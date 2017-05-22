Холуй — как много в этом слове!

Ох, не сладко холую

С барином живётся.

По желанью дочь свою

Подарить придётся.

И как радость принимать

Дочкино бесчестье,

Ночь разврата восхвалять

С образцовой лестью.

Ну а как же! — снизошёл

Барин до убогих.

Значит, что-то в ней нашёл —

Он с другими строгий!

Надо, снова приведёт —

Дочь товар пригожий!

Он в цене не упадёт —

Тут расчёт не сложный.

Дочь, возьми, да понесёт —

Будет чем гордиться!

Так не каждому везёт —

С барином сродниться!

Кто он был? — навоз, холоп,

Пёс, как все, смердящий.

А появится приплод —

Старостой назначат!

Тут уж станет наш холоп

Как бы человеком.

И других он недотёп

Гробить будет стеком.

Это право — бить других

Называют властью.

Обладает от иных

Несравнимой сластью.

Чёрту душу отдают,

Чтоб наверх пробиться.

Что угодно предадут,

Только б насладиться!

Если барин не дурак,

То оценит верность.

Да, холуй, но не варнак,

Что сегодня ценность.

Ишь ты, дочку приволок —

Не глупец, старается!

Бил его три раза в лоб —

Только улыбается.

Может, чистый прохиндей —

Угадай попробуй!

Верно только — не злодей;

Подведёт — угроблю!

Двигать дальше сей сюжет

Не имеет смысла.

Кто кого — сомнений нет —

Побеждают крысы.

Барин крыса иль холуй —

Разница в масштабе.

Перед сильными пасуй,

Слабых грабь нахрапом.

Холуям во все века

Прибыльней живётся.

И хоть жизнь их бьёт слегка,

Пьётся им и жрётся.

И то правда, как без них,

Кто оближет задницу?

Трудный день когда утих,

Приведёт красавицу?

Пусть и грубо, но польстит,

Улыбнётся ласково,

В нужный час кто пригласит

На пирушки классные?

Нет, холуй незаменим,

Нужен он и баста!

Бить его повременим,

Служит он прекрасно.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110383/18651/-