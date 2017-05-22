Жительница Италии рассказала о проблеме химтрейлов

Несколько дней назад со мной связалась через “личку” по проблеме химтрейлов наша бывшая соотечественница, которая уже давно живет в Италии. Она рассказала, что в Западной Европе химтрейлы - это уже очень распространенное явление, от которого серьезно страдает здоровье людей.

Но многие люди настолько зазомбированы, что не обращают внимание на это явление. Есть и активисты, которые химтрейлы изучают и стараются привлечь к ним внимание. А вот властям на все это совершенно наплевать.

Думаю, что Ольга (так зовут эту женщину) не обидится на меня, если я опубликую ее интересную информацию, которая будет интересна жителям нашей (да и не только нашей) страны, тем более, что, почему-то, ее комментарии не публикуются в моем блоге и я их не вижу даже в “фильтре”. Так вот, что она пишет:

“Добрый день. Дважды оставляла вам комментарий на тему химтрейлов, но так и не увидела публикации в числе других. Почему? Вас интересует, какова ситуация с этой дрянью в Италии? Или вы не публикуете комменты русских граждан из-за рубежей (что кажется странным, но странного много в жизни, пока ему нет объяснения). Но ведь планета-то одна, и народ мы один, как бы у людей ни сложилась жизнь.

И насколько эта ситуация влияет на сознание и выборы западного электората, в числе многих других? Ибо здесь мы этим дышим каждый день. В соцсетях многие пытаются дать объяснение и найти средства противодействия..

В остальном, мои поздравления… в блоге много интересной информации…

Я живу в Италии очень много лет, занимаюсь преподаванием русских радиэстезических технологий и пропагандой русских знаний и культуры вообще. У меня много слушателей в сети, что приятно, и есть студенты. Это один из действенных способов знакомства публики с нашей культурой.

Так вот, насчет химтрасс… 26 мая прошлого дома выйдя утром из дома я увидела небо в мелкую клеточку. Дышать тоже было нечем. В сети пошли сообщения, что это по всей Италии, с фотографиями. Через день прошел повсеместно жуткий град, побило все посадки (так уничтожают с/х местное, чтоб везти продукцию из .. Мексики и Туниса, наверное, от Монсанто((.

С тех пор как они заметили, что растет протест в сети (на Фб, это мы активно фотографируем и пишем, и кстати, мне приходят их офиц. сообщения что с моего аккаунта идут фейки))), стали больше работать ночью. Солнца – в Италии! – давно не видим, так, белесая мгла. Вычерчивают пентакли… насмешка масонская? Дожди дают воду цвета мочи. Балконы мою, там полно мелкой черной “пыли”, но не пыли. Кстати, у стариков повальное слабоумие и Альцгеймер, в последние годы.

Еще интересно: те, кто живут одурманенные пропагандой СМС (все очень антирусские, как и правительство), просто НЕ видят химтрасс. У них наверное, просто мозг не расшифровывает некоторые визуальные сигналы. Я, кстати, так и не поняла: в России все это есть или нет? кто пишет нет ничего, кто пишет – полно. А ваше мнение?

Но самое страшное – нас активно теснят неграми, их тут уже сотни тысяч, бездельников, на полном обслуживании , официально – якобы беженцы неизвестно откуда, но все хорошо откормленные и с айфонами. Скоро начнут организовывать банды? Уже есть кварталы, куда полиция и не заходит. Люди пассивно все принимают и не видят просто перспектив вдаль, на годы… не видят, что идет конец их сытой и эгоистичной жизни.

Вот, Michael, такие дела грустные.

Кстати, вы пишете много о Сидорове. Как раз читаю его книги и много вопросов возникло. Жаль, что в России у меня никого не осталось, а так бы только вернуться (были бы свои).

Ваши статьи тоже перевожу в своих группах. Спасибо за работу.

Ольга С.”

Спасибо этой мужественной женщине за интересную информацию, которая лишний раз подтверждает, что мировая “элитка” используя различные технологии (в том числе и химиотрассы), усиленно уничтожает с помощью своих продажных слуг человечество и в первую очередь - белую расу. А коренное население Западной Европы отнюдь не чувствует себя хозяевами в своих собственных странах.

Можно понять тех людей, которые искали счастья на чужбине в “лихие 1990-е”, ну а тем безмозглым идиотам, которые еще и сейчас мечтают уехать туда на ПМЖ - скатертью дорога. Халявщики и продажные представители “пятой колонны” будут нам только мешать противодействовать античеловеческим планам сатанинской мировой “элитки”. А вот всем адекватным представителям белой расы, и особенно выходцам из России, я советую серьезно подумать над вопросом возвращения в уже ближайшие годы. Похоже, что “светлого будущего” больше у Западной Европы и Северной Америки нет. И пора уже всем здоровым (не паразитическим) силам человечества начать консолидироваться пока эти сатанисты и каннибалы нас всех не уничтожили поодиночке.