Как разрушить ИТ-бизнес целой страны

... Карфагеном, который нужно разрушить. В противном случае он разрушит нас. Учитывая специфику.... В его бездне уже тонут целые страны. О причинах такой трансформации сказано.... Механизм воздействия такой же, как в шоу-бизнесе. Коммерсанты от творчества создают...