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Мысль: река или болото?

10:29. 23 мая 2017 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:

Настал для нас критический момент.

Мы просто погибнем, повторим судьбу динозавров и трилобитов, если не научимся понимать простые, в общем-то вещи: человеческая цивилизация хрупка и искусственна, рационализм не имеет монополии на психические процессы (то есть рационально-поступающий человек далеко не всегда отражает реального человека).

Кроме того, кроме откровенных социопатий, наиболее бурно размножающихся именно в периоды материального благополучия, существуют и разные варианты собственно-рационального мышления.

Это ведь только наивные просветители XVIII века могли думать, что любое «рацио» – дарит миру благоденствие и счастье. На самом деле, у рациональности несколько типов, и каждый из них обладает своей внутренней логикой. Так что дело только в добровольном выборе человека.

Нельзя доказать или обосновать те аксиомы, из которых потом выводятся доказательства для того или иного типа рационализма. Их можно только выбрать – исходя из принципов симпатии…

Цивилизационное мышление – это такой тип мышления, в котором приоритет отдаётся будущим поколениям. Что мы оставим грядущему? Это высшая форма человеческого мышления, непосредственно творящая дух истории, культуру человечества, обеспечивающая преемственность и развитие цивилизации.

Для такого типа мышления полёт в Космос гораздо важнее сегодняшнего обеда или завтрака, и понятно почему: полёт в Космос навеки войдёт в скрижали, а обед или завтрак через день станут просто калом, и никому никогда ничем больше не будут интересны.

Социальное мышление – тип мышления социализированного человека уровнем ниже предыдущего. Он ориентирован прежде всего на текущее благополучие общества (социума), на бытовую культуру. Его меньше волнуют мегапроекты, и больше волнует среднестатистическое потребление, даже если оно с точки зрения цивилизации бесплодно. Здесь речь идёт уже не о сохранении и приумножении достояния человечества в целом, а о комфорте отдельно взятого его звена, текущего поколения.

Если люди с цивилизационным мышлением – это Циолковский, Королёв и Гагарин, то люди с социальным мышлением – это малоизвестные широкой публике экономисты, творцы «скандинавской модели» социальной экономики, «североевропейской модели».

Это представители такого «остывающего» течения мысли, как североевропейская социал-демократия.

Они работают не на вечность всего человечества, а только на обозримое и ограниченное будущее своего народа.

Криминальная суб-культура – это тип мышления, который находится ниже социального мышления. Здесь понятие «общественного блага» вообще утрачено, и тем более утрачено понятие нетленного культурного наследия. Здесь мы встречаем типажи, которые озабочены только ЛИЧНЫМ рвачеством и мародёрством.

Их не волнуют высокие идеалы, да и среднестатистическое потребление сограждан их тоже не волнует.

Их задача по отношению к обществу – обобрать и удрать. Если Людвиг Эрхард (творец «экономического чуда» в ФРГ[1]) – человек с социальным мышлением, то Ельцин или Порошенко – яркие представители криминальной суб-культуры рвачей и мародёров, социального затухания.

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Конечно, Эрхард тоже предлагал тупиковый путь. Обожраться потребительскими благами в условиях взаимопонимания и доброжелательность не так плохо, но и не хорошо. Цель-то в чём? Ну, сегодня вы хорошо питаетесь, завтра… А дальше?

Эрхард видел в человеке лишь домашнюю зверушку, которую нужно хорошо кормить, держать в тепле, подстелив мягкий и уютный половичок, регулярно выгуливать, вычёсывать блох, и т.п. Но это облик кастрированного кота, вечно сонного, который подменяет собой образ человека-творца.

Безусловно, Эрхард на порядок выше Ельцина или Порошенко, потому что он сохраняет представление о долге человека перед обществом, о некоем среднестатистическом праве своих сограждан, о человечности и ответственности руководителя. Эрхард вёл в никуда – но он, по крайней мере, не людоед.

И очень многие разработки Эрхарда необходимо изучить сегодня, взять на службу людям будущего, потому что умение создавать бытовой комфорт – тоже часть человеческой цивилизации. Нельзя сводить ВСЮ цивилизацию к этому, но нельзя и отделять цивилизацию от бытового комфорта.

От правителей с криминальной суб-культурой в головах взять в будущее нечего – потому что у них не было никаких разработок. Ельцин или Порошенко не трансформировали общество ни в какую сторону – они просто ломали его на куски и утилизировали в скупках краденого.

Однако, как бы негативно мы не относились к криминальной суб-культуре мышления – она всё же входит (снизу) в рамки РАЦИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ. Криминал, даже самый отмороженный – отличается от чистого безумия тем, что он всё же имеет какие-то (пусть низкие) устойчивые цели, строит планы и умеет согласовывать их с законами природы, с реальностью.

Именно поэтому преступника и проверяют перед судом психиатры – вменяем ли он, адекватен реальности – или он сумасшедший?

Большая часть преступников всё-таки психически вменяемы: у них сохраняется представление о причинно-следственной связи между явлениями и низменный реализм поступков.

+++

Поэтому ниже криминальной суб-культуры, разваливающей цивилизацию, общество, но не саму личность (ещё умеющую ценить хотя бы саму себя) – мы находим ещё один пласт мышления:

Суицидально-дегенеративное мышление – это такой тип мышления, который порвал все связи с реальностью, не умеет отделять реальность от галлюцинаций, а смертоносное – от жизнеутверждающего. Здесь мы сталкиваемся не только с утратой цивилизационной, социальной, но и с биологической природы человека.

Ярчайшие картины суицидально-дегенеративного мышления даёт нам сегодня низовая масса либерального и украинствующего спектра. Это люди, которые ведут себя, как преступники, но вознаграждают себя только «морально» – как если бы они были борцами за идею.

То есть – имеются убийцы, которые убивают, чтобы ограбить.

А есть убийцы, которые убивают непонятно зачем – просто потому, что у них в голове голоса или зрение вместо реального мира показывает им какой-то фантастический мир-мираж…

Преступник понимает, что делает и зачем. Социопат лишён такой вменяемости поступка и плана, он не отдаёт себе отчёта ни в своих поступках, ни тем более в их последствиях. Он не опасается ответственности за содеянное – потому что он неспособен понять, что им содеяно.

Именно потому, например, социопат очень любит фотографироваться, попирая ногой свои жертвы, и даже выкладывать такие фото в соцсети – тогда как рациональный преступник стремится максимально сокрыть деяние.

Ведь преступнику нужен результат, а не процесс преступления. Социопату, наоборот, результат совершенно не важен – а важен процесс.

+++

Цивилизация не возникала сама собой, и не развивалась сама по себе, «независимо от воли и усилий отдельных людей». В цивилизации нет внутренних двигателей, свободных от человеческой субъективности. На любой стадии цивилизации деградация человеческой психики может свести на ноль проектные усилия тысячелетий.

Цивилизация – это проект, подобный Транссибу или ДнепроГЭСу, который сперва проектируется, потом возводится усилиями конкретного персонала. Или – если персонал побросал кирки и тачки, разбежался – соответственно, не возводится…

[1] Его стратегия получила название «социальное рыночное хозяйство». Эрхард понимал, что в условиях значительного влияния социалистических идей ХХ века не обойтись без использования широких мер по социальной защите населения и без применения этатизма.

Он пытался (и не без успеха) совместить это с сохранением относительной хозяйственной свободы частных собственников и финансовой стабильностью. В модели Эрхарда государство СОЗДАЁТ платежеспособный спрос граждан, а рынок ОПТИМИЗИРУЕТ его, обслуживая самыми экономными и удобными для потребителей путями и способами.



А. Леонидов

***

Источник.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: ельцин, космос, Культура, леонидов, народ, общество, свобода, цивилизация, человек
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