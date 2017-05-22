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Жительница Италии рассказала о проблеме химтрейлов

10:35. 22 мая 2017 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:

Несколько дней назад  со мной  связалась через “личку” по проблеме химтрейлов  наша  бывшая соотечественница,  которая  уже  давно живет в  Италии.  Она рассказала,  что в Западной Европе  химтрейлы  -  это  уже  очень распространенное  явление, от которого серьезно страдает здоровье  людей.  

Но  многие люди  настолько  зазомбированы,  что не обращают  внимание  на это явление.   Есть и активисты,  которые  химтрейлы изучают  и  стараются  привлечь к  ним  внимание.   А вот властям на все это совершенно наплевать.

Думаю,  что Ольга (так зовут эту  женщину)  не обидится на меня,  если я  опубликую    ее  интересную информацию,  которая будет интересна  жителям нашей (да и не только нашей) страны,  тем более,  что,  почему-то,  ее  комментарии  не  публикуются  в  моем блоге и я  их не  вижу  даже  в  “фильтре”.  Так вот,  что она  пишет:

“Добрый день.  Дважды оставляла вам комментарий на тему химтрейлов, но так и не увидела публикации в числе других. Почему? Вас интересует, какова ситуация  с этой дрянью в Италии? Или вы не публикуете комменты русских граждан из-за рубежей (что кажется странным, но странного много в жизни, пока ему нет объяснения). Но ведь планета-то одна, и народ мы один, как бы у людей ни сложилась жизнь.

И насколько эта ситуация  влияет на сознание и выборы западного электората, в числе многих других? Ибо здесь  мы этим дышим каждый день.  В соцсетях многие пытаются дать объяснение и найти средства противодействия..

В остальном,  мои поздравления…  в блоге много интересной информации…

Я живу в Италии очень много лет, занимаюсь преподаванием русских радиэстезических технологий  и пропагандой русских знаний и культуры вообще. У меня  много слушателей в сети, что приятно, и есть студенты.  Это один из действенных способов знакомства публики с нашей культурой.

Так вот, насчет химтрасс…  26 мая прошлого дома выйдя утром из дома я увидела  небо в мелкую клеточку.   Дышать тоже было нечем.   В сети пошли сообщения, что это по всей Италии, с фотографиями.   Через день прошел повсеместно жуткий град, побило все посадки (так уничтожают с/х местное, чтоб везти продукцию из .. Мексики и Туниса, наверное, от Монсанто((.

С тех пор как они заметили, что  растет протест в сети (на Фб, это мы активно фотографируем и пишем, и кстати, мне приходят их офиц. сообщения что с моего аккаунта идут фейки))), стали больше работать ночью.   Солнца – в Италии! – давно не видим, так, белесая мгла.   Вычерчивают пентакли… насмешка масонская?  Дожди дают воду цвета мочи.  Балконы мою, там полно мелкой черной “пыли”, но не пыли.  Кстати, у стариков повальное слабоумие и Альцгеймер, в последние годы.

Еще интересно: те, кто живут одурманенные  пропагандой СМС (все очень антирусские, как и правительство), просто НЕ видят химтрасс.   У них наверное, просто мозг не расшифровывает некоторые визуальные сигналы.  Я, кстати, так и не поняла: в России все это есть или нет?  кто пишет нет ничего, кто пишет – полно.  А ваше мнение?

Но самое страшное – нас  активно теснят неграми, их тут уже сотни тысяч, бездельников,   на полном обслуживании , официально – якобы беженцы неизвестно откуда, но все хорошо откормленные и с айфонами.  Скоро начнут организовывать банды?   Уже есть кварталы, куда полиция и не заходит. Люди пассивно все принимают и не видят просто перспектив вдаль, на годы… не видят, что идет конец их  сытой и эгоистичной жизни.

Вот, Michael, такие дела грустные.

Кстати, вы пишете много о Сидорове. Как раз читаю его книги и  много  вопросов возникло. Жаль, что в России  у меня никого не осталось, а так бы только вернуться (были бы свои).

Ваши статьи тоже перевожу в своих группах.  Спасибо за работу.

Ольга С.”

Спасибо этой  мужественной  женщине за  интересную  информацию,  которая  лишний раз подтверждает,  что  мировая  “элитка”  используя  различные  технологии (в том числе и химиотрассы),  усиленно  уничтожает с помощью  своих  продажных слуг человечество  и в  первую  очередь  -  белую  расу.    А  коренное  население  Западной  Европы  отнюдь не чувствует себя  хозяевами  в  своих собственных  странах.

Можно понять тех  людей,  которые искали счастья на чужбине в “лихие  1990-е”,  ну а тем  безмозглым идиотам,  которые  еще и сейчас мечтают уехать туда  на  ПМЖ  -  скатертью дорога.   Халявщики и продажные  представители “пятой колонны”  будут нам только  мешать  противодействовать античеловеческим планам сатанинской  мировой  “элитки”.   А вот всем  адекватным  представителям  белой расы,  и особенно  выходцам из России,  я  советую  серьезно подумать над вопросом  возвращения в  уже ближайшие годы.  Похоже,  что “светлого  будущего”  больше у  Западной Европы  и Северной  Америки   нет.   И  пора уже  всем здоровым (не паразитическим) силам человечества начать консолидироваться  пока эти сатанисты и каннибалы  нас всех не уничтожили поодиночке.

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Источник: www.kramola.info

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