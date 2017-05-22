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Западные ценности сломались на русских программистах, или похороны британской демократии

18:44. 22 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Деятельность международной организации Transparency International, якобы борющейся с коррупцией во всем мире, давно у всех на слуху. Недавний скандал, связанный с отдыхом Алексея Навального на заграничном курорте и нападки сетевых «хомячков» на Наталью Поклонскую, лишь подтвердили мои сомнения в их непредвзятости. Ну, а история с российским программистом на конкурсе в Британии стала еще одним гвоздем в гробик западной демократии, повернутой на ценностях и правах.

История, на мой взгляд, обычная и в то же время весьма показательная. Русский программист был лишен заслуженных призовых за победу в британском конкурсе разработчиков. Причина невыплаты 12 тысяч долларов – его происхождение. Он – РУССКИЙ! 

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Этим все сказано. Да, организаторы сделали ссылку на условия конкурса, в которых черным по белому написано, что резиденты стран с низким рейтингом проникновения коррупции Transparency International сразу отправляются «в бан». Но ведь итак понятно, что главным здесь является именно происхождение: отфильтровали, проще говоря.

Жертвой британской русофобии стал петербуржец Владимир Игловиков, живущий и работающий, кстати, в Штатах. И как же ему доверили занимать должность старшего научного сотрудника компании TrueAccord? Как видим, там, где нужны талантливые и умные люди происхождение роли не играет.

Интересно и другое: почему ему позволили принять участие в конкурсе Data Science Challenge, где он занял второе место в категории Deep Learning по распознаванию образов на снимках местности и отсеять при получении приза? В этом случае речь не идет о незнании организаторов состава участников. В их число ведь входят Лаборатория оборонных технологий и наук, а также британские спецслужбы MI5 и MI6.

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И вот тут западным демократиям не отвертеться от обвинений в проведении политики дискриминации по национальному признаку. Владимиру отправили письмо, в котором сообщалось, что только из-за своего российского гражданства он не соответствует пункту Правил 2.3b, «поскольку Россия имеет рейтинг ниже 37».

К слову, по этому рейтингу Белоруссия, Казахстан, Иран и даже Китай также находятся в минусе. Зато Индии повезло занять 38-ю позицию, что не говорит о лучшей подготовке ее программистов. Так зачем проводить подобные конкурсы, раз программистов заранее делят на «удобных» и «не очень» в зависимости от национальности и страны происхождения?

Причем тут государственная политика отдельно взятой страны и желание ее граждан проявить себя в интересном для них деле? Тем более что программист живет и работает на Западе, отлично зарабатывает и вообще политикой не интересуется, судя по всему. Тут уж дело принципа: если конкурс, то должны быть равные возможности. А что видим мы?

Помнится, еще в 2011 году британский МИД раскритиковал Россию якобы за нарушение политических и гражданских свобод. Нашу страну тогда внесли в список из 26 стран, в которых ситуация с правами человека вызывает самые большие опасения. Может, пора пополнить списочек и Великобританией? Тут даже выдумывать ничего не придется. Британцы себя сдали с потрохами. Открыто признали, что русский не может на равных участвовать в конкурсе.

Пожалуй, это все, что нам нужно знать о западных ценностях и демократии. Для России сделали исключение, и Запад не признает права россиян равными правам европейцев. Спасибо за еще одно отрезвление, англосаксы. Чем больше таких вот историй, тем меньше доверия к Вашей прогнившей системе. Права человека на Западе просто миф, удобный политикам. Опять убеждаюсь, что только в России создается истинное гражданское общество.

 

Метки: великобритания, демократия, Запад, конкурсы, права человека, программа, спецслужбы
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