Виртуальный тупик капитализма

Интернет с каждым годом занимает все большую частью человеческой жизни. Люди общаются посредством интернета, отдыхают посредством интернета, учатся посредством интернета, работают посредством интернета. Само собой разумеется, что при отсутствии Всемирной сети, наш мир был бы другим. Каким бы он был? Кто его знает, оставим данные размышления фантастам. Мы имеем то, что имеем.

На декабрь 2015 года 3,5 млрд. человек пользовались возможностями Всемирной паутины. Население Земли — 7,5 млрд. человек. Как видно из приведенных цифр, 4 млрд. человек не являются пользователями сети, кто-то по старости, кто-то по молодости, кто-то по убеждениям, но большинство из 4 млрд. просто не имеют свободных средств на устройство-проводник (сотовый телефон, компьютер), денег на подключение к сети, да и самой сети рядом с домом, а многие "непользователи" вовсе являются безграмотными (не умеют читать и писать).

"Почти половина населения мира, а это свыше 3 млрд. человек, живут менее чем на $2,50 в день. Свыше 1,3 млрд. живут в крайней нищете — менее чем на $1,25 в день. 805 млн. человек по всему миру не имеют достаточно продуктов питания. Свыше 750 млн. человек не имеют надлежащего доступа к чистой питьевой воде. Четверть всего населения Земли живет без электричества, это приблизительно 1,6 млрд. человек".

Вестифинанс, http://www.vestifinance.ru/articles/780​53

3 июня 2011 года была принята резолюция ООН, признающая доступ в Интернет базовым правом человека. Самое интересное, что принятая резолюция носит рекомендательный характер и никакие страны ни к чему не обязывает. Право то на бумаге есть, а вот реализовывать его каждый человек должен из своего кармана. Поэтому все права при капитализме для богатых, а не для бедных. Кому нужен доступ в интернет, если нет еды, чистой питьевой воды и электричества?

С другой стороны 3,5 миллиарда человек так или иначе вовлечены во Всемирную паутину. Как и в живой природе здесь есть свои "бабочки" и "пауки", эксплуатируемые и эксплуататоры. Интернет, несмотря на иллюзии первооткрывателей и романтиков, является продолжением мира реального, а значит сконструирован по его образу и подобию. Законы капиталистической общественно-экономической формации действуют даже в "мире единичек и нулей".

По мере разработки и накопления виртуальных функций (языков, программ, браузеров, сайтов и пр.) находчивыми капиталистами изыскивались способы их монетизации. Скорее всего, на заре становления интернета его праотцы и не задумывались, что дитя станет очередным инструментом отъема денег у населения, еще одним катализатором сокращения рабочих мест, манипулятором сознания масс и великим глобализатором. Но при капиталистическом способе производства то, что не приносит деньги, долго не живет, поэтому либо новое встраивается в капиталистическую систему, либо система отторгает новое.

Как мы видим, с течением времени все бесплатное в сети становится платным, все ранее доступное — недоступным, все не подцензурное — цензурируемым, неподконтрольное — контролируемым. Все, что имеет потребительную стоимость — интересно пользователям, должно приносить прибыль и увеличивать оную. Несметное количество фирм и фирмочек ринулись на бескрайние просторы Сети за куском денежного пирога.

"По результатам исследований, большинство ресурсов Интернета так или иначе связаны с коммерческой деятельностью. Интернет используется для рекламы и непосредственной продажи товаров и услуг, для маркетинговых исследований, электронных платежей и управления банковскими счетами.

Согласно докладу Oxford Economics, общий объём электронной торговли товарами и услугами, а также рынок цифровых продуктов и услуг в совокупности оценивается во всемирном масштабе в 20,4 триллионов долларов США, что составляет примерно 13,8 % всемирного объёма продаж".

Википедия, Интернет.

К концу XX века капитализм находился в очередном кризисе. Развал СССР — второй сверхдержавы в мире способствовал временному поддержанию мировой капиталистической экономики на плаву. Иностранный капитал осваивал "восточные земли" (не без помощи аборигенов-наместников), деиндустриализировал постсоветские страны, встраивал 290 млн. трудящихся в третий мир, а горстку предателей в первый. Но и с советским наследством было быстро покончено и новой экономической отдушиной для капитализма стал интернет (в широком понимании).

Естественно, что на возведение виртуального мира понадобилось огромное количество реальных ресурсов и рабочей силы. Появились новые отрасли промышленности и науки, новые профессии, новые рабочие места. Это не противоречит тому, что было сказано об интернете выше. Универсальный закон сохранения энергии никто не отменял, если в одном месте прибыло, то в другом убыло. Благодаря своей способности объединять в единую электронную сеть весь мир, интернет устраняет ненужных посредников и привлекает более дешевую (в том числе квалифицированную) рабочую силу из самых отдаленных мест на земном шаре. Так в 2015 году по всему миру насчитывалось более 19 млн. программистов-разработчиков (данные озвучены на конференции Intel iStep 2015). В крупнейших "компьютерных" компаниях мира трудятся:

Microsoft — 120 тыс.чел. (в 2016 году)

Apple — 116 тыс.чел. (в 2016 году)

Intel — 106 тыс.чел. (в 2016 году)

HP — 240 тыс.чел. (в 2015 году)

IBM — 377 тыс.чел. (в 2015 году)

Oracle — 122 тыс.чел. (в 2014 году)

Данные компании являются транснациональными и эксплуатируют наемных работников со всех континентов. Причем не обязательно, чтобы каждый сотрудник находился в офисе, он может работать удаленно лежа с нетбуком в гамаке в Индонезии. Однако даже таких "свободных художников" тяжело назвать свободными от крепких рук капитала, ведь средства на электронный счет поступают от хозяина. Кто-то скажет, что такой специалист может трудиться ни на одну и даже не на две компании, заниматься сразу несколькими проектами в тиши тропических прерий и неплохо зарабатывать. Безусловно, это возможно, но редкий капиталист будет платить программисту (дизайнеру, копирайтеру, редактору и пр.) за здоровый сон и качественный загар. Вертеться такому специалисту придется между несколькими хозяевами его рабочей силы, которые хотят использовать ее с максимальным для себя эффектом.

В погоню за деньгами вступают не только капиталисты, но и наемные работники. С каждым годом рынок "информационного" (умственного) труда наполняется молодыми специалистами из разных стран и заработная плата из-за конкуренции в отрасли начинает снижаться. Транснациональные компании разбивают проекты на несколько частей (этапов) и самые трудоемкие отдают в страны с минимальной ценой рабочей силы. Тяжело расслабиться в шезлонге, когда твоя работа вместе с твоей зарплатой утекает к другому, пусть менее талантливому, но более непритязательному наемному работнику, от аборигена к гастарбайтеру. Не стоит забывать об армии безработных специалистов, которые, под угрозой скатиться на самое дно общества, готовы трудиться за любую зарплату.

Данный механизм эксплуатации трудящихся и конкуренции в среде рабочих описал еще Карл Маркс 150 лет назад. Он открыл объективные законы капитализма, тенденции его развития, которые применимы как к реальному производству, так и виртуальному. Нет, у Маркса не было перед глазами интернета или персонального компьютера, но в царстве капитала и наемного труда в любой из отраслей капиталистического производства применимы выводы марксистской науки.

Как известно, иметь навыки и талант не одно и тоже, что иметь в личной собственности крупные средства производства. Однако, персональный компьютер, ПО и интернет в значительной мере сократили индивидуалисту дорогу к собственному бизнесу, но сократили ее для всех желающих, обеспечив "здоровую" конкуренцию. В капиталистическом мире, в том числе и в виртуальном, выживает сильнейший, наглейший и беспринципнейший. Остальные вынуждены довольствоваться объедками с барского стола, либо распрощаться с мечтой об индивидуальном предпринимательстве. Электронные стены виртуальных магазинов никоим образом не защищают их хозяев от буржуазных законов как писаных, так и объективных. Буржуазное государство, которое защищает интересы крупного бизнеса, порой жестоко обходится с представителями бизнеса мелкого. За словами о поддержке малого и среднего предпринимательства порою кроются дела совершенно обратные и давление это оказывается буржуазным государством в купе с "естественным отбором".

Если дело прибыльное, то в образовавшуюся отрасль устремляется большее количество желающих быстрой наживы, естественно, что прибыль в сегменте падает, неконкурентоспособные хозяйчики разоряются, более живучие укрупняются. Регулярные кризисы помогают в этом деле крупному капиталу. Свою неповоротливость транснациональные или национальные компании возмещают размером своего капитала, они постепенно осваивают "интернет-рынок" и "интернет-производство", поглощают или выдавливают мелких конкурентов из занятых сегментов. Безусловно, некоторым мелким интернет-фирмочкам удается занимать свободное пространство между гигантами: их хозяевам приходится довольствоваться меньшей прибылью, и наоборот в неосвоенных секторах интернет хозяйства, где их положение может быть монопольным, удается стричь купоны по крупному. Но положение средних и мелких буржуа неустойчивое, сегодня пан, а завтра пропал.

Та же участь может постичь высокооплачиваемого квалифицированного специалиста. Как уже говорилось выше, "информационное" производство имеет все те же отпечатки, что и производство реальное. Капитализм с имманентными законами и тенденциями правит балом. Технический прогресс и совершенствование программного обеспечения упрощает, дробит и стандартизирует процессы, заменяет, казалось бы, "незаменимых" наемных работников программами и системами программ, высвобождает лишние рабочие руки и мозги, которые зачастую при капитализме оказываются никому не нужными.

Крупный капитал не дает покоя мелким буржуа и наемным работникам даже в виртуальном мире. При банкротстве фирмы капиталист лишается прибыли, а трудящийся заработка. Иллюзия свободного интернета, свободного прежде всего от капитализма при капитализме — это розовая мечта махровых романтиков, фикция. Буржуазный интернет свободной конкуренции, частной инициативы, индивидуального самовыражения уступает место власти монополий, крупных игроков с крупными капиталами и буржуазному государству с его ограничительными и охранительными мерами. Разбогатеть посредством интернета, как и без оного при капитализме смогут лишь единицы. Остальным "неудачникам" мелкого и среднего бизнеса открываются ворота в "рай" наемного труда со всеми его "прелестями".

Бескрайние просторы Сети и возможности "информационного" производства, на самом деле, ограничены при капитализме. Все упирается в платежеспособный спрос. Даже востребованная продукция, востребованная услуга может не дойти до конечного потребителя, если у него не будет денег. Еще одну интересную тенденцию современного капиталистического общества подметил К.Дымов в своей книге "Капитализм — система без будущего":

"Современный высокооплачиваемый наёмный работник мог бы купить целую библиотеку, но где он возьмёт время, чтобы прочесть её? Он имеет финансовые возможности, но не располагает ВРЕМЕНЕМ, и из-за этого не может потреблять в достаточном количестве информационные продукты. Зато ничто не мешает ему покупать и потреблять еду, одежду и прочие вещи. Не потому ли в наше время характерным типажом становится пролетарий обеспеченный – сытый и с иголочки одетый, при машине и дорогой «мобилке», – и …дремуче невежественный, духовно нищий, книг вообще не читающий?! Да ему некогда читать!!!

Капитализм противопоставляет рабочее и свободное время, а значит, и противополагает заработную плату и свободное время как взаимоисключающие ценности. Либо ты работаешь все дни напролёт, зарабатываешь «приличные деньги», но не имеешь времени, и поэтому не можешь потреблять информационные блага. Либо ты совсем не работаешь, располагаешь кучей времени, но не имеешь денег, и поэтому, снова-таки, не можешь приобретать информационные продукты. Альтернатива проста – результат один и тот же".

К.Дымов, "Капитализм — система без будущего"

У капитализма нет выхода, нет возможности преодолеть собственные противоречия. Только при социализме, только при коммунизме трудящимся будет обеспечена достойная жизнь. Каждый работоспособный человек будет обеспечен работой и достойным вознаграждением за свой труд. Никакие денежные кризисы, кризисы перепроизводства, инфляция, безработица, беспризорность, неграмотность не страшны коммунистическому обществу, т.к. отсутствует их первопричина — частная собственность на средства производства. Права, декларируемые при капитализме как общечеловеческие, смогут стать действительно общедоступными только при власти трудящихся и обеспечиваться государством диктатуры пролетариата.

К.Поляков

Источник: nnm.me