“Просвещённая Европа” против России во Второй Мировой войне. Факты.

Сегодня, как и каждый год в майские дни, мы вспоминаем многое о тех годах, когда наша Родина одержала историческую Победу над фашистской Германией. Так называли нашу Победу долгие годы. Но с годами же открываются и все новые подробности той Великой войны. Раньше как-то не принято было тыкать европейцев носом в их подлости, а, ведь, многие европейские страны бросили тогда на СССР толпы своих озверевших грабителей-интервентов. Гитлер позвал их завоевать "жизненное пространство" на Востоке. И они побежали на этот зов!

В условиях "дружественной оккупации" они ещё и снабжали Гитлера многим необходимым для коллективного грабежа под лозунгом Drang nach Osten:

Тогда, после войны - в 1950-80-е годы, мы молчали о этом, молчали, что имеем дело с этой публикой. Как-никак был Варшавский договор с десятком "друзей", которые сегодня - все до одного! - предали Россию и греют пузо под знаменами НАТО.

Было. Было и то, что с Берлином да Парижем Москва говорила, как с достойными собеседниками, благодаря таким уважаемым лидерам Европы, как президент Франции Шарль Де Голль и канцлер ФРГ Вилли Брандт. Тогда мы как-то стеснялись напомнить европейским интервентам о том, что сотни тысяч их сограждан из десятков стран под знаменами Гитлера пришли на наши землю и - жгли, убивали, насиловали, грабили. Список особо отличившихся евросчастливцев, которые угодидили в советский плен - ниже. "Мальбрук в поход собрался", понимаешь... Теперь стеснения нет, и в сети все больше доказательств их подлого коллективного нападения на СССР, которое после НАШЕЙ ПОБЕДЫ они со страху захотели списать на Адольфа и СС. Страх толп евросчастливцев - ведомый мотив для этих масс "по жизни". И этим евроэлиты и пользуются веками, зная, с какого рода человеческим материалом им приходится работать. Даже в Германии нацисты - сплошные "храбрецы". Как грабить - они первые, а как нести ответственность - последние. Известно же: лишь только Германи капитулировала в мае 1945 года, в ней мгновенно не осталось ни одного нациста! Одни только "несчастные немцы, обманутые Гитлером". Да и во всей остальной Европе, ходившей "на Москву", нацистов и интервентов, ну, просто не могло даже быть. Как вы об этом могли даже подумать?! Фи... "Мы же - просвещенные европецы, как можно о нас даже думать такое?!"

А это тогда что, как не самый массовый митинг в истории Европы, который собрал Гитлер в Нюрнберге в 1937 году:

Интервенты - они и есть интервенты...

Но, каковы "сюзнички" - янки и бритты! Каковы из Цинизм и Ложь!

Именно "союзнички" хотят украсть у нас саму ПОБЕДУ. Англосаксы - манипуляторы циничные, играющие "вдолгую". Их задача - выбить память из будущих поколений.

Взгяните на англосаксонские итоги Второй мировой войны, которые они впаривают своему молодняку - в строю "Освободителей Мира" у них только Рузвельт и Черчилль - только США и Великобритания. А где же СССР?

А СССР здесь у англосаксов - с боку-припеку. Справа - внизу. Не сразу и найдешь.

Россия, как они всегда называли нашу страну, у них - ниже по рангу, чем Люксембург и воевавшая против нас Чехословакия! Ниже сдавшихся Гитлеру без боя Дании и Бельгии!

Смотрите и делайте выводы, почему для нас 9 мая праздник, а для них - день утерянных на Востоке земель и возможностей. Для них это не День Победы, а День Потери.

На памятнике Победителям Второй Мировой в Лондоне Сталина вообще нет, только англосаксы - Рузвельт и Черчилль:

А в Ялте, где проходила в феврале 1945 года конференция "стран-союзников", памятник другой!!!

Писал же Черчилль о тех событиях:

Вот и правильно, что разошлись по сети такие документы, как этот, который мы опубликовали ещё в прошлом году:

И существует ещё масса документов и свидетельств о том, как вся - ВСЯ! - Европа приперлась к нам с оружием в 1941-м, чтобы - поживиться. Шакальё! Сегодня блестяще напомнил им об их сущности в студии программы телеканала "Россия 1" наш известный телевизионный журналист Петр Федоров, который одно время активно контачил с евроколлегами на посту директора российской редакции "Евроньюс". Его выступление стоит того, чтобы внимательно послушать:

Вот такие у нас соседи с Запада. Вот такая она "Просвещенная Европа", скалящая зубы на Россию от веку и до веку... Да, у меня есть основания говорить и о том, что в Европе живут и наши друзья. Знаю таких. Но, как же их мало. Зато общий настрой там не меняется. В любую Эпоху. Почему? Прична проста - зависть к российским богатствам и просторам. И отсюда - европейские комплексы неполноценности: комплексы, комплексы, комплексы... Повторю приговор французского философа: "Европа - полуостров Азии". И этим все сказано. Полуостров с пустой земле под ним - ни газа, ни нефти, ни золота, на алмазов. Отсюда - и сформировавшаяся веками философия грабежа "богатых земель". А у грабителя никогда ничего святого быть не может по определению - ни памяти, ни чести. И никогда в их европах никто не сделает вот такой фотографии:

http://publikatsii.ru/stats/11054-prosveschennaya-evropa-protiv-rossii-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-fakty.html