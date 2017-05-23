НЕСОВЕРШЕННАЯ ОШИБКА МУСЛИМА МАГОМАЕВА

Однажды я случайно узнал, что великий певец Муслим Магомаев имеет свой сайт и общается в нем в прямом эфире со всеми желающими.

Я, конечно же, зашел туда и вскоре узнал, что Муслим Магомедович уже несколько лет тяжело болен, и тот сайт ему подарил один из азербайджанских бизнесменов, чтобы хворающий певец отвлекся от болезни, общаясь со своими поклонниками. Там была постоянно действующая группа поддержки из 20-30 человек, которые по графику дежурили на сайте, чтобы, как только Муслим-ага выйдет в эфир, вступить с ним в общение, создавая таким образом фон и настроение, дабы кумир не чувствовал себя одиноким. Муслим Магомедович, можно сказать, жил в этом сайте и этим сайтом, проводя в нем по 15-16 часов в сутки, а иногда и больше. Общался со всеми, кто писал ему посты, в том числе и со мной как на сайте, так и по электронной почте.

Но бывали краткие периоды, когда на сайте никого не было. И тогда обращения Муслима Магомедовича: «Кто-нибудь есть на сайте?» не находили отзвука. И певец писал: «Пойду, попью чайку, скоро вернусь». И через пять минут снова вопрос: «Сайчата, где вы?». Ответа не было. Следовала запись: «Никого…. мдааа…». И так несколько раз, пока кто-то не отвечал ему. Очень печально было видеть на сайте такие обращения скучающего в бессонной ночи одинокого человека, выстроившиеся один за другим по вертикали.

Но когда кто-то появлялся на сайте, мгновенно настроение певца улучшалось, и он бодро излагал свои мысли по разным вопросам, но превалирующей была тема музыки.

Потом постепенно число собеседников увеличивалось, каждый из них придумывал вопросы, чтобы кумиру не было скучно. Все всегда соглашались с его мнением, поддакивали, шутили и т.д. Бывали там и негодяи, но на них сразу же набрасывались поклонники певца с требованием покинуть сайт, а если Муслим Магомедович был в эфире, он этих негодников моментально удалял и блокировал. То есть на сайте царила атмосфера взаимопонимания.

Мне вспоминается один забавный случай. По электронной почте я послал Муслиму Магомедовичу один из своих шедевров, в котором была строка: «Страна чужих огней». И буквально через десять минут Магомаев пишет на сайте: «Друзья мои! Я – сын страны огней!». И все дружно: «Да, Вы такой сын такой страны таких огней…» и тому подобное. Он имел в виду горящие трубные факелы сопутствующих газов, которые находятся в районах нефтедобычи в Азербайджане. Не скрою, мне было приятно, хотя никто на сайте так и не узнал, кто автор этой метафоры.

Но на форуме регулярно возникал один нехороший вопрос, инициируемый самим владельцем сайта. Между ним и другим знаменитым азербайджанским певцом Поладом Бюль-Бюль оглы, оказывается, пробежала черная кошка. Второй, в бытность свою министром культуры Азербайджана, что-то сделал не так, как хотел бы Муслим-ага, который по этой причине часто вспоминал о нем на сайте недобрыми словами. И все сайчата дружно, из чувства стадности, ненавидели Полада, хотя никому из них он ничего плохого не делал просто потому, что не знал об их существовании.

Так вот, в один из дней Муслим Магомедович сообщил, что завтра он идет на передачу Станислава Бэлзы на телеканале «Культура» и намерен там высказать все, что он думает о Поладе Бюль-Бюль оглы, и спрашивал, одобряют ли это сайчата. Естественно, все хором поддержали инициативу, а некоторые стали даже давать советы, как бить похлеще, что говорить и т.д. То есть там воцарилась атмосфера сумасшествия и подстрекательства на основе временного умственного затмения.

Я не регулярно посещал сайт, но в тот день заглянул туда. Увидев дикую картину коллективного сумасбродства и массового психоза, я написал Муслиму Магомедовичу, что делать этого ни в коем случае нельзя, и задал вопросы: «Неужели Вы хотите выставить себя на потеху публике, которая будет желчно смаковать, как один азербайджанец поливает грязью другого азербайджанца? Вы представляете, что будут думать люди после этого об азербайджанцах и Азербайджане?».

Магомаев, будучи по своей природе человеком темпераментным, взрывным и не терпящим чьих-то поучений, на этот раз промолчал, хотя был на сайте, а публика, жаждущая крови, накинулась на меня. Я не стал реагировать на вопли толпы и снова написал о недопустимости, пусть и заочно-односторонней, публичной драчки между представителями одной национальности перед многомиллионной российской аудиторией. Ответа от певца снова не последовало, но один из сайчат вдруг написал: «А ведь Бахтиёр прав». Магомаев прервал после этого общение с отупевшими от остервенения поклонниками. Наверное, задумался,- предположил я и вышел из сайта.

Но меня не покидала тревога. Рано утром следующего дня я написал ему на емейл следующее (привожу по памяти, т.к. оригинал не сохранился): «Уважаемый Муслим Магомедович! Я не знаю, какое решение Вы приняли вчера после обсуждения вопроса о Поладе Бюльбюлевиче, но считаю, Вы должны прояснить с ним все неясности в личной беседе. Ничего страшного, что Вы с ним давно не общаетесь. Если Вы как старший по возрасту и более мудрый первым протянете ему руку, он не отвергнет ее ни в коем случае. Тем более он за все время конфликта с Вами не произнес ни единого плохого слова в Ваш адрес. Пригласите его на встречу, поставьте на стол бутылку азербайджанского коньяка, «раздавите» ее во время дружеской беседы, закройте все проблемы между вами, и, я уверен, в итоге вы обниметесь с ним, как братья.

Очень надеюсь, что Вы примете правильное решение, и разговор с Бэлзой у вас пройдет без упоминания имени Вашего ученика и земляка».

Видимо, я не зря старался, ибо Муслим Магомедович в программе Бэлзы не обмолвился ни словом о Поладе, хотя он мог прийти к такому решению и без моего вмешательства.

Кстати, посылал я Магомаеву и другие свои шедевры, чтобы он почитал их на досуге. В последнем своем письме он сообщал, что на один из них, возможно, напишет музыку, но сейчас себя не очень хорошо чувствует и постарается вернуться к этому замыслу позже.

Увы, песня так и не родилась: Муслим Магомедович скончался от ишемической болезни сердца. Светлая ему память! Гениальный был певец! Впрочем, почему был? Он остался с нами в своих песнях! И будет жить всегда!

Написал я это воспоминание в надежде, что изложенное в нем поможет кому-то разобраться со своими не самыми светлыми мыслишками и подкорректировать свое поведение не только по отношению к своим соплеменникам, но и к гражданам других национальностей, а кого-то надоумит отправить свою пообтрепавшуюся и немного замаранную душу в «Нравственную химчистку».

Бахтиёр Ирмухамедов