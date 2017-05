Чем опасен одноразовый стаканчик

Ежегодно в мире образуется около 300 млн тонн пластика — по весу это больше, чем 900 небоскребов Empire State Building. Этот материал хорош многим, но его использование вредит окружающей среде, так как по большей части он не подвергается биологическому разложению. Ученые подсчитали, что ежегодно в Мировом океане оказывается более 8 млн тонн такого мусора. При этом до 80% пластика попадает в море с суши, и только 20% с кораблей.

Острова в океане

Плавающие бутылки, обертки, пакеты засоряют океаны, образуя в них целые “острова”. Рост уровня загрязнения пластиковыми отходами признается одной из наиболее тревожных экологических проблем планеты. Особую опасность представляет микропластик. Он образуется из-за того, что со временем полимерные отходы измельчаются до микрогранул. Сегодня, по подсчетам специалистов, в наших океанах уже накопилось около 51 трлн тонн микропластика.

Такой мусор наносит огромный вред нескольким сотням видов морских животных. Дело в том, что рыбы, киты, тюлени и другие морские обитатели зачастую заглатывают его, принимая за еду. Удивительно, но, как показало недавнее исследование шведских ученых, опубликованное в журнале Science, мальки рыб даже больше склонны поедать микропластик вместо планктона приблизительно так, как подростки предпочитают фастфуд здоровой и сбалансированной пище. Эксперты отмечают, что к 2050 году пластик окажется в желудках 99% морских птиц. А в конечном итоге — по пищевой цепочке — он оказывается и на наших обеденных столах.

Можно ли победить пластик

Подсчитано, что в среднем человек пользуется одним полиэтиленовым пакетом в течение 12 минут, тогда как на его разложение уходит от 400 до одной тысячи лет. В 2010 году каждый европеец использовал около 200 таких пакетов для переноски продуктов. Большая часть из них — 90% — не была отправлена в переработку. С учетом практичности пластиковой тары ей трудно найти альтернативу, особенно в пищевой промышленности. Поэтому, согласно прогнозам, объемы ее потребления в будущем будут только расти. Так, к 2020 году в ЕС в мусор превратятся порядка 8 млрд полиэтиленовых пакетов. Сегодня мы уже производим в 20 раз больше пластика, чем в 60-е годы ХХ века. А к 2050 году его производство вырастет в 3–4 раза, при этом большая часть в конечном итоге осядет в Мировом океане на многие столетия. Уже сегодня ущерб от пластика морским экосистемам оценивается в $8 млрд.

Решение проблемы пластиковых отходов давно беспокоит специалистов. Сжигание и захоронение наносят ущерб окружающей среде из-за токсичности, поэтому ученые по всему миру пытаются найти другие способы их уничтожения. Например, японские специалисты обнаружили бактерию, способную поедать широко применяемый в мире для изготовления различных емкостей полиэтилентерефталат — ПЭТ, используя его в качестве источника энергии. Похожие исследования проводят и израильские биотехнологи. Однако до широкого практического внедрения таких способов утилизации пока далеко.

Другой вариант справиться с проблемой — найти пластиковым бутылкам новое применение, например использовать их вторично или производить другие предметы — от одежды до дорог. Но также важно бороться и за сокращение их производства и потребления.

Программа ООН по окружающей среде в феврале этого года запустила глобальную кампанию против морского мусора “Чистые моря” (хештег #ЧистыеМоря). Она призывает правительства начать политику сокращения пластика, свести к минимуму использование пластиковой упаковки, а также поменять отношение потребителей к одноразовым вещам, прежде чем последствия для морей окажутся необратимыми.

К кампании присоединились десять стран — Бельгия, Коста-Рика, Франция, Гренада, Индонезия, Норвегия, Панама, Сент-Люсия, Сьерра-Леоне и Уругвай.

Экологи бьют тревогу

Проблема пластикового мусора в море актуальна и для России. Например, ежегодно с бытовыми стоками в водосборный бассейн Балтийского моря попадает около 130 тонн полиэтиленовых частиц продуктов личной гигиены. “До 40 тонн частиц микропластика, имеющих диаметр менее 5 мм, ежегодно сбрасываются в водосборный бассейн Балтийского моря вследствие использования таких продуктов, как средства для мытья тела, гели для душа и скрабы”, — говорится в отчете Хельсинкской комиссии по Балтийскому морю. “Важно осознавать, что морской мусор все более разнообразен, нужно изучать, сколько времени он разлагается. Нам нужно более четко ставить задачи по снижению количества этого мусора”, — считает эксперт Центра экологических решений, представитель коалиции “Чистая Балтика” Евгений Лобанов. Объединение предлагает запретить одноразовые пластиковые пакеты по всему Балтийскому региону, поскольку это очень существенный источник загрязнений.

В последнее время в России всерьез заговорили о сокращении производства и потребления пластиковой тары. Министерство природных ресурсов и экологии будет стимулировать ретейлеров к переходу на бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, заявил в июне глава ведомства Сергей Донской. “Вопрос не стоит о поголовном запрете, но стимулировать те же самые торговые центры к переходу на бумажные пакеты вполне возможно. И, кстати, через утилизационные платежи это будем делать. У нас для этого есть и нормативная база”, — заявил он.

Министр также назвал “благородным делом” идею сокращения производства пластмассы и переход на саморазлагающиеся пластики.

Также Минприроды готовит предложения по запрету использования одноразовой посуды и полиэтиленовых пакетов в особо охраняемых природных зонах, к которым относятся Сочи и Байкал.

Самый удаленный от цивилизации остров оказался завален пластиком

Экологи из Великобритании и Австралии обнаружили, что один из самых удалённых от цивилизации островов – Хендерсон – завален пластиком. В некоторых местах его концентрация самая высокая в мире.

Загрязнение окружающей среды отходами цивилизации представляет сегодня глобальную проблему. Особая опасность заключается в пластиковом мусоре, который выбрасывается ежегодно миллионами тонн и скапливается на суше и в водоёмах. Из-за своих свойств — длительной деградации и вредных веществ, выделяющихся при разложении пластика (таких, как бисфенол А) — пластиковый мусор представляет большую угрозу для здоровья человека и животных. По приблизительным подсчётам учёных, всего в мировом океане может находиться около 5 триллионов кусков пластиковых отходов общим весом 270 000 тонн. Как заявляют эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), если человечество не откажется от одноразовых бутылок, пакетов и стаканчиков, а также косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы.

В ходе своей новой экспедиции экологи из Британии и Австралии посетили отдалённый тихоокеанский остров Хендерсон. Он необитаем и находится на расстоянии в 5 000 км от ближайшего населённого пункта. Люди (в основном учёные) посещают его раз в 5–10 лет. Обследование пляжей этого острова показало, что на них присутствует загрязнение пластиковым мусором очень высокой степени плотности. В среднем экологи находили в песке на пляжах острова 200–300 пластиковых частиц на 1 м2, рекордный же показатель составил 671 элемент пластика на 1 м2.

Всего, по подсчётам учёных, из-за расположения острова в центре круговорота океанских течений, на нём накоплено не менее 37,7 миллиона кусков пластика общим весом около 17,6 тонн. Причём, как заявляют сами исследователи, им удалось обнаружить только видимую часть «айсберга» пластиковых накоплений на острове: они не обследовали песчаные пляжи глубже 10 см и труднодоступные участки острова. И, как наблюдали экологи, каждый день только в одном районе острова, на 10-м участке North Beach, океанские течения приносили до 268 новых пластиковых частиц.

«То, что произошло на острове Хендерсон, показывает, что нет никакой возможности избежать пластикового загрязнения даже в самых отдаленных частях наших океанов. Пластиковый мусор представляет опасность и для многих морских видов, так как они в нем запутываются или заглатывают его. Также мусор создает физический барьер для доступа животных, таких как морские черепахи, на пляжи, и также снижает разнообразие береговых беспозвоночных» – пишут в своей работе экологи.

Исследование опубликовано в журнале Рroceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Ранее экологи выяснили, что и Арктика превратилась в свалку пластикового мусора из Атлантики.

Морская рыба привыкает питаться пластиком

Рыбы в океанах с раннего возраста приспособились питаться пластиковыми отходами подобно тому, как дети привыкают питаться нездоровым фастфудом.

Шведские исследователи обнаружили, что доступность в морской воде высокой концентрации частиц из полистирола вызывает привыкание к ним мальков морского окуня.

Их статья об этом опубликована в журнале Science.

В результате это замедляет их рост и делает их более уязвимыми для хищников, полагают ученые.

Исследователи призывают к запрету на употребление в косметической продукции пластиковых микрогранул.

В последние годы появляется всё больше тревожных признаков увеличения концентрации пластикового мусора в Мировом океане.

Молодь морской рыбы предпочитает пластик зоопланктону

Согласно опубликованному в прошлом году исследованию, ежегодно в океаны поступает до 8 миллионов тонн пластика.

Под воздействием ультрафиолетового излучения, химических процессов и механического разрушения под ударами волн этот пластиковый мусор быстро распадается на мелкие частицы.

Частицы размером менее 5 мм называются микропластиком. Этот термин также включает в себя микрогранулы, используемые в косметических товарах, таких, например, как скрабы, продукты для пилинга или очищающие гели.

Биологи уже давно предупреждают, что эти микрочастицы могут накапливаться в пищеварительной системе морских животных и выделять токсичные вещества.

Шведские исследователи провели серию экспериментов, в ходе которых анализировали рост мальков морского окуня, скармливая им пластиковые микрочастицы в различных концентрациях.

В отсутствие таких частиц около 96% икринок успешно превращались в мальков. В водных резервуарах с высокой концентрацией микропластика этот показатель уменьшался до 81%.

Те мальки, которые проклюнулись в такой замусоренной воде, оказывались более мелкими, двигались медленнее и обладали худшей способностью ориентироваться в среде обитания, говорит руководитель группы ученых доктор Уна Лоннштедт из университета в Упсале.

Ежегодно в океаны поступает до 8 млн тонн пластика, но под воздействием сил природы он быстро разрушается

При встрече с хищниками около 50% мальков, выросших в чистой воде, выживали в течение суток. Мальки же, выращенные в резервуарах с самой высоким уровнем концентрации микрочастиц, за тот же период погибли все.

Но самыми неожиданными для ученых оказались данные о предпочтениях в питании, которые менялись в новых условиях обитания рыб.

“Все мальки имели возможность питаться зоопланктоном, но они предпочитали поедать пластиковые частицы. Вероятно, пластик обладает химической или физической привлекательностью, которая стимулирует питательный рефлекс у рыб”, – говорит доктор Лоннштедт.

“Грубо говоря, пластик заставляет их думать, что это какой-то высокопитательный корм. Это очень напоминает поведение подростков, которые обожают набивать желудок всякой ерундой”, – добавляет ученый.

Авторы исследования связывают уменьшение численности таких рыбьих пород, как морской окунь и щука в Балтийском море, за последние 20 лет с увеличением смертности молоди этих видов. Они утверждают, что если пластиковые микрочастицы действительно влияют на рост и поведение рыбьей молоди у разных видов, то это будет иметь глубокое воздействие на морские экосистемы.

В США уже сейчас запрещено использование пластиковых микрогранул в косметической продукции, а в Европе ширится борьба за введение сходного запрета.

“Речь идет не об аптекарских продуктах, а просто о косметике – о туши для глаз и некоторых видах губной помады”, – говорит доктор Лоннштедт.

В Британии также раздаются на правительственном уровне голоса тех, кто предлагает ввести односторонний запрет на микрогранулы раньше, чем это будет сделано в Евросоюзе.