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Как разрушить ИТ-бизнес целой страны

10:36. 23 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:
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15 мая президент Украины подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям в отношении российских компаний и их дочерних предприятий в Украине. Всего в списке 468 юридических лиц, среди которых 81 связаны с IT-сферой. Разного рода ограничения касаются не только популярных соцсетей и порталов Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и сервисов «Яндекса». Под запретом оказался ряд сервисных IT-компаний и интеграторов, производителей и дистрибьюторов ERP, CRM-систем для бизнеса, включая «1С» и «Парус».

Таким образом, одним росчерком пера президент Украины разрушил одну из самых успешных отраслей украинской экономики, которая кормила тысячи сотрудников перечисленных компаний, а также их семьи и давала неплохие налоговые поступления в бюджет.


У всех IT-компаний, попавших в список, на три года:

  1. Блокируются активы.

  2. Ограничиваются торговые операции.

  3. Вводится запрет на выведение средств за пределы Украины.

  4. Останавливается исполнение экономических и финансовых обязательств.

  5. Ограничивается или прекращается предоставление телеком-услуг и использование сетей общего назначнения.

  6. Запрещаются государственные закупки у юрлиц, в которых есть доля госструктур РФ, или участников санкционного списка.

  7. Прекращается выдача лицензий, разрешений на ввоз и вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения на выдачу наличности по платежным картам, эмитированным иностранными банками.

  8. Запрещается передавать технологии, права на объекты интеллектуальной собственности.


В списки попали крупнейшие производители программного обеспечения:

  1. Антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб», которые уже были в санкционном списке Украины, впервые попав в него в 2015 году.

  2. Компания ABBYY, которая известная словарями Lingvo и продуктом FineReader. Причем санкции касаются как российского, так и украинского юрлица. В Киевском офисе компании работает 150 человек.

  3. Компания 1С . В список попали как российское и украинские юрлица — ООО «1С» и «1С Мультимедіа Україна», так и различные их дистрибьюторы и представители в Украине: «Єврософтпром», «Скайлайн Софтвер», «Санлайн», «1С-Телур Модуль», «Альфа-Ком Софт», «1С-Рарус Софт Україна», «Перший біт». С бизнесом 1С также было связано значительно количество мелких франчайзи во всех регионах Украины, которые хоть и не попали в санкционный список, но тем не менее потеряли возможность для заработка и развития бизнеса.

  4. Корпорация «Парус» — крупный российский производитель различных систем для управления предприятием, его документооборотом, финансами, активами, логистикой, персоналом. В список попали 26 юрлиц, связанных с «Парус»: российское ООО «Корпорация «Парус», представительства в Украине «Парус- Спецпроект», «Парус-2», «Парус-Бюджет», «Парус-Україна», «Парус-Впровадження», «Парус-Місто», «Парус-Захід», «Парус-Прикарпаття», «Парус-Тернопіль», «Парус-Дніпро», «Парус-Донбас», «Парус-Запоріжжя», «Парус-Харків», «ЦИТ «Парус-Плюс», «Парус-1», «Парус-Десна», «Парус-Житомир», «Парус-Рівне», «Центр інформаційних технологій «Парус-Единение», «Донбас-Бюджет», «Парус-Кіровоград», «Южний Парус», «Парус-Таврія», «Харків-Бюджет», «Парус-Лев».

  5. Компания «Галактика». Санкции введены для российского и украинского юрлиц корпорации «Галактика» производителя одноименной ERP-системы.— ЗАО «Галактика Центр» и ООО «Корпорація Галактика Київ».

  6. Компания «Летограф» разработчик решений в сфере управления документами и автоматизации бизнес-процессов. Под санцкии попали и российское юрлицо «Летограф ИТ Консалтинг И Услуги» и украинское представительство «Летограф Іт Консалтинг І Послуги Україна».


Также санции затронули 14 ИТ-интеграторов и консалтинговых компаний. В их число вошли «Ай-Теко Проекты» и дочерняя «Ай- Теко Україна», «Софтлайн Груп» и «Софтлайн Груп «Україна», «НВО «ЕДД» и юридических лица «Энвижн Груп» — «Энвижн-Украина», «Энвижн-Холдинг» и «Энвижн-Активы», ООО «Документ Менеджмент», «НТК Консалтинг», «Оптима-Україна», «Астерос Україна», «Ефективні рішення Суми», «Інталєв Україна», «Сапран Україна», «Сапран Груп», «Мастердата Україна», «Мастердата», «Монт УА», «Монт», «Аскон — КР», «Аскон».

И замыкает этот печальный список социальные медиа, порталы и поисковики.

  1. Mail.ru Group. В санкционный список попали российское юрлицо компании ООО «Мэйл.РУ ГРУП» и ее украинская дочка ТОВ «Мейл.РУ Україна». Холдинг Mail.Ru контролирует одноименный портал, почтовый сервис и социальную сеть «Мой мир».

  2. ВКонтакте,

  3. Одноклассники,

  4. Яндекс и практически все его сервисы, включая Кинопоиск, Авто.ру, Яндекс.Карты, Яндекс.Такси, платежные системы Яндекс.Деньги и Яндекс.Кассы, сервисы для web-мастеров и интернет-рекламы Яндекс.Аудитории, Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, Яндекс.Директ, Яндекс.Рекламная сеть, Яндекс.Статистика.


И в данном случае неожиданное для себя преимущество вдруг приобрели Facebook и Google.

Конечно же все эти неприятные события не могли не сказаться на рынке ИТ- и digital-специалистов Украины. По словам Алены Владимирской, основателя PRUFFI и проекта Антирабство, ее почтовый ящик завален резюме украинских специалистов digital рекламного рынка.

alena.vladimirskaya

Аналогичное происходит и среди 1С программистов, консультантов SAP и других ИТ-специалистов.

При этом чиновники готовившие эти списки совершенно не понимают реалий ИТ-рынка. В отличии от металлургического комбината у ИТ-компании главные активы это люди, которые своими мозгами зарабатывают себе на хлеб. Не возможно отнять или закрыть ИТ или консалтинговую компанию — завтра все ее главные активы окажутся в соседнем офисе под новым названием и будут заниматься тем же. Конечно же блокировка активов и прочие санции вызовут определенные сложности, многие компании закроются по желанию российских владельцев, многие умрут своей смертью, многие сотрудники таких компаний переедут из Украины например в Белоруссию, Россию или фрилансить на Европу, появиться новые юрлица старых ИТ-компаний (без явной аффилированности с российским бизнесом), но в целом рынку нанесен значительный удар и всех ждут тяжелые времена.

А новым компаниям придется заново выстраивать продажи и маркетинговые коммуникации с рынком, искать новые ниши и формировать продуктовые линейки. И наша компания с 20-летним опытом развития продаж и маркетинга на рынке ИТ и консалтинговых компаний всегда готова поделиться опытом и помочь вам в развитии.

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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: бизнес, ит-технологии, Украина
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