Главная » Мировоззрение, Политика

Свободное рабство будущего. Михаил Величко

13:33. 23 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Хозяевами Земли строится общество идеального рабовладения

Самый лучший раб – тот, который думает, что он свободен. Со школы воспитывается законопослушная личность, лишённая самостоятельного мышления

=================================================================================

Рекомендуем:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Экономика и Ноосфера, Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М.

Разговоры о жизни. Величко М.В.

Основы социологии. (20 шт.)

=================================================================================

Позновательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Рабство
... страны. Общинные земли, обрабатывавшиеся свободными крестьянами, считались собственностью государства, ... «товаром» были как раз будущие славяне. Многие в настоящем русские... Михаил назвал «хазарской мордой». Необходимо отметить, что все пути рабства вели с...
Протоиерей Чаплин о пользе рабства для христианина
...врагами своего светлого комфортабельного будущего. Ради этого толпа ... избрание на царство Михаила Федоровича Романова в ... мыслить, ибо так вели себя и мыслили истинные...всех «свободных» не во Христе. —————————————————————————————————— "О потерянном рабстве и...
Свеча над пропастью
... Алексеевска заметил Михаила и поприветствовал .... - А как вели себя другие сотрудники? ...образом цепи его рабства становятся только ... Григорий Семенович. - Будет свободная минутка, позвоните, увидимся,...вот архитектурный план будущих застроек, его разработал...
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
...И будущим не дорожить. Инна Лиснянская Не жалеть для Кого? Свободным ...зафиксированы в их терминологии. Это рабство. Воин, с другой стороны,...ни возможностей. А Лекарь опаздывает. Михаил Квилидзе. Пер. с груз. ...как в сказке, к открытьям вела. Шефнер В.С., «Под ...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
...период своего царствования вел буквально обширнейшие строительные...продали Иосифа в рабство. Вместе с ...пригодиться как будущему лидеру будущей армии, так... Бога» является архангел Михаил). «Иисус, находясь...всем спасибо, все свободны!.. Самому Иисусу Навину ...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
... «блага» + беды рабства – в обмен на ...светлых перспектив, уверенности в будущем, нет постоянства экономического,... невозможным, «исключительная свободная воля» оборачивается ростом... куда твой долг велит – идти, Врагов .... с араб. Михаил Курганцев Счастье… в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>