Новости Украины и Новороссии 23 мая 2017

«В украинской Виннице по подозрению в государственной измене арестовали 73-летнего заместителя председателя партии „Союз левых сил“ Ивана Бондарчука», — пишет «Журналистская Правда».

«Как сообщил в своем Facebook лидер политического движения Василий Волга, тот занимался организацией шествия „Бессмертного полка“ 9 Мая. „Арестовали Ивана Николаевича за „измену Родине“. Его обвиняют в том, что он готовил протестную акцию против президента Порошенко.

Грозит Ивану Николаевичу пятнадцать лет тюрьмы. Что это на самом деле?

Это месть за 9 Мая. Сегодня они будут мстить всем, кто организовывал „Бессмертный полк“, всем, кто вышел на 9 Мая с портретами своих предков-освободителей“, — заявил Волга».

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Шаг за шагом Украина идёт к массовым репрессиям. И пример с Иваном Бондарчуком — далеко не единственный. Свидомиты мстят не только тем, кто чтит Победу советского народа, но и самим ветеранам — тем, кто 70 лет назад воевал с нацистской нечистью. Теперь нечисть мстит им.

Сейчас в Украине готовятся судить 94-летнего Бориса Стекляра, ветерана Великой Отечественной, инвалида, героя боёв под Ржевом и Сталинградом, впоследствии — сотрудника госбезопасности, боровшегося с бандеровским бандподпольем.

За что? А как вы думаете, что скрывается за вот такой формулировкой: «Умышленное убийство двух или более лиц, а также лица либо его родных в связи с выполнением им служебного или гражданского долга»? Какие такие «лица» были убиты «в связи с выполнением ими служебного и гражданского долга»?

Здесь мы сталкиваемся с поразительным юридическим парадоксом: оказывается, это некий Нил Хасевич, высокопоставленный бандеровец, пропагандист и руководитель ОУН-УПА* в Ровенской области.

Стекляр в те годы служил в МГБ. И вот получается, что военный человек, выполнявший приказ руководства своей страны — теперь убийца, а лесной бандит — неведомо как оказался «должностным лицом при исполнении». Ну, не цирк ли?!..

Пардон, а «должностным лицом» какого государства был Хасевич? Стекляр — Украинской Советской Социалистической Республики, а бандеровец по кличке «Зот» — незалежного схрона под дровяным сараем, где он нашёл свою смерть?..

Несколько слов о Хасевиче. Это был одноногий толстяк, очень похожий по словесному портрету на пресловутого Джона Сильвера по кличке «Окорок» (единственное отличие — усы). Будучи неплохим художником-графиком, он был главным «пиарщиком» УПА, рисуя десятки листовок, печатаемых потом методом ксилографии, примерно такого художественного достоинства:

Современная украинская пропаганда не стесняется стереотипно рисовать Хасевича как борца с гитлеровцами, но это, как и в случае со всеми прочими бандеровцами, полная туфта.

В родном селе немцы назначили его судьёй, и он исправно выполнял все соответствующие своей должности функции: карал местных жителей за невыполнение поставок продовольствия немецко-фашистской армии, невыход на принудительные работы, укрывательство бежавших из плена красноармейцев, окруженцев и евреев, помощь партизанам.

А потом стал издавать под патронатом нацистов газету «Волынь»:

Но самая главная закавыка заключается в том, что инициатор процесса, координатор «Национального центра правозащиты» Денис Полищук, упирает на то, что бойцы МГБ имели инструкцию не брать Хасевича живым, при этом сам же Полищук в интервью противоречит этому:

«В книге „Чекисты рассказывают“ есть упоминание, что повстанцы были в схроне, им предложили сдаться, они ничего не ответили и после этого были забросаны гранатами. Но из спецсообщения, которое я получил в архиве, я выяснил, что была иная картина — сдаваться не предлагали, бросили 3–4 гранаты, сделали выстрелы из ракетницы. Шансов выжить у людей был минимум».

Откроем эту книгу и прочтём описание данных событий: «В каждую отдушину выстрелили дымовой ракетой. Никакого вреда обитателям бункера дым причинить не мог, но наверняка должен был заставить их покинуть убежище».

То есть сам факт того, что бандитов «выкуривали» из ракетницы (что Полищук и не отрицает), как раз и говорит о том, что их были намерены взять живыми, и соответственно уже одно это не позволяет называть действия Стекляра преднамеренным убийством.

Готовящийся суд над престарелым советским ветераном — первый прецедент такого рода в Украине. И паскудная вторичность протухшего украинского нацизма как нельзя лучше проявляется в его неспособности придумать хоть что-то мало—мальски своё — весь «дискурс» копируется с чужих лекал, да ещё и таких же, провинциально-обиженных, стран. Если кто не понял, это я о Прибалтике.

Книга Захара Прилепина «Санькя» выразительно описывает те реалии:

«В новостях показывали брезгливое лицо судьи — седая грива, тонкие губы, злые глаза. Луакразе… Луаркезе… Лукрезее… — Саша сразу забыл его фамилию. О судье рассказали, что на его счету семнадцать ветеранов Красной армии, посаженных в латвийскую тюрьму в последние два года. Несколько из них умерли в заключении — один от старости, второго не откачали после голодовки… Еще один старик мельком попал в телерепортаж — показали архивные съемки, где его, страдающего болезнью Паркинсона, с трясущимися руками, ввозят на кресле в клетку».

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Случай с бывшим советским партизаном Василием Кононовым, осуждённым в начале нулевых в Латвии за «бандитизм», первым приходит на ум, но он — далеко не единственный.

«Литовский суд вынес обвинительный приговор бывшему следователю советского министерства государственной безопасности 98-летнему гражданину РФ Александру Кардановскому. Ветерана обвиняют в причастности к отправлению жителей республики в ссылку», «Бывший сотрудник советской госбезопасности 84-летний Станислав Дрелингас признан виновным в геноциде. Каунасский окружной суд Литвы приговорил к пяти годам лишения свободы 84-летнего ветерана» — да мало ли…

Теперь украинские нацисты «надцатой свежести» собираются перенять прибалтийский опыт.

Но, возвращаясь снова к «Саньке», нелишне было бы напомнить им, чем кончилось дело для того судьи:

«Тот, что бежал, извлекал из большого пакета железный предмет. Автомат ППШ. В течение пяти громыхающих секунд судья, не успевший ни отбежать, ни пригнуться, кривясь, падая и подрагивая телом на асфальте, принимал в тело куски свинца. В него стреляли в упор, с расстояния в два метра. Когда судья уже лежал на земле, ему еще засадили очередь в голову».

И сегодня такие перспективы для нацистов более, чем реальны. И есть, кому их реализовывать. Кто там собирается судить Бондарчука и Стекляра?

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Григорий Игнатов

* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.