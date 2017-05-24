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Евгений Тарло. Жесткая правда об Украине будет для нас лучше расслабляющей лжи

16:07. 24 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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На наших ток-шоу, посвященных Украине, становится невозможно разговаривать с украинцами. Заранее известно всё, что они скажут. Всё сведётся к базару: "А у вас! – А у вас!"

Думаю, что мы подошли к черте. Начальство никак не может решиться её перейти.

Очевидно, что Киев не будет выполнять минские соглашения. Очевидно, что мы уже никак не можем сдать Донбасс. Очевидно, что никогда мы не отдадим Крым. Очевидно, что санкции будут всегда и будут усугубляться.

Надо признаться себе и заявить официально, что Украина – враждебное государство. А что, это не правда? Наше заигрывание с киевскими властями морочит только наших сторонников на Украине, больше никого.

Те, кто нас ненавидят, будут ненавидеть и дальше. Те, кто против нас работают, будут работать и дальше. Но наша чёткая позиция по отношению к государству Украина и её властям позволит консолидироваться и действовать нашим сторонникам.

Я не противник украинства и украинцев, но я не собираюсь выслушивать мерзости от них, дурацкие обвинения и оправдываться. Я не собираюсь строить, поддерживать и защищать украинское государство.

 

Кто его создал, тот пускай и защищает. Пусть люди, живущие на Украине, сами решают, что им надо. А мне Украина не нужна. И враждебные действия киевских властей нечего замалчивать.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110343/18672/-

Метки: политика, Россия, Украина
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Нет комментариев»

  • 51 49
    sergej 24 мая 2017 в 16:22 Ссылка Пометить
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    Как то автор статьи идет в разрез с руководством России , признавшим пришедших в результате переворота – законным правительством Украины ? Кто бы рассказал что именно мешает начальству решиться .

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