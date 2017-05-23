Новости Украины и Новороссии 23 мая 2017
- 09:10 Конец украинской схемы выпрашивания денег у Запада, — Пушков.
- 07:30 Белый дом подтвердил отмену военной помощи Украине.
- 06:22 СМИ опубликовали документы СБУ об уничтожении улик по крушению MH17.
- 06:15 США решили заменить безвозмездную помощь Украине кредитными гарантиями.
- 06:00 Украина начала мстить старикам и ветеранам ВОВ.
- 03:30 Трещины в броне: как первые лица Украины зарабатывают на поставках вооружений.
- 02:33 Навальный порвал Шария.
- 00:05 Очередной украинский провайдер начал блокировать российские сайты.
- Вчера 23:39 На Украине обвиняют Януковича в краже 40 миллиардов долларов.
- Вчера 22:56 Время покажет. Я был прав.
Конец украинской схемы выпрашивания денег у Запада, — Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал замену американской военной помощи Украине кредитами на покупку американского же вооружения.
В своей обычной ироничной манере Пушков отметил, что «украинская схема «выпрашивания» денег у Запада под предлогом борьбы с Россией «идет ко дну».
«США прекращают безвозмездную военную помощь Украине», — написал он в своем микроблоге в Twitter.
Как сообщала «Русская Весна», Белый дом окончательно подтвердил отмену финансовой помощи на военные нужды Киева.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Белый дом подтвердил отмену военной помощи Украине
«Вместо того, чтобы предоставить кому-либо 100 миллионов долларов, мы может предоставить им кредитные гарантии, в результате они смогут покупать больше вещей», — цитирует Reuters главу административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейна.
По его словам, Белый дом не просто отменяет безвозмездную помощь, но вводит вместо нее кредиты.
Программы по оказанию военной помощи США полностью сохраняют для Египта и Израиля.
Как ранее сообщала «Русская Весна», США не будут оказывать безвозмездную военную помощь Украине.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СМИ опубликовали документы СБУ об уничтожении улик по крушению MH17
фото из открытых источников
В СМИ опубликованы копии секретных документов Службы безопасности Украины о проведении спецоперации по уничтожению материалов, уличающих причастность украинских военных к катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
Сообщается, что эти документы свидетельствуют о том, что к крушению самолета причастна новая украинская власть во главе с президентом страны Петром Порошенко. Авторы публикации отмечают, что, согласно фотокопиям документов, к катастрофе причастна украинская военная авиация, а СБУ с конца июля 2014 года проводила операции, направленные на уничтожение материалов, подтверждающих присутствие там боевых самолетов.
В операции по уничтожению самолета и последующей «зачистке» участвовали десятки людей, были сотни случайных свидетелей из числа военнослужащих украинской армии, говорится в статье.
Отмечается, что старт операции по «зачистке» был дан спустя три дня после крушения самолета – 20 июля 2014 года.
Рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
США решили заменить безвозмездную помощь Украине кредитными гарантиями
Глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил, что США заменят безвозмездную помощь Украине кредитными гарантиями.
Представляя проект бюджета на следующий год, он заявил, что программы помощи не изменятся для Египта и Израиля, передает ТАСС.
Для ряда стран, включая Украину, США хотят поменять «пару программ иностранной военной помощи». В соответствии с новой политикой, США намерены «вместо того, чтобы давать кому-то 100 млн долларов», дать «кредитные гарантии на меньшую сумму».
Как заявил Вашингтон, «на них на самом деле больше можно будет купить».
Малвейни добавил, что планы администрации могут незначительно измениться.
В 2018 финансовом году предлагается сократить расходы на Госдеп и международные программы на 29,1%. В абсолютных цифрах расходы по указанной статье должны составить 28,2 млрд долларов против 39,7 млрд долларов за 2017 год.
Во вторник проект бюджета направят в Конгресс США.
Новый 2018 финансовый год в США наступит 1 октября.
О том, что США могут заменить программы безвозмездной помощи ряду стран, включая Украину, на кредитование в воскресенье сообщала Wall Street Journal.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Украина начала мстить старикам и ветеранам ВОВ
«В украинской Виннице по подозрению в государственной измене арестовали 73-летнего заместителя председателя партии „Союз левых сил“ Ивана Бондарчука», — пишет «Журналистская Правда».
«Как сообщил в своем Facebook лидер политического движения Василий Волга, тот занимался организацией шествия „Бессмертного полка“ 9 Мая. „Арестовали Ивана Николаевича за „измену Родине“. Его обвиняют в том, что он готовил протестную акцию против президента Порошенко.
Грозит Ивану Николаевичу пятнадцать лет тюрьмы. Что это на самом деле?
Это месть за 9 Мая. Сегодня они будут мстить всем, кто организовывал „Бессмертный полк“, всем, кто вышел на 9 Мая с портретами своих предков-освободителей“, — заявил Волга».
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Шаг за шагом Украина идёт к массовым репрессиям. И пример с Иваном Бондарчуком — далеко не единственный. Свидомиты мстят не только тем, кто чтит Победу советского народа, но и самим ветеранам — тем, кто 70 лет назад воевал с нацистской нечистью. Теперь нечисть мстит им.
Сейчас в Украине готовятся судить 94-летнего Бориса Стекляра, ветерана Великой Отечественной, инвалида, героя боёв под Ржевом и Сталинградом, впоследствии — сотрудника госбезопасности, боровшегося с бандеровским бандподпольем.
За что? А как вы думаете, что скрывается за вот такой формулировкой: «Умышленное убийство двух или более лиц, а также лица либо его родных в связи с выполнением им служебного или гражданского долга»? Какие такие «лица» были убиты «в связи с выполнением ими служебного и гражданского долга»?
Здесь мы сталкиваемся с поразительным юридическим парадоксом: оказывается, это некий Нил Хасевич, высокопоставленный бандеровец, пропагандист и руководитель ОУН-УПА* в Ровенской области.
Стекляр в те годы служил в МГБ. И вот получается, что военный человек, выполнявший приказ руководства своей страны — теперь убийца, а лесной бандит — неведомо как оказался «должностным лицом при исполнении». Ну, не цирк ли?!..
Пардон, а «должностным лицом» какого государства был Хасевич? Стекляр — Украинской Советской Социалистической Республики, а бандеровец по кличке «Зот» — незалежного схрона под дровяным сараем, где он нашёл свою смерть?..
Несколько слов о Хасевиче. Это был одноногий толстяк, очень похожий по словесному портрету на пресловутого Джона Сильвера по кличке «Окорок» (единственное отличие — усы). Будучи неплохим художником-графиком, он был главным «пиарщиком» УПА, рисуя десятки листовок, печатаемых потом методом ксилографии, примерно такого художественного достоинства:
Современная украинская пропаганда не стесняется стереотипно рисовать Хасевича как борца с гитлеровцами, но это, как и в случае со всеми прочими бандеровцами, полная туфта.
В родном селе немцы назначили его судьёй, и он исправно выполнял все соответствующие своей должности функции: карал местных жителей за невыполнение поставок продовольствия немецко-фашистской армии, невыход на принудительные работы, укрывательство бежавших из плена красноармейцев, окруженцев и евреев, помощь партизанам.
А потом стал издавать под патронатом нацистов газету «Волынь»:
Но самая главная закавыка заключается в том, что инициатор процесса, координатор «Национального центра правозащиты» Денис Полищук, упирает на то, что бойцы МГБ имели инструкцию не брать Хасевича живым, при этом сам же Полищук в интервью противоречит этому:
«В книге „Чекисты рассказывают“ есть упоминание, что повстанцы были в схроне, им предложили сдаться, они ничего не ответили и после этого были забросаны гранатами. Но из спецсообщения, которое я получил в архиве, я выяснил, что была иная картина — сдаваться не предлагали, бросили 3–4 гранаты, сделали выстрелы из ракетницы. Шансов выжить у людей был минимум».
Откроем эту книгу и прочтём описание данных событий: «В каждую отдушину выстрелили дымовой ракетой. Никакого вреда обитателям бункера дым причинить не мог, но наверняка должен был заставить их покинуть убежище».
То есть сам факт того, что бандитов «выкуривали» из ракетницы (что Полищук и не отрицает), как раз и говорит о том, что их были намерены взять живыми, и соответственно уже одно это не позволяет называть действия Стекляра преднамеренным убийством.
Готовящийся суд над престарелым советским ветераном — первый прецедент такого рода в Украине. И паскудная вторичность протухшего украинского нацизма как нельзя лучше проявляется в его неспособности придумать хоть что-то мало—мальски своё — весь «дискурс» копируется с чужих лекал, да ещё и таких же, провинциально-обиженных, стран. Если кто не понял, это я о Прибалтике.
Книга Захара Прилепина «Санькя» выразительно описывает те реалии:
«В новостях показывали брезгливое лицо судьи — седая грива, тонкие губы, злые глаза. Луакразе… Луаркезе… Лукрезее… — Саша сразу забыл его фамилию. О судье рассказали, что на его счету семнадцать ветеранов Красной армии, посаженных в латвийскую тюрьму в последние два года. Несколько из них умерли в заключении — один от старости, второго не откачали после голодовки… Еще один старик мельком попал в телерепортаж — показали архивные съемки, где его, страдающего болезнью Паркинсона, с трясущимися руками, ввозят на кресле в клетку».
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Случай с бывшим советским партизаном Василием Кононовым, осуждённым в начале нулевых в Латвии за «бандитизм», первым приходит на ум, но он — далеко не единственный.
«Литовский суд вынес обвинительный приговор бывшему следователю советского министерства государственной безопасности 98-летнему гражданину РФ Александру Кардановскому. Ветерана обвиняют в причастности к отправлению жителей республики в ссылку», «Бывший сотрудник советской госбезопасности 84-летний Станислав Дрелингас признан виновным в геноциде. Каунасский окружной суд Литвы приговорил к пяти годам лишения свободы 84-летнего ветерана» — да мало ли…
Теперь украинские нацисты «надцатой свежести» собираются перенять прибалтийский опыт.
Но, возвращаясь снова к «Саньке», нелишне было бы напомнить им, чем кончилось дело для того судьи:
«Тот, что бежал, извлекал из большого пакета железный предмет. Автомат ППШ. В течение пяти громыхающих секунд судья, не успевший ни отбежать, ни пригнуться, кривясь, падая и подрагивая телом на асфальте, принимал в тело куски свинца. В него стреляли в упор, с расстояния в два метра. Когда судья уже лежал на земле, ему еще засадили очередь в голову».
И сегодня такие перспективы для нацистов более, чем реальны. И есть, кому их реализовывать. Кто там собирается судить Бондарчука и Стекляра?
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Григорий Игнатов
* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.
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Трещины в броне: как первые лица Украины зарабатывают на поставках вооружений
Украина не смогла выполнить крупнейший в своей истории оборонный контракт на сумму около $500 млн. Речь в нём шла о поставке бронетранспортёров БТР-4, самолётов и комплектующих в Ирак. Конструкторское бюро направило заказчику машины, которые затем вернули производителю. Случаи отправки в армию некачественного вооружения были и в Донбассе.
Это вынудило депутатов Верховной Рады ввести уголовную ответственность для руководителей оборонных предприятий. Однако расследование дел о низкопробной военной продукции может привести правоохранителей в кабинеты первых лиц государства. Киевский корреспондент RT разбирался, кто на Украине зарабатывает на экспорте бракованной техники.
Украинские оборонные предприятия не смогли выполнить крупнейший заказ в своей истории на поставку вооружений Ираку. Речь идёт о контракте, который был заключён между министерством обороны Ирака и украинским госпредприятием «Специализированная внешнеторговая фирма «Прогресс» (принадлежит госконцерну «Укрспецэкспорт») в сентябре 2009 года.
Согласно договору, Украина обязалась за $3,6 млн отремонтировать вертолёт Ми-8Т, за $99 млн поставить шесть самолётов Ан-32Б, а за $457,5 млн — 420 колёсных бронетранспортёров БТР-4 и машин на базе этого БТР. В случае успешного сотрудничества украинские предприятия могли рассчитывать на большие заказы: в 2000-х иракская армия активно перевооружалась, на эти цели направлялось около $2,5 млрд.
Скандальный заказ
Но выполнить заказ не удалось. Насколько серьёзным оказался провал — стало ясно только сейчас. Украинское издание «Зеркало недели» опубликовало письмо директора компании «Укрспецэкспорт» Александра Коваленко к руководству «Укроборонпрома». Оно касалось качества бронетранспортёров, выпущенных одним из крупных конструкторских бюро, а затем отправленных в Ирак.
«Из 88 бронетранспортёров БТР-4, поставленных в Ирак и проверенных харьковскими спецами, завести удалось только 56. Причём 33 из 56 запустили только с помощью передвижных мастерских технического обслуживания. Из 56 заведённых машин тронуться с места смогли только 34. На десяти „бэтээрах” были неисправны (или совсем не было) стартеры», — говорится в письме.
Неисправными признаны 6 установленных на бронетранспортёрах пушек, 8 пулемётов и 11 автоматических станковых гранатомётов. Большая часть транспортёров была доставлена из Ирака обратно на Украину.
Теперь Украине придётся вернуть задаток. «В Кабинет министров на подпись Владимиру Гройсману (премьер-министру Украины. — прим. ред.) направляется проект письма, где Украина обязуется вернуть Ираку более $72 млн долл. из полученной предоплаты в размере $91,5 млн. И это при том, что стоимость поставленной украинской стороной продукции составила более $96,8 млн. Необходимых расчётов и обоснований документ не содержит, и столь произвольное оперирование астрономическими цифрами вызывает обоснованные вопросы», — говорится в статье «Зеркала недели».
Кому выгодно
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту срыва контракта на поставку вооружения в Ирак. Главный подозреваемый — экс-министр обороны Дмитрий Саламатин — сбежал. Следователи подозревают его в краже $30 млн. Расследование может привести их в кабинеты первых лиц государства.
«Ещё один государственный чиновник — один из руководителей департамента разработок и закупки вооружений и военной техники Минобороны Андрей Артюшенко — в начале июля 2012 года доложил, что он, выполняя поручение министра, провёл в украинских Вооружённых силах поиск танков БМ «Булат» для обеспечения потребностей Вооружённых сил Республики Индонезия.
Этот деятель обнаружил, что в воинской части А1815 слишком много танков «Булат», и предложил 9 из 40 танков продать за рубеж. «Титаническими» усилиями Артюшенко «наскрёб» в армии 23 «лишних» танка БМ «Булат». А ещё военный чиновник обнаружил на учёте в Минобороны более 500 танков Т-64Б, которые после проведения ремонта и модернизации можно превратить в танки «Булат» и также отправить их на экспорт», — пишет «Зеркало недели».
«Сейчас весь контроль за продажей вооружения находится под контролем первых лиц государства», — говорит RT источник в Администрации президента Петра Порошенко. Чем выше продажи, тем ситуация лучше. Порошенко заявил, что Украине необходимо наращивать поставки оружия за границу.
Низкое качество
Украина, между тем, считается одним из крупных поставщиков оружия в мире.
Например, по данным доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2011–2015 годах Украина вошла в топ-10 крупнейших экспортёров оружия и заняла 9-е место. «Доля Украины в глобальном экспорте оружия составляла в 2011–2015 годах 2,6%», — подсчитали эксперты SIPRI. Более свежих данных пока нет. Украина могла бы зарабатывать ещё эффективнее, но большая часть из 60 зарубежных контрактов выполняются сегодня с трудом.
Например, в январе Минобороны Таиланда разорвало с Украиной контракт на поставку танков «Оплот». Согласно подписанному в 2011 году договору, армия Таиланда должна была получить 49 танков украинского производства, но последние два года наблюдаются перебои с поставками. В итоге украинские оборонные ведомства смогли передать только 20 единиц техники, а нехватку тайские чиновники заменили аналогами китайского производства VT-4.
Качество украинского оружия успели оценить даже боевики ИГИЛ*, которые нелегально закупали на Украине оружие и транспортировали его через Одесский порт.
На записи, которая опубликована в октябре 2016 года, мужчина на камеру демонстрировал переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) украинского производства и жаловался на его качество: отсутствие аккумулятора и разбитую вдребезги оптику. Это не ПЗРК, а «просто труба», из которой невозможно стрелять, возмущался боевик, и обвинял Украину в предательстве.
Продукцией украинского военно-промышленного комплекса недовольны и сами украинские военные. «Из-за заведомо некачественно отремонтированного двигателя военный тягач ломался на передовой и не мог вытащить из окружения гаубицу или груз боеприпасов, стоящий сотни тысяч и даже миллионы гривен», — написал на своей странице в социальной сети Facebook советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, военнослужащие в БТР или БМП с заранее известным заводским дефектом становились лёгкой добычей вражеских артиллеристов и гранатомётчиков.
Трещина в плохо отремонтированном радиаторе, не заменённый во время капитального ремонта масляный шланг, ещё на заводе установленный некачественный и негодный подшипник превращался на передовой в кошмар, перечислял он все проблемы украинской техники.
Верховная Рада приняла законы, вводящие уголовную ответственность за поставки на передовую неисправного вооружения.
Кристина Урсу
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Навальный порвал Шария
В клочья. Если этот человек получит власть, первым делом он посадит всех неугодных журналистов.
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Очередной украинский провайдер начал блокировать российские сайты
Украинская компания «Воля» — один из крупнейших интернет-провайдеров в стране — объявила, что приступила к введению ограничений доступа к российским сайтам, в отношение которых своим указом ввел санкции президента Украины Петра Порошенко.
«Как законопослушная компания, с 22 мая мы начинаем меры по ограничению доступа к веб-сайтам, перечисленным в указе. Технические работы будут завершены до 1 июня», — заявляется в распространенном сообщении, размещенном на сайте провайдера.
Ранее блокировку российских сайтов, попавших под санкции, начали проводить украинские мобильные операторы.
Напомним, 16 мая 2017 года президент Украины Пётр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины о расширении санкционного списка в отношении российских компаний.
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На Украине обвиняют Януковича в краже 40 миллиардов долларов
Министр юстиции Павел Петренко заявил, что за три года президенства Виктора Януковича было украдено около 40 миллиардов долларов.
В сентябре прошлого Петренко заявлял, что Янукович вывел из госбюджета от 20 до 30 миллиардов долларов.
«Кроме 1,1 миллиарда арестованных в Украине средств, принадлежавших Януковичу, только по экспертным оценкам около 40 миллиардов долларов было украдено режимом Януковича за 3 года их так называемого управления», — сказал он.
Министр добавил, что эти деньги находятся под разными юрисдикциями в разных государствах. Их вывели из страны через сложные схемы.
По его словам, именно поэтому необходимо принять закон о спецконфискации, так как он дает возможность, в том числе, через международное сотрудничество вернуть эти средства.
«К сожалению, парламент не принял закон о спецконфискации, и необходимость в нем не исчезает», — отметил Петренко.
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Время покажет. Я был прав
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