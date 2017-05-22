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Холуй — как много в этом слове!

15:48. 22 мая 2017 Просмотров - 73 Один комментарий Опубликовал:

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Ох, не сладко холую
С барином живётся.
По желанью дочь свою
Подарить придётся.

 

И как радость принимать
Дочкино бесчестье,
Ночь разврата восхвалять
С образцовой лестью.

 

Ну а как же! — снизошёл
Барин до убогих.
Значит, что-то в ней нашёл —
Он с другими строгий!

 

Надо, снова приведёт —
Дочь товар пригожий!
Он в цене не упадёт —
Тут расчёт не сложный.

 

Дочь, возьми, да понесёт —
Будет чем гордиться!
Так не каждому везёт —
С барином сродниться!

 

Кто он был? — навоз, холоп,
Пёс, как все, смердящий.
А появится приплод —
Старостой назначат!

 

Тут уж станет наш холоп
Как бы человеком.
И других он недотёп
Гробить будет стеком.

 

Это право — бить других
Называют властью.
Обладает от иных
Несравнимой сластью.

 

Чёрту душу отдают,
Чтоб наверх пробиться.
Что угодно предадут,
Только б насладиться!

 

Если барин не дурак,
То оценит верность.
Да, холуй, но не варнак,
Что сегодня ценность.

 

Ишь ты, дочку приволок —
Не глупец, старается!
Бил его три раза в лоб —
Только улыбается.

 

Может, чистый прохиндей —
Угадай попробуй!
Верно только — не злодей;
Подведёт — угроблю!

 

Двигать дальше сей сюжет
Не имеет смысла.
Кто кого —  сомнений нет —
Побеждают крысы.

 

Барин крыса иль холуй —
Разница в масштабе.
Перед сильными пасуй,
Слабых грабь нахрапом.

 

Холуям во все века
Прибыльней живётся.
И хоть жизнь их бьёт слегка,
Пьётся им и жрётся.

 

И то правда, как без них,
Кто оближет задницу?
Трудный день когда утих,
Приведёт красавицу?

 

Пусть и грубо, но польстит,
Улыбнётся ласково,
В нужный час кто пригласит
На пирушки классные?

 

Нет, холуй незаменим,
Нужен он и баста!
Бить его повременим,
Служит он прекрасно.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110383/18651/-

 

 

 

Метки: мировоззрение
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Один комментарий»

  • 1428 1248
    Ал 22 мая 2017 в 16:27 Ссылка Пометить
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    Барин для одних (пусть только для домашних или в глазах бомжей) – холуй для других – целая иерархия барства-холуйства… во главе с Воландом?

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