Свободное рабство будущего. Михаил Величко
13:33. 23 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Хозяевами Земли строится общество идеального рабовладения
Самый лучший раб – тот, который думает, что он свободен. Со школы воспитывается законопослушная личность, лишённая самостоятельного мышления
=================================================================================
Рекомендуем:
Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.
Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.
Разговоры о жизни. Величко М.В.
=================================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai