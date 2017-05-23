Главная » История

“Просвещённая Европа” против России во Второй Мировой войне. Факты.

12:25. 23 мая 2017 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал:

"Просвещённая Европа" против России во Второй Мировой войне. Факты

 
Сегодня, как и каждый год в майские дни, мы вспоминаем многое о тех годах, когда наша Родина одержала историческую Победу над фашистской Германией. Так называли нашу Победу долгие годы. 

 

 

Но с годами же открываются и все новые подробности той Великой войны. 

Раньше как-то не принято было тыкать европейцев носом в их подлости, а, ведь, многие европейские страны бросили тогда на СССР толпы своих озверевших грабителей-интервентов. Гитлер позвал их завоевать "жизненное пространство" на Востоке. И они побежали на этот зов! 

 
"Просвещённая Европа" против России во Второй Мировой войне. Факты
 
В условиях "дружественной оккупации" они ещё и снабжали Гитлера многим необходимым для коллективного грабежа под лозунгом Drang nach Osten:
 
"Просвещённая Европа" против России во Второй Мировой войне. Факты
 
Тогда, после войны - в 1950-80-е годы, мы молчали о этом, молчали, что имеем дело с этой публикой. Как-никак был Варшавский договор с десятком "друзей", которые сегодня - все до одного! - предали Россию и греют пузо под знаменами НАТО. 
Было. Было и то, что с Берлином да Парижем Москва говорила, как с достойными собеседниками, благодаря таким уважаемым лидерам Европы, как президент Франции Шарль Де Голль и канцлер ФРГ Вилли Брандт. 

 

 

Тогда мы как-то стеснялись напомнить европейским интервентам о том, что сотни тысяч их сограждан из десятков стран под знаменами Гитлера пришли на наши землю и - жгли, убивали, насиловали, грабили. Список особо отличившихся евросчастливцев, которые угодидили в советский плен - ниже. "Мальбрук в поход собрался", понимаешь... 

Теперь стеснения нет, и в сети все больше доказательств их подлого коллективного нападения на СССР, которое после НАШЕЙ ПОБЕДЫ они со страху захотели списать на Адольфа и СС. 

Страх толп евросчастливцев - ведомый мотив для этих масс "по жизни". И этим евроэлиты и пользуются веками, зная, с какого рода человеческим материалом им приходится работать. 

Даже в Германии нацисты - сплошные "храбрецы". Как грабить - они первые, а как нести ответственность - последние. Известно же: лишь только Германи капитулировала в мае 1945 года, в ней мгновенно не осталось ни одного нациста! Одни только "несчастные немцы, обманутые Гитлером". 

Да и во всей остальной Европе, ходившей "на Москву", нацистов и интервентов, ну, просто не могло даже быть. Как вы об этом могли даже подумать?! Фи... "Мы же - просвещенные европецы, как можно о нас даже думать такое?!" 
А это тогда что, как не самый массовый митинг в истории Европы, который собрал Гитлер в Нюрнберге в 1937 году: 

 
"Просвещённая Европа" против России во Второй Мировой войне. Факты
 
Интервенты - они и есть интервенты... 
Но, каковы "сюзнички" - янки и бритты! Каковы из Цинизм и Ложь!
Именно "союзнички" хотят украсть у нас саму ПОБЕДУ. Англосаксы - манипуляторы циничные, играющие "вдолгую". Их задача - выбить память из будущих поколений. 
Взгяните на англосаксонские итоги Второй мировой войны, которые они впаривают своему молодняку - в строю "Освободителей Мира" у них только Рузвельт и Черчилль - только США и Великобритания. А где же СССР? 
 
"Просвещённая Европа" против России во Второй Мировой войне. Факты
 
А СССР здесь у англосаксов - с боку-припеку. Справа - внизу. Не сразу и найдешь. 
Россия, как они всегда называли нашу страну, у них - ниже по рангу, чем Люксембург и воевавшая против нас Чехословакия! Ниже сдавшихся Гитлеру без боя Дании и Бельгии! 
Смотрите и делайте выводы, почему для нас 9 мая праздник, а для них - день утерянных на Востоке земель и возможностей. Для них это не День Победы, а День Потери. 
На памятнике Победителям Второй Мировой в Лондоне Сталина вообще нет, только англосаксы - Рузвельт и Черчилль:
 
"Просвещённая Европа" против России во Второй Мировой войне. Факты
 
А в Ялте, где проходила в феврале 1945 года конференция "стран-союзников", памятник другой!!!
 
"Просвещённая Европа" против России во Второй Мировой войне. Факты
 
Писал же Черчилль о тех событиях: 
 
"Просвещённая Европа" против России во Второй Мировой войне. Факты
 
Вот и правильно, что разошлись по сети такие документы, как этот, который мы опубликовали ещё в прошлом году:
 
"Просвещённая Европа" против России во Второй Мировой войне. Факты
 
И существует ещё масса документов и свидетельств о том, как вся - ВСЯ! - Европа приперлась к нам с оружием в 1941-м, чтобы - поживиться. Шакальё! 

 

 

Сегодня блестяще напомнил им об их сущности в студии программы телеканала "Россия 1" наш известный телевизионный журналист Петр Федоров, который одно время активно контачил с евроколлегами на посту директора российской редакции "Евроньюс". 

Его выступление стоит того, чтобы внимательно послушать: 

 
 
Вот такие у нас соседи с Запада. Вот такая она "Просвещенная Европа", скалящая зубы на Россию от веку и до веку... 

Да, у меня есть основания говорить и о том, что в Европе живут и наши друзья. Знаю таких. Но, как же их мало. 

Зато общий настрой там не меняется. В любую Эпоху. Почему? 

Прична проста - зависть к российским богатствам и просторам. И отсюда - европейские комплексы неполноценности: комплексы, комплексы, комплексы... 

Повторю приговор французского философа: "Европа - полуостров Азии". И этим все сказано. Полуостров с пустой земле под ним - ни газа, ни нефти, ни золота, на алмазов. Отсюда - и сформировавшаяся веками философия грабежа "богатых земель". А у грабителя никогда ничего святого быть не может по определению - ни памяти, ни чести. 

И никогда в их европах никто не сделает вот такой фотографии: 

 
"Просвещённая Европа" против России во Второй Мировой войне. Факты
 
 
 
 
http://publikatsii.ru/stats/11054-prosveschennaya-evropa-protiv-rossii-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-fakty.html
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
"У НАС В ЕВРОПЕ ТРАДИЦИЯ - РАЗ В СТО ЛЕТ МЫ С ДРУЗЬЯМИ ХОДИМ В РОССИЮ"
...опять объединённая Европа под предводительством США против России "У НАС В ЕВРОПЕ ТРАДИЦИЯ - ...Первое значение: приятный запах, благоухание. Второе значение: дурной, неприятный запах. - ...МУЛЬТИМЕДИЙНУЮ КНИГУ 013. Образ «просвещённой» Европы в романах А.Дюма и...
Красная Армия в Европе в 1945 году
... лидерство в информационном пространстве «просвещённой» Европы. В конце Войны наши ...настоящей? Из исторической памяти о Второй мировой войне вытесняется главное –...преступлениях против мирного населения Германии и призывы к современной России «осознать...
Опасные манёвры на границе России
Демократическая, «просвещённая» Европа уже несколько ...значительно более грозное оружие против России, и американцы стремятся ... не только против России, но и против Западной Европы. Американцы быстро... для этих перехватчиков. Вторая база находится на Аляске...
ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
... человека, стремящегося знать. Позиция второго – это позиция животного, не... Но Россия изо всех сил догоняет «просвещённую» Европу – посредники из России не ... борющиеся против разрушения науки и образования, против ювенальной юстиции, против растления ...
Деградация человека как фактор мировой политики
... 2012 году уже каждый второй россиянин может рассматриваться как ... Но Россия изо всех сил догоняет «просвещённую» Европу – посредники из России не гнушаются... борющиеся против разрушения науки и образования, против ювенальной юстиции, против растления детей...
Бэкграунд, выпуск-265 за 14 июля 2012
...11 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ...очень интересовал прежний опыт походов против России, особенно легендарного в своей... остальные народы Европы от бонапартовского владычества. Благодарность просвещённых европейцев не заставила...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>