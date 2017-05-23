Чем социализм четко отличается от капитализма – как пудель от бульдога

Отличие социализма от капитализма – оно очень простое. Вообще элементарное. Есть один критерий, поглядев на который можно безошибочно определить, социализм перед нами или капитализм. Так же точно, как определяют на первый взгляд, является собака бульдогом или пуделем.

Этот критерий следующий: наличие крупных собственников капитала.

Вот просто смотрим: есть миллионеры, миллиардеры, владельцы заводов, газет, пароходов? Есть – значит, это капитализм.

Нет их? – значит, социализм.

Все, точка. Или бульдог – или пудель.

А если Партия руководит собственниками и указывает им, что делать, а может и посадить по случаю?

Все равно это капитализм. При капитализме государство всегда (не только в каких-то специфических случаях, а всегда и везде) может посадить того или иного капиталиста, если он чем-то проштрафится перед системой. Или разорить его. Или выгнать вон.

Более того, при государственно-монополистическом капитализме (а иного давно уже не наблюдается), государство в той или иной степени всегда диктует собственникам, что им делать, что и как производить, определяет размер налогов и так далее, и тому подобное. Зачастую государство делает это как бы прямо даже во вред собственникам. Заставляет их, к примеру, рабочим страховки какие-нибудь платить.

Однако от этого государство ничуть не становится социалистическим. Просто оно – собирательный такой монстр, который защищает интересы всех собственников в целом, но ведь собственники – они еще и конкурируют между собой, причем очень сильно. А на трудящихся капиталистическому государству в целом плевать – и не плевать лишь тогда, когда трудящиеся активно сами себя защищают и являются какой-то силой.

Поэтому в фашистской Германии не было никакого социализма. "Национал-социализм" – это демагогическое название, изобретенное с целью переманить рабочих от коммунистов, никакого социализма там не было вообще. Собственники там были? Да, и еще как. Значит, социализма – ноль.

А как же, скажете вы, четырехлетние планы, автобаны, указания, что производить, вот это все? Да точно так же, как в современных США и ФРГ. Ну не то чтобы прямо планы – но бизнес вполне себе находится под определенным госконтролем, государство – самый крупный собственник, госпроекты осуществляются. Но социализма там нет.

Вы что, серьезно верите, что немецкие промышленники при Гитлере не были рады получать бесплатную рабсилу из восточной Европы? Использовать заключенных концлагерей? Предприимчивые люди. Даже абажуры наладились шить из человеческой кожи – и тоже ведь их продавали. И это – никакой не социализм.

Попробую еще так объяснить. Государство – это такая надструктура, которая сидит наверху и руководит: определяет общее направление, вырабатывает стратегию, спускает тактические указания.

Она может быть демократичной – то есть с некой обратной связью, сменяемая, контролируемая. А может быть не демократичной, не обращать внимания на народ, никогда не меняться. Это – важный момент, но не самый главный.

И есть еще ресурсы. Это исключительно важно, без этого вообще общество существовать не может. Ну там еда, металл всякий, дороги, самолеты, айфоны, одежда, одноразовые шприцы, дома, заводы, пароходы и прочие памперсы.

Производят все эти ресурсы трудящиеся.

Распределяет – с помощью чиновников и прочей номенклатуры – государство.

И вот у нас между государством и трудящимися есть еще один посредник. Ну, это как Богу можно молиться лично, а можно через посредника – церковь и всяких священников. И этот посредник в данном случае – собственник ресурса.

То есть государству ресурсы если и поступают, то сильно в усеченном виде, лишь столько, сколько оно с собственника сумеет стрясти. Государство от собственников зависит целиком и полностью. Посему собственники обычно собираются и решают, каким будет государство, а затем финансируют его формирование.

Причем особенно сейчас собственникам выгоднее держаться в тени. Потому что трудящихся тогда можно обманывать: дескать, мы-то чо, мы просто бизнесмены, эффективные умные ребята, элита нации – а виноваты во всем они, злобные чиновники, злобное государство (свое или чужое), а еще лучше – злобный правитель. И соответственно гнев народа по поводу плохой жизни будет направлен исключительно на тот аппарат, который сами же собственники и создали.

Заодно еще можно рассказывать сказки о "национал-социализме" (мол и там простые ребята-предприниматели были вовсе не при чем, а все злой дядька с усами!) или о каком-то еще "социализме". И забалтывать ситуацию – дескать а за какой это социализм вы собираетесь бороться, за такой или за этакий, а может, за "национал"? А вы вообще понимаете, что ни социализма, ни капитализма в чистом виде не существует... Словом, как пел дуэт Вольдеморта и Сквиррела:

В мире нет добра и зла,

Нету тьмы, и нету света.

Есть лишь власть и два козла,

Что поют сейчас про это.

Так вот. Это все – вранье.

"В чистом виде" или не в "чистом", но социализм и капитализм существуют, отличить их друг от друга ну очень просто, проще некуда. Как бульдога от пуделя.

Отличаются они наличием класса паразитов-посредников между ресурсами и народом (который эти ресурсы же и создает). И этот класс выделяет из себя чиновников и прочую бюрократию во главе с президентом.

Конечно, государство сохранялось и будет сохраняться какое-то время и при социализме. И оно может быть не совсем прекрасным (и даже совсем не прекрасным).

Но уже одно уничтожение класса паразитических посредников, собственников капитала, даст очень большое облегчение народу.

И в любом случае – это первое и необходимое условия для того, чтобы потом уже можно было строить все остальное: правильные школы, учреждения, демократию и все, чего душа пожелает при социализме.

Может быть, еще недостаточное – но необходимое, это точно.

Яна Завацкая

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/33/18654/-