человеконенавистнических планов — "Первый всемирный конгресс сионистов" проходил в Базеле в 1897 году.

Если какие-то евреи хотят сегодня доказать, что "Протоколы сионских мудрецов" — это фальшивка, фэйк, казалось бы, что проще: вместо воплей, мол "это всё клевета!", надо опубликовать в СМИ стенограммы выступлений всех конгрессменов-евреев на этом всемирном съезде сионистов! Тогда всё сразу станет ясно. Однако, этого никто не сделал до сих пор!

Хотя, чего спорить то?!

В текстах "Протоколов", опубликованных в Берлине в 1922 году ясно сказано, кто их автор! И это не вызывает сомнений:

Это снимок 9 страницы "Протоколов". Скачать эту брошюру целиком в формате PDF можно здесь.

Итак, читатель прекрасно видит, что написано на этой странице. А написано там следующее, повторюсь ещё раз, вдруг у кого-то зрение плохое: "

Происхождение Протоколов тесно связано с так называемым сионистским движением, которое в 90-х годах XIX века основал и возглавлял Теодор Герцль, издавший в 1896 году книгу "Еврейское государство".

Что предшествовало этому, нам рассказал в 1920 году уже упомянутый ранее Уинстон Черчилль, военный министр Великобритании: «В результате завоевания Палестины (английскими войсками), Британское правительство получило возможность, и на него легла ответственность, обеспечить еврейскому народу во всём мире обретение своего дома и центра национальной жизни. Конечно, Палестина слишком мала, чтобы принять более чем часть еврейского народа, да и большинство евреев не пожелают туда переселиться. Но если при нашей жизни будет создано на берегах Иордана еврейское государство под покровительством Британской короны, в котором смогут жить три-четыре миллиона евреев — это будет, со всех точек зрения, событие благоприятное для мировой истории, находящееся в гармонии с подлинными интересами Британской империи». Источник: http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=58711

То есть, в Великобритании ещё в конце XIX века решили (после того как английские войска оккупировали Палестину), мол, пришла пора организовать там "домик для трёх-четырёх миллионов евреев". По этому поводу в Швейцарии, в городе Базеле как раз и собирались в 1897 году сотни евреев-конгрессменов. Однако, после выступления нескольких лидеров СИОНИЗМА мнения собравшихся о том, как лучше всего сделать ЭТО разделились.

"Еврей из Одессы Ашер Гинцберг видел единственное и необходимое решение еврейского вопроса в подготовке еврейством мирового революционного переворота во всех странах еврейского рассеяния и в первую очередь в России, самодержавный царский строй которой являлся главной преградой для осуществления еврейского всемирного владычества".

Начиная примерно с 1920 года у политиков нееврейского происхождения уже не оставалось никаких сомнений в том, что ставшие достоянием гласности в 1903 году чудовищные "Протоколы" были текстом доклада Ашера Гинцберга на том самом "Первом всемирном сионистском конгрессе", который состоялся в Швейцарии в Базеле в 1897 году.

Как готовился революционный переворот в России, сегодня хорошо известно.

Первая попытка такого революционного переворота состоялась в 1905 году. Потерпев тогда неудачу, сионисты поменяли тактику и стратегию. Поскольку в правительстве Российской империи к началу ХХ века скопилось достаточное количество представителей мирового еврейства и масонства, они решили (как это обычно делается при осаде неприступной крепости) совершить диверсию — открыть изнутри ворота, сдерживающие массовое попадание евреев в Россию, то есть, отменить на законодательном уровне так называемую "черту постоянной еврейской оседлости", установленную ещё российской императрицей Екатериной II для нескольких миллионов евреев!

"Черта оседлости (полное название: Черта постоянной еврейской оседлости) — в Российской империи с 1791 по 1917 год (фактически по 1915 год) — граница территории, за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреям (то есть иудеям), за исключением нескольких категорий, в которые в разное время входили, например, купцы первой гильдии, лица с высшим образованием, отслужившие рекруты, ремесленники, приписанные к ремесленным цехам, караимы, горские и бухарские евреи. Площадь территории — около 1 224 008 км²". Источник.

Известно, что эта диверсия была совершена в два этапа. 6 августа 1915 года российскому императору Николаю II было доложено о заседаниях Совета министров по еврейскому вопросу. Николай II якобы "в принципе одобрил намеченные меры". Далее Совет министров Российской империи уполномочил министра внутренних дел немедленно издать циркуляр, разрешающий евреям, проживавшим в пределах "Черты постоянной еврейской оседлости" свободное жительство во всех городах Российской Империи, за исключением столиц и местностей, подведомственных министрам двора и военному. А 9 августа 1915 года на заседании Совета министров состоялось утверждение акта. Его подписали все министры, за исключением министра транспорта С.В.Рухлова.

Так случились российские "Хиросима" и "Нагасаки"...

О том, что "в Государственной Думе затевается хуже, чем государственная измена..." депутат Государственной Думы Российской империи Михаил Меньшиков буквально кричал четырьмя годами ранее. Он был одним из лучших русских публицистов своего времени, литературным критиком и общественным деятелем, сотрудником газеты «Новое время». В 1911 году Михаил Меньшиков озвучил и написал следующие слова: «В Государственной Думе затевается хуже, чем государственная измена, — затевается национальное предательство, — разрешение целому иностранному народу сделать нашествие на Россию, занять не войной, а коммерческим и юридическим насилием нашу территорию, наши богатства, наши промыслы и торговлю, наши свободные профессии и, наконец, всякую власть в обществе. Под скромным именем «еврейского равноправия», отстаивающие его русские идиоты в самом деле обрекают Россию на все ужасы завоевания, хотя бы и бескровного. Подчёркиваю слово ужасы: вы, невежды в еврейском вопросе, вы, политические идиоты, — посмотрите же воочию, что делается уже в захваченных евреями христианских странах. Посмотрите, в каком состоянии находится народ тех славянских стран, которые опаршивлены еврейским населением, хотя бы стран давно конституционных. Поглядите, как изнывает русское племя — такое же, как и мы, в австрийской Галиции. Поглядите, в каком унижении и нищете русское племя той части России, которая когда-то была захвачена Польшей и отдана на съедение паразитного народца. Ведь то же самое, а не что иное, вы готовите и для великой России, единственной страны в христианстве, ещё не вполне доступной для жидовства...» (Процитировано по книге Александра Селянинова «Тайная сила масонства», Санкт-Петербург, 1911 год).

Это "национальное предательство" можно считать началом удачного осуществления планов сионистов, сформулированных Ашером Гринцбергом в "Потоколах" и озвученных им в 1897 году на "Первом всемирном конгрессе сионистов", прошедшем в Швейцарии.

Должен заметить, что Швейцария знаменита не только тем, на её территории прошёл "Первый всемирный сионистский конгресс".

Ровно 100 лет назад с территории Швейцарии отправился в Россию делать революцию в опломбированном вагоне в числе большой группы революционеров В.И.Ленин.

Список людей, находившихся в компании Владимира Ленина опубликовала в 1917 году петербургская газета "Общее дело":



Абрамович, Мая Зеликов, род. 27 марта 1881 г.

Айзенбунд, Меер Кивов, род. 21 мая 1881 г. в Слуцке.

Айзентук.

Арманд, Инеса Федоровна, род. в 1879 г. в Москве.

Бойцов Н.

Бриллиант, [Сокольников], Григорий Яковлевич, род. 02 августа 1888 г. в Ромнах.

Гоберман, Михаил Вульфович, род. 06 сент. 1892 г. в Москве.

Гребельская, Фаня, род. 19 апреля 1991 г. в Бердичеве.

Константинович, Анна Евгениевна, род. 19 авг. 1866 г. в Москве.

Кон, Елена Феликсовна, род. 19 февраля 1993 г. в Якутске.

Линде, Иоган Арнольд Иоганович, род. 06 сентября 88 г. в Голь-дингене.

Мариенгоф, Анатолий Борисович, род. 1897-1962.

Мириенгоф, Илья Давидович, род. 25 окт. 1877 г. в Витебске.

Мириенгоф, Мария Ефимовна, род. 01 марта 1886 г. в Витебске.

Пейнесон, Семен Гершович, род. 18 декабря 1887 г. в Риге.

Погосская, Буня Хемовна, род. 19 июля 1889 г. в Рикинах (при ней - сын Рувим, род. 22 мая 13 г.).

Раввич, Сарра Наумовна, род. 01 августа 1879 г. в Витебске.

Радомысльский, [Г.Зиновьев, Апфельбаум], Овсей Гершен Аронович, 20 сентября 1882 г. в Елисаветграде.

Радомысльская, Злата Эвновна, род. 15 января 1882 г.

Радомысльский, Стефан Овсеевич, род. 17 сентября 1880 г.

Ривкин, Залман Бэрк Осерович, род. 15 сентября 1883 г. в Велиже

Розенблюм, Давид Мордухович, род. 09 авг. 1877 г. в Борисове

Сафаров, Георгий Иванович, род. 03 ноября 1891 г. в Петрограде

Сковно, Абрам Анчилович, род. 15 сентября 1888г

Слюсарева, Надежда Михайловна, род. 25 сент. 1886 г.

Сулишвили, Давид Сократович, род. 8 марта 1884 г. Сурам, Тифл. губ.

Ульянов, Владимир Ильич, род. 19 [10] апреля 1870 г. Симбирск, (Ленин)

Ульянова, Надежда Константиновна, род. 14 февр. 1869 г. в Петрограде.

Усиевич, Григорий Александрович, род. 06 сентября 1990 г.

Харитонов, Моисей Мотъков, род. 17 февраля 1887 г. в Николаеве.

Цхакая, Михаил Григорьевич [Миха], род. 02 января 1865 г.

Шнейсон. Источник. Абрамович, Александр Емельянович.Абрамович, Мая Зеликов, род. 27 марта 1881 г.Айзенбунд, Меер Кивов, род. 21 мая 1881 г. в Слуцке.Айзентук.Арманд, Инеса Федоровна, род. в 1879 г. в Москве.Бойцов Н.Бриллиант, [Сокольников], Григорий Яковлевич, род. 02 августа 1888 г. в Ромнах.Гоберман, Михаил Вульфович, род. 06 сент. 1892 г. в Москве.Гребельская, Фаня, род. 19 апреля 1991 г. в Бердичеве.Константинович, Анна Евгениевна, род. 19 авг. 1866 г. в Москве.Кон, Елена Феликсовна, род. 19 февраля 1993 г. в Якутске.Линде, Иоган Арнольд Иоганович, род. 06 сентября 88 г. в Голь-дингене.Мариенгоф, Анатолий Борисович, род. 1897-1962.Мириенгоф, Илья Давидович, род. 25 окт. 1877 г. в Витебске.Мириенгоф, Мария Ефимовна, род. 01 марта 1886 г. в Витебске.Пейнесон, Семен Гершович, род. 18 декабря 1887 г. в Риге.Погосская, Буня Хемовна, род. 19 июля 1889 г. в Рикинах (при ней - сын Рувим, род. 22 мая 13 г.).Раввич, Сарра Наумовна, род. 01 августа 1879 г. в Витебске.Радомысльский, [Г.Зиновьев, Апфельбаум], Овсей Гершен Аронович, 20 сентября 1882 г. в Елисаветграде.Радомысльская, Злата Эвновна, род. 15 января 1882 г.Радомысльский, Стефан Овсеевич, род. 17 сентября 1880 г.Ривкин, Залман Бэрк Осерович, род. 15 сентября 1883 г. в ВелижеРозенблюм, Давид Мордухович, род. 09 авг. 1877 г. в БорисовеСафаров, Георгий Иванович, род. 03 ноября 1891 г. в ПетроградеСковно, Абрам Анчилович, род. 15 сентября 1888гСлюсарева, Надежда Михайловна, род. 25 сент. 1886 г.Сулишвили, Давид Сократович, род. 8 марта 1884 г. Сурам, Тифл. губ., род. 19 [10] апреля 1870 г. Симбирск, (Ленин)Ульянова, Надежда Константиновна, род. 14 февр. 1869 г. в Петрограде.Усиевич, Григорий Александрович, род. 06 сентября 1990 г.Харитонов, Моисей Мотъков, род. 17 февраля 1887 г. в Николаеве.Цхакая, Михаил Григорьевич [Миха], род. 02 января 1865 г.Шнейсон.

Революционер Бурцев, редактор газеты "Общее дело" уточнил, что это был только первый поезд и первый вагон, за ним последовали ещё два с сотнями пассажиров.

Я лично не раз читал у разных историков эту информацию про "опломбированный вагон", в котором приехали в Россию Ленин и Ко, и плохо представлял себе, как могли ехать в Россию из Швейцарии спрятавшиеся за таможенными пломбами десятки евреев-революционеров. А недавно этот секрет раскрыл швейцарский русскоязычный сайт:

"В швейцарском «Национальном музее» («Landesmuseum») в Цюрихе начала работать экспозиция «1917 год: революция, Россия и Швейцария» («1917: Revolution, Russland und die Schweiz»). Выставку можно будет посетить до 25 июня 2017 года. В центре цюрихской экспозиции, ставшей результатом тесного сотрудничества швейцарских, российских и немецких историков и музейщиков, находится история отношений России и Конфедерации в эпоху двух российских революций". Источник.

Вот разгадка секрета!

"Швейцарец Фриц Платтен был тем самым человеком, который в 1917 году тайно провез Ленина в поезде через Германию до России. Впоследствии ему пришлось дорого заплатить за свои честолюбивые революционные мечты — в 1942 году он был расстрелян в советском исправительно-трудовом лагере".

"Фриц Платтен, сын рабочего из кантона Санкт Галлен, был прирожденным оратором, талантливым политиком и дамским угодником. В 1915 году на Циммервальдской конференции социалистов он познакомился с Лениным. Эта встреча, переросшая затем в тесную дружбу, стала для Платтена, который ещё недавно был учеником слесаря, воистину судьбоносной. Он был полностью на стороне Ленина, целью которого была мировая революция через превращение войны империалистической в войну гражданскую. Другой швейцарец, Роберт Гримм (Robert Grimm), социал-демократ из Берна, был противником идей Ленина, а значит и оппонентом Платтена.

В результате Октябрьской революции Ленин возглавляет новое советское государство, начинается и звездный час самого Платтена, который, в том числе, становится членом руководства Коминтерна. Но затем режим начинает ужесточаться, к концу 1930-х годов террор обрушивается и на руководящие кадры, Платтена объявили контрреволюционером и в 1942 году расстреляли в лагере Липово, Няндомского района Архангельской области.

Фриц или Фридрих Платтен стал самой знаменитой швейцарской жертвой сталинского террора. Как же такое могло произойти?.."

Автор: Штефан Босс (Stefan Boss), г. Базель. (Источник).

Обратите особое внимание на фразу в тексте Штефана Босса: "...затем режим начинает ужесточаться, к концу 1930-х годов террор обрушивается и на руководящие кадры... Платтен стал самой знаменитой швейцарской жертвой сталинского террора..."

Про "красный террор" евреев-большевиков, совершивших в октябре 1917 года под руководством Ленина и Троцкого революцию в России, не говорится не слова, хотя организованная ими Гражданская война 1918-1922 годов была чудовищной по жестокости и числу жертв, зато швейцарец талдычит о "сталинском терроре", который к концу 1930-х годов обрушился на руководящие кадры...

Так ведь было за что устраивать эти репрессии! Это было справедливым возмездием подонкам и убийцам русского народа! Сталина словно Бог послал для спасения России и русского народа от полчищ сионистов-сатанистов!

На этой исторической групповой фотографии кружочками обозначены Ленин и Троцкий в окружении евреев-большевиков.

Итак, с одной стороны, мы имеем "Протоколы сионских мудрецов", впервые преданные огласке в 1903 году писателем Сергеем Нилусом, получившим их в свою очередь в российской жандармерии. Это о них евреи кричат уже более века, что это, дескать, фальшивка! С другой стороны, мы имеем реальные события: "Первый всемирный сионистский конгресс", состоявшийся в 1897 году в швейцарском Базеле, где эти Протоколы как раз и могли быть зачитаны Ашером Гинцбергом. Здесь же, на этой второй стороне, мы имеем прибытие В.И.Ленина с группой революционеров из сионистской Швейцарии в Россию в 1917 году. Причём они прибыли в Россию специально для того, чтобы совершить в ней революцию, а затем перевести своими актами и международными договорами мировую империалистическую войну (1914-1918 годов) в войну Гражданскую (1918-1922 годов). Что собственно и было сделано ими!

Далее, мировая история пошла развиваться ещё интересней и всё более ужасней. Чтобы заинтриговать читателя, я скажу, что в той же самой Швейцарии в 1974 году вышла книжка немецкого автора Хеннеке Карделя с потрясающим названием "АДОЛЬФ ГИТЛЕР — ОСНОВАТЕЛЬ ИЗРАИЛЯ".

Само название книги уже явно намекает на то, что Гитлер, главарь нацистов, имел самую тесную связь с сионистами!

"Автор этой книги Hennecke Kardel родился в Фридрихштадте, Германия, 15 июня 1922 года. После её написания Хеннеке Кардель неоднократно подвергался судебному преследованию в Западной Германии со стороны еврейских организаций. Однако все судебные процессы, в том числе и в Верховном суде, Кардель выиграл, ибо представил документальные свидетельства фактов и процессов, приводимых и анализируемых в своей книге. Причина ясна: Израилю грозит опасность возвращения репараций, до сих пор выкачиваемых с немецкого народа. Во время Второй мировой войны Хеннеке Кардель воевал на Восточном фронте, попал в плен на территории Литвы, затем бежал из плена. Вернувшись в Германию, он задумался о причинах Второй мировой войны. Беседы с людьми различных национальностей, в том числе с евреями, изучение тщательно скрывавшихся архивных документов позволили ему сделать вывод о том, что верхушка гитлеровского рейха состояла из людей так называемой "сионской крови".

У неосведомленных людей, не знающих фактов, это вызывает, как правило, недоумение, ибо Гитлеру и его подручным приписывается стремление уничтожить евреев в мировом масштабе. Результаты исследований Х.Карделя и легли в основу книги, впервые изданной в Женеве в 1974 году".

Скачать книгу Х.Карделя, переведенную на русский язык можно здесь. (Формат PDF).

В истории с Гитлером, помимо ужасов Второй мировой войны, развязанной им 1 сентября 1939 года и остановленной в 1945 году Сталиным и жертвенным подвигом советского народа, есть два или даже три феноменальных момента.

Первый феноменальный момент в истории Адольфа Гитлера — он тоже был, как и Владимир Ленин, "дитём Швейцарии".

Если бы ему, Адольфу Гитлеру, в 1923 году сионистская Швейцария не помогла деньгами, то никакого "фюрера германской нации" и не было бы!

Как оказывалась эта помощь, я прочёл на том же швейцарском сайте, где было написано по поездку Ленина в Россию в "опломбированном вагоне" в сопровождении швейцарца Ф.Платтена.

Нигде прежде особо не афишировалось, что политическая карьера Адольфа Гитлера тоже началась с посещения Швейцарии. Оказывается, его визит к сильным и богатым властителям мира был организован Ульрихом Вилле-младшим, сыном Ульриха Вилле, который в период Первой Мировой войны был главнокомандующим армией Швейцарии.

Вот что написано сегодня на швейцарском сайте на 10 языках!

"29 августа 1923 года в цюрихский отель «Сен-Готард» въехали три господина. Грубоватый на вид поэт-любитель из Баварии Дитрих Эккарт, интеллигентной внешности берлинский химик и аптекарь Эмиль Ганссер, И третий господин — Адольф Гитлер, урождённый австриец со странным горловым тембром голоса, водянистыми голубыми глазами и неловкими движениями.

30 августа Гитлер намеревался произнести большую речь перед представителями право-бюргерских кругов Швейцарии. От гостиницы «Сен-Готард», расположенной на фешенебельной цюрихской улице Банхофштрассе, до виллы Шёнберг чуть больше трех километров. Можно покрыть это расстояние пешком, можно проехать на трамвае номер 7. А может быть Ульрих Вилле-младший, устроитель мероприятия, пришлёт за гостями автомобиль?

Вилле-младший был к тому времени полковником швейцарской армии. Он — сын генерала Ульриха Вилле, командовавшего швейцарскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и жестоко подавившего в 1918 году организованную левыми силами общешвейцарскую забастовку. Именно 46-летний У. Вилле-младший пригласил Гитлера выступить перед швейцарскими буржуа. Задача выступающего — увлечь своей речью собравшихся гостей и заставить их пожертвовать в пользу НСДАП как можно больше денег.

Гитлер в Цюрихе

Факт пребывания Гитлера в Цюрихе в августе 1923 года был открыт швейцарским историком Вилли Гаучи в 1978 году.

Швейцарский писатель Никлаус Майенберг красочно описал этот визит в 1987 году в книге «Мир как воля и безумие». Американский историк Раффаэль Шек добавил в 1998 году новых деталей. Летом 2004 года швейцарский историк Алексис Шварценбах случайно, в ходе архивных изысканий для своей книги по истории собственного рода (А.Шварценбах происходит из семьи потомственных швейцарских промышленников), натолкнулся на сжатое изложение гитлеровской речи.

Речь, которую произнёс Гитлер 30 августа 1923 года, доказывает — уже на раннем этапе своей «карьеры» он был искусным тактиком и умелым оратором, способным тонко учитывать особенности аудитории. В центре речи Гитлера находится детальный анализ политической ситуации в Германии, при этом нацистский вождь ни словом не обмолвился ни о евреях, ни о других политических фантазиях НСДАП.

Гитлер настаивал на ведении решительной борьбы против дефицита германского госбюджета, высказался за сокращения государственных расходов, требовал массовых увольнений в управленческом аппарате, отмену 8-часового рабочего дня, уменьшения заработной платы.

Упомянул Гитлер и рейхсканцлера Густава Штреземана, который «наверняка потерпит поражение в вопросе обеспечения Германии продовольствием». Он сказал о «крестьянах, которые потеряли всё», о «полиции, зараженной бациллой большевизма», о «голоде, который грозит распространиться в городах». Документ датирован 31 августа 1923 года и снабжен грифом «vertraulich» («доверительно»).

Тексту речи предпослано небольшое вступление. Изложение речи озаглавлено «Zur Lage in Deutschland» («К положению в Германии»), затем следуют такие строки: «Баварский политик, который в ближайшее время может быть призван для того, чтобы сыграть гораздо более значительную роль, высказался в своем выступлении 30 августа следующим образом — положение в Германии неуклонно развивается в сторону катастрофы».

Ни слова о еврейском вопросе

Речь А.Гитлера от 30 августа 1923 года, произнесённая во швейцарском Цюрихе, выглядит уникальным явлением, с учетом того, что он никогда не упускал возможности заклеймить «мировой еврейский заговор». Возможно, что организатор мероприятия предупредил Гитлера накануне, чтобы он не упоминал еврейскую тему. В конце концов, речь идёт прежде всего о сборе средств в пользу нацистской партии, поэтому один раз можно и промолчать.

Вилле-младший и в самом деле считал, что «ликвидация евреев при помощи пулеметов является ошибкой». Об этом он чётко заявил в своём письме от ноября 1922 года в адрес Рудольфа Гесса. 29-летний Гесс, вступивший в НСДАП в 1920 году, учился зимой 1922/23 гг. в Высшей технической школе Цюриха (ВТШ). Ульрих Вилле-младший регулярно приглашал немца на студенческие вечера на вилле Шёнберг. Фаворит Гитлера, Гесс был в Мюнхене любимым учеником «геофизика» и основателя теории политической экспансии Карла Хаусхофера (1869-1946). Студент ВТШ Гесс, организовавший вместе с Ульрихом Вилле-младшим визит Гитлера в Цюрих, стал затем, как известно, заместителем фюрера по партии. Кстати, Вилле поддерживал связи с Рудольфом Гессом даже тогда, когда он давно уже был заключенным берлинской союзнической тюрьмы в Шпандау...

К середине 1923 года НСДАП находилась в «предбанкротном» состоянии. Она срочно нуждается в пополнении валютных запасов. Заработная плата «штурмовика» составляла от 80 до 90 швейцарских франков, ближайшие соратники Гитлера получали по 200 швейцарских франков в месяц. В то время нацисты получали заработную плату не в рейхсмарках, а именно в швейцарских франках! Причина проста — швейцарская валюта была одной из самых надежных, а главное, она не была подвластна галопирующей инфляции, от которой в начале 1920-х годах страдала Германия.

Уже упоминавшийся Ганссер несколько раз ездил в Швейцарию за пожертвованиями, однако этого уже не хватало. Теперь сам Гитлер обязан приложить руку к сбору средств. Харизматическая личность вождя должна поспособствовать быстрому пополнению партийной кассы. Выступая в Цюрихе, А. Гитлер пытался представить себя спасителем западного мира от большевистской угрозы. Как видно, это ему удалось...

В ноябре 1923 года, расследуя неудавшийся «пивной путч», мюнхенское министерство внутренних дел пришло к выводу, что накануне мятежа «Гитлеру удалось в Цюрихе, Винтертуре и Базеле собрать сумму в размере 30 тысяч швейцарских франков» (сегодня это были бы 600 тыс. франков). Речь, идёт, очевидно, о результатах совместных усилий Ганссера и Гитлера...

Выгодный момент

Визит Гитлера в Цюрих состоялся в очень выгодный для нацистов момент. Со времени общешвейцарской забастовки 1918 года в стране растут опасения относительно того, что революционный социализм из Германии перекинется и на Швейцарию. В этом смысле Гитлер очень точно уловил превалирующее среди своих слушателей настроение. И если бы не Эккарт... После окончания речи Гитлера он вместе со всеми остальными переместился из гостиной в столовую виллы Шёнберг, где решил как следует отпраздновать удачное мероприятие.

Вскоре он напился, потерял контроль над собой, завёл разговор о «Вечном Жиде», но что самое досадное — потребовал вернуть Швейцарию обратно «в лоно империи». Это во многом испортило всё то, что уже было достигнуто. Для швейцарцев национал-социалисты были предпочтительнее коммунистов, однако нейтралитет и независимость Конфедерации все-таки оставались для слушателей, несмотря на все их германофильство, на первом месте. На следующий день после выступления на вилле Шёнберг Гитлер лично посещает Ульриха Вилле-старшего в городе Фельдмайлен. Гитлер занёс своё имя в книгу посетителей имения Марияфельд, расположенного на высоком берегу Цюрихского озера.

Клара Вилле, урожденная Бисмарк, записывает в дневник: «Гитлер очень симпатичен. Когда он говорит, человека охватывает дрожь; говорит он великолепно». Её супруг не разделяет такого мнения. Аннемари Шварценбах, его внучка, слышит, как генерал говорит раздраженно: «Боже мой, отчего этот человек все время так кричит?»

Днём раньше Гитлер вёл себя гораздо сдержаннее, в том числе и в содержательном плане. Этот эпизод лишний раз показывает, что Гитлер, выступая перед широкой швейцарской аудиторией с целью сбора денег, вёл себя как искусный тактик, выдавая себя за трезвого аналитика и тонкого мыслителя.

Несмотря на прокол, допущенный Эккартом, поездка в Цюрих оправдала себя. Морской офицер Гельмут фон Мюкке, принадлежащий к руководству нацисткой партии, рассказывал позже о том, что «осенью 1923 года Гитлер съездил в Цюрих и вернулся оттуда с чемоданом, наполненным швейцарскими франками и долларами».

Эти деньги партии очень пригодились. Получив финансовое вливание, НСДАП смогла начать широкую пропагандистскую кампанию и выплатить, наконец, заработную плату обнищавшим партийцам. Вернувшись из Цюриха, Гитлер начинает активно вести политику, направленную против правительства канцлера Густава Штреземана.

8 ноября 1923 года эта политика достигает своего апогея, когда Гитлер провозглашает начало «национальной революции» и начинает мятеж, вошедший в историю как «гитлеровский пивной путч».

Утром 9 ноября 1923 года мятеж был подавлен силами баварской полиции, Гитлера обвинили в измене родине и предали суду, во время которого лидер нацистов даёт волю своему ораторскому таланту, постепенно убеждая самого себя в том, что он, Гитлер, и есть будущий спаситель Германии. Суд приговорил его к пяти годам заключения, обещав при этом выпустить на свободу уже через шесть месяцев, в случае его безупречного поведения.

Главное, однако, для нас заключается в другом — привезенные из Цюриха деньги сыграли одну из важнейших ролей в истории «пивного путча».

Как развивались события, если бы денег добыть не удалось? Так или иначе, американский историк Р. Шек приходит к выводу, что добытые в Швейцарии деньги «вероятно, сыграли весомую роль в том, что осенью 1923 года нацисты смогли в значительной степени активизировать свою деятельность».

(Опубликовано в сокращении. Источник).

Второй феноменальный момент в истории Адольфа Гитлера и развязанной им Второй мировой войны — он активно сотрудничал со швейцарскими сионистами, а евреев-большевиков, после того, как власть в СССР оказалась в руках Иосифа Сталина, он стремился всех уничтожить как класс.

В 1977 году в американском Нью-Йорке вышла книга «Жертвы Холокоста обвиняют. Документы и свидетельства о еврейских военных преступниках», которую написал американский раввин М. Шонфельд. Раввин не просто убеждён, он доказывает, что не кто иной, как швейцарские сионисты привели Гитлера к власти над немецким народом, а потом ещё дали ему необходимые для милитаризации Германии деньги. Это был их проект, который в том числе преследовал цель – создание на территории Палестины еврейского государства. Эту задачу вместе с Гитлером решал проживавший в Швейцарии лидер сионистского движения Хаим Вейцман. Раввин Шонфельд называет его в своей книге одним из главных военных преступников.

Адольф Гитлер и Хаим Вейцман

В 1937 году, когда ещё никакого Израиля не было, этот Хаим Вейцман, будучи президентом Всемирной сионистской организации (1921—1931,1935—1946), писал: «Я задаю вопрос: Способны ли вы переселить шесть миллионов евреев в Палестину? Я отвечаю: Нет. Из трагической пропасти я хочу спасти два миллиона молодых... А старые должны исчезнуть... Они — пыль, экономическая и духовная пыль в жестоком мире... Лишь молодая ветвь будет жить».

Таким образом, ещё задолго до Второй Мировой войны главный сионист был уверен, что четыре миллиона европейских евреев должны погибнуть. То есть, евреи добыли за века необходимое для безбедной жизни швейцарских сионистов золото, а теперь многие из евреев – лишние на этой планете, они должны исчезнуть как «экономическая и духовная пыль»!

Третий феноменальный момент в истории Адольфа Гитлера и развязанной им Второй мировой войны — интервью американского сиониста Гарри Трумэна, опубликованное газетой "Нью-Йорк Таймс" на второй день после нападения нацистской Германии на СССР.

Это интервью полностью раскрыло кровожадную роль сионистов, масонов и лично Адольфа Гитлера в мировой истории.

24 июня 1941 года, сенатор США Гарри Трумэн (представитель высшей касты человекоубийц, масон, впоследствии 33-й Президент США) озвучил корреспонденту газеты «Нью-Йорк Таймс» позицию в этой войне правящих верхов Америки: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и ТАКИМ ОБРАЗОМ, пусть они УБИВАЮТ как можно больше…»

Я лично узнал об этом историческом факте благодаря редкой книге, выпущенной в СССР «СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945» (МИД, том 2, Москва, Издательство политической литературы, 1984).

Эта фотография опубликованной в газете «Нью-Йорк Таймс» заметки с интервью Гарри Трумэна, была опубликована в этой же книге «СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945».

То есть, советско-американские отношения на высшем правительственном уровне были именно такими, как описал их Гарри Трумэн. Получается, что задача Адольфа Гитлера состояла вовсе не в его победе над миром или над СССР (да это было и невозможно!). Истинное предназначение Гитлера состояло лишь в том, чтобы за время развязанной им Второй мировой войны погибло как можно больше людей!

Её результаты превзошли все другие войны в истории человечества: умерло или было убито 50 миллионов человек разных национальностей, было искалечено 100 миллионов человек разных национальностей. А ведь это было гениальное исполнение в мировом масштабе заповеди "Второзакония", по которому живут иудеи:

«И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 22-25).

Как тут не вспомнить слова Адольфа Гитлера, который убеждал своих солдат словами "С нами Бог!" ("Gott mit Uns").

Ну а самое феноменальное в этой истории евреев, сионистов и нацистов, пожалуй, то, что Россия и государствообразующий русский народ пострадали в самом начале ХХ века от евреев (от их подлости и коварства, когда те задурили русскому народу мозги революцией), а в середине ХХ века Россия и государствообразующий русский народ пострадали за евреев!

Собственно Вторая мировая война началась с речей Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса, в которых весь упор делался на чрезвычайную опасность, исходящую от евреев-большевиков, оказавшихся в СССР под властью Иосифа Сталина!

Вот тому не просто свидетельство, а даже доказательство:

"Проблема большевизма, угрожающего сегодня Европе, упирается в вопрос: «Быть или не быть?» То здесь, то там души людей встают на ту или иную сторону. Необходимо сделать окончательный выбор — либо в пользу большевизма, либо против него — и принять все вытекающие отсюда последствия.

Нужно прояснить ещё один вопрос. Вопрос о роли, которую еврейство играет по отношению к большевизму. Открыто обсуждать его можно только в Германии, поскольку в любой другой стране (как это не так давно было и в самой Германии) опасно даже просто упоминать слово «еврей».

Не вызывает никаких сомнений то, что основателями большевизма являются евреи и что именно они его представляют. Старый руководящий класс России был столь тщательно уничтожен, что никакой другой руководящей группы кроме евреев там попросту не осталось . Таким образом, любой конфликт внутри большевизма — это в той или иной мере внутрисемейный конфликт между евреями.

Недавние московские казни, то есть расстрелы евреев евреями, можно понять только c позиций жажды власти и желания уничтожить всех конкурентов. То мнение, будто евреи всегда находятся в идеальной гармонии друг с другом, — широко распространённое заблуждение. На самом деле они едины только тогда, когда составляют меньшинство, которое контролируется и которому угрожает крупное национальное большинство.

Сегодняшняя Россия — это уже не тот случай. После того как евреи захватывают власть (а в России власть у них неограниченная!), опять дают о себе знать старые еврейские соперничества, о которых было временно забыто из-за опасности, угрожавшей их народу.

Идея, лежащая в основе большевизма, то есть идея полного разрушения и уничтожения порядочности и культуры ради дьявольской цели уничтожения народов, могла родиться только в еврейском мозгу, точно так же как и большевистская практика, с её чудовищной жестокостью, возможна только в том случае, если ею руководят евреи.

В соответствии со своим характером эти евреи не показывают в открытую своих лиц. Они работают подпольно, а в Западной Европе они даже пытаются отрицать, что имеют что-либо общее с большевизмом. Так они вели себя всегда, и так они будут вести себя и дальше.

Но мы всё же сумели их распознать, и, что более важно, мы — единственный народ в мире, который имеет храбрость говорить всему человечеству об этих кровавых преступниках.

Мы не страшимся последствий и называем вещи своими именами. Одно время в Германии любого, кто называл еврея евреем, сажали в тюрьму. Тем не менее, мы имели храбрость делать это. Даже сейчас мировая общественность нередко протестует, демонстрируя величественную сдержанность или даже наигранно изображая моральное осуждение, когда евреев называют евреями или когда большевиков называют кровавыми преступниками. Но мы убеждены, что в итоге нам всё же удастся открыть глаза мировой общественности, и они увидят подлинное лицо еврейства и большевизма, точно так же как нам удалось убедить Германию в опасной, паразитической сущности этого народа. И мы не устанем подчёркивать эту страшную опасность и обращаться ко всем людям, которые переживают чудовищные кризисы и перевороты, говоря: «Всему виной — евреи! Всему виной — евреи!..» (Источник: "Большевизм в теории и на практике". Йозеф Геббельс. Речь, произнесённая в Нюрнберге 10 сентября 1936 года на 8-м съезде национал-социалистической партии. Перевод с английского Питера Хедрука, 2007. Опубликовано в сокращении).

Ну что, читатель, увидели, что весь упор делался в нацистской пропаганде ещё в 1936 году (за три года до начала Второй мировой войны) на чрезвычайную опасность, исходящую от евреев-большевиков, оказавшихся в СССР под властью Иосифа Сталина ?!

Почему? Очевидно, потому Сталин активно боролся с сионизмом и сионистами.

А Гитлер, наоборот, активно сотрудничал со швейцарскими сионистами и швейцарскими банкирами и финансистами.

О чём это говорит?

Это говорит, во-первых, о том, что главной целью будущей Второй мировой войны было уничтожение Советского Союза, взявшего курс на построение "Первого в мире государства рабочих и крестьян" под руководством Сталина. Подчёркиваю, это было ясно ещё в 1936 году! И, во-вторых, Гитлеру не за красивые слова швейцарские сионисты давали большие деньги в 1923 году, "чтобы нацисты смогли в значительной степени активизировать свою деятельность". Он, Гитлер, был для них не более чем "шахматной фигурой", на которую они сделали тогда свою ставку.

Если через эту призму посмотреть сейчас на пропаганду Йозефа Геббельса 1936 года, то вот эту его фразу правильно читать иначе.

Итак, вот геббельсовская пропаганда: "Идея, лежащая в основе большевизма, то есть идея полного разрушения и уничтожения порядочности и культуры ради дьявольской цели уничтожения народов, могла родиться только в еврейском мозгу, точно так же как и большевистская практика, с её чудовищной жестокостью, возможна только в том случае, если ею руководят евреи".

Вот правда жизни: "Идея, лежащая в основе иудаизма (читайте ещё раз "Второзаконие Моисеево"), то есть идея полного разрушения и уничтожения порядочности и культуры ради дьявольской цели уничтожения народов, могла родиться только в иудейском мозгу, точно так же как и иудейская практика, с её чудовищной жестокостью, возможна только в том случае, если ею руководят библейские Иудеи".

Вот ещё геббельсовская пропаганда: "В соответствии со своим характером эти евреи не показывают в открытую своих лиц. Они работают подпольно, а в Западной Европе они даже пытаются отрицать, что имеют что-либо общее с большевизмом. Так они вели себя всегда, и так они будут вести себя и дальше".

Вот правда жизни: "В соответствии со своим характером эти Иудеи, стоящие во главе всех евреев, не показывают в открытую своих лиц. Они действуют всегда скрытно, а в Западной Европе они даже пытаются отрицать, что имеют что-либо общее с большевизмом, сионизмом и нацизмом. Так они вели себя всегда, и так они будут вести себя и дальше".

Самое печальное, что эти скрытные Иудеи с большой буквы создали на планете мощную империю, в которую входят многочисленные государства-вассалы, управляемые их доверенными-евреями.

Самый наглядный пример такого безусловно вассального государства, управляемого евреями, в котором сегодня активно разрушается всякая порядочность и культура ради дьявольской цели уничтожения народов — это Украина с его 100% еврейским правительством.

Россия в сравнении с сегодняшней Украиной отдалённо напоминает СССР, в котором идёт пока не очень заметная борьба между командой условно порядочных евреев во главе с Путиным и командой очень непорядочных евреев-сионистов. Вспомните из числа последних: Бориса Березовского, Бориса Немцова, Михаила Ходорковского, уехавшего сразу после освобождения из российской тюрьмы в Швейцарию, и других...

Статья: "Жидва — это та часть еврейства, которой Христос сказал: "ваш отец — диавол..."

Это видео "про жидву" из этой статьи:

В завершение скажу, что все эти межеврейские разборки идут в России без какого-либо участия государствообразующего русского народа. Это плохо! Получается, что эти разборки и впрямь — "внутрисемейный конфликт" между евреями. А это значит, что добром это может опять не закончиться! Возможен любой самый трагичный сценарий с большим числом жертв из числа непричастных к этим еврейским разборкам народов.

Мы, русские, это уже проходили! Однако, к сожалению, история имеет свойство повторяться...

Впрочем и я тоже уже повторяюсь... Кричать о том, что война на пороге России, я начал ещё в начале 2011 года. Всё надеялся, что меня кто-то услышит. Не заметил, что власть имущие меня услышали...

В приложение статья 2011 года: "Открытое письмо главам христианских церквей, всем верующим и атеистам".

Советую также для широты кругозора прочесть статьи:

1. "Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло..."

2. "Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи".

24 мая 2017 г. Мурманск. Антон Благин