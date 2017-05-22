Важная новость для всех любителей естествознания и КЛАССИЧЕСКОЙ физики!

Возможно, что кого-то удивило само название моей статьи, мол, новость для любителей КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. Невольно должен напрашиваться вопрос: а что, есть ещё "НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЗИКА"?

Да, есть! Она возникла в первые десятилетия ХХ века и стала называться "СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКОЙ". Наглядное свидетельство этому — названия новых учебников:

О существовании КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ напоминают нам сегодня, к примеру, вот эти книги:

Получается, что классическая физика — это опыт постижения человечеством тайн природы в течение долгих веков, а современная физика — это только опыт учёных ХХ и XXI веков.

Многие (особенно молодые люди!) ошибочно полагают, что подавляющее большинство сегодняшних продуктов научно-технического прогресса появились у нас как раз благодаря появлению "современной физики".

Однако, это не так! Самые выдающие открытия в физике и в частности в области электромагнетизма, были сделаны представителями и последователями так называемой "классической науки". Среди них: А.М.Ампер, Ш.Кулон, Г.Х.Эрстед, М.Фарадей, Д.К.Максвелл, Г.Герц, А.Г.Столетов, Н.Тесла и сотни других.

Недавно один из жителей Санкт-Петербурга разыскал брошюру примерно 1910 года издания "Что нужно знать, чтобы меньше тратить на электричество" (сегодня это главная тема у жителей Украины!), и испытал самый настоящий шок оттого, что мы пользуемся сейчас в основном тем, что было изобретено более века назад!

Ориентировочный год выпуска брошюры — 1910.

На первой фотографии у женщины в руках электрический аппарат для устранения морщин!!! Офигеть не встать!

Двухтарифный электросчётчик, фиксирующий ночное и дневное потребление электроэнергии!

Давно ли в Современной России появились двухтарифные счётчики электроэнергии?

В моей квартире такого до сих пор нет! Хотя на дворе уже XXI век...

А вот любопытная фотография 1896 года. Это ночная Москва, освещённая электрическими лампами. Снимок сделан в день коронации российского императора Николая II.

"До революции мощность всех российских электростанций составляла всего 1192 МВт. В 1916 году на них было произведено 2575 млн. кВт/час электроэнергии. Единичная мощность электростанций достигала 55 тысяч кВт, освоенное напряжение – 70 кВ, протяженность электрических сетей – 100 км. По производству электроэнергии царская Россия была на восьмом месте в мире". (Источник: http://minenergo.gov.ru/aboutminen/historical_calendar/)

Уже один этот фактологический ряд красноречиво говорит о том, что классическая физика была у нас очень сильной и результативной.

Потом, одновременно с революцией в Российской империи, аналогичная революция произошла и в естествознании. В результате этой революции среди учёных появилась свои "Швондеры", которые выбросили из науки основу основ Мироздания — эфир, заменили его "физическим вакуумом", т.е. пустотой, а получившийся результат они назвали "современной физикой", которую по сей день преподают студентам и школьникам во всех школах и ВУЗах не только России, но и мира.

Далее я хочу рассказать о человеке, моём друге, учёном-физике Владимире Акимовиче Ацюковском.

Всю свою жизнь В.А.Ацюковский придерживался традиционного, т.е. классического взгляда на природу, а чтобы не вступать в конфликт с представителями и ревнителями так называемой "современной физики", он решил однажды построить свой отдельно стоящий "Храм Науки", который он назвал "ЭФИРОДИНАМИКА".

Все свои накопленные знания о природе, выстроенные в виде стройной системы, Владимир Акимович Ацюковский изложил в томиках своих книг, список которых довольно внушительный. Сегодня их все (в электронном виде) можно приобрести за весьма символические деньги непосредственно у автора, которому в этом году исполняется 87 лет.

Вот список и аннотация книг В.А.Ацюковского, которые были им выпущены до 2016 года включительно.

1. В.А.Ацюковский. Приключения инженера. М., «Галлея-Принт», 2006, 486 с. Ц. 500 р.

В книге рассказаны различные истории, приключившиеся с автором и его товарищами в связи с работами по авиационной бортовой системотехнике, а также по теоретической физике, прикладной математике, социологии и философии.

Для студентов, инженеров, научных сотрудников и вообще для всех.

2. В.А.Ацюковский и Д.А.Буркович. Науку спасут дилетанты. РАЕН. М., «Петит», 2007,

267 с. Ц. 200 р. В книге разъяснено, что слово «дилетант» имеет итальянское происхождение и означает человека, занимающегося наукой не по принуждению или по обязанности, а с удовольствием. Показано, что благодаря упорному труду дилетанты часто достигали более высоких результатов, чем профессионалы. В книге также приведены советы начинающим дилетантам, которые пробуют свои силы в новых для них направлениях, а также рассказано о некоторых дилетантах, затмивших своими результатами профессионалов.

Для школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых и всех, интересующихся методологией науки и не боящихся прослыть ди-летантами.

3. В.А.Ацюковский. Материализм и релятивизм. Критика методологии современной теоретической физики. К 100-летию выхода в свет книги В.И.Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». 3-е изд. РАЕН. М.: «Петит», 2009. 300 р. В книге приведен философский анализ состояния современной теоретической физики и дана критика ее целей. Методологии, основных положений и результатов.

Для физиков и философов-естественников, студентов и аспирантов высших учебных заведений, а также всех, кто интересуется современными проблемами науки.

4. Ацюковский В.А. Философия и методология современного естествознания. В 2-х частях Учебное пособие по естествознанию для учащихся и научных работников. М.: «Галлея-Принт, 2017. 417 с., лит.71, рис. 80, табл. 8.(В печати) 600 р.

В работе в первой части дан анализ современного состояния естествознания и рассмотрены его некоторые философские положения. Уточнены цели естествознания как исходного звена в создании технологий для производства предметов потребления. Приведена критика современного состояния естествознания. Изложены основные положения материалистической философии науки и, в частности, физики, являющейся основой естествознания. Показана роль материалистической методологии и приведены ее некоторые положения.

Во второй части показана логика эфиродинамики - теории эфира, основанной на материалистическом подходе к явлениям природы и на этом основании введение в теоретическую физику представлений о существовании в природе газоподобного эфира, являющегося строительным материалом для всех видов вещества и полей взаимодействий. Приведены результаты некоторых экспериментов, подтвердивших высказанные предположения.

Для всех, интересующихся проблемами философии и методологии науки.

5. В.А.Ацюковский. Философия и методология технического комплексирования. РАЕН. М., «Петит» 2005, 221 с. Ц. 100 р.

В книге изложены некоторые положения философии и методологии организации сложных технических комплексов, принципы их структурной организации и развития. Рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов, изучающих философию науки и техники.

Для всех, интересующихся современными проблемами организации сложных технических систем и комплексов.

6. В.А.Ацюковский. Критический анализ основ теории относительности. Аналитический обзор 2-е издание. РАЕН. М., «Научный мир», 2012, 135 с. Ц. 200 р.

В аналитическом обзоре рассмотрены логические основания специальной и общей теории относительности А.Эйнштейна, методические особенности постановки экспериментов и интерпретации их результатов. Проанализированы итоги экспериментов, проведенные различными исследователями в целях проверки справедливости положений и выводов теории относительности, дана их критическая оценка.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся проблемами Теории относительности А.Эйнштейна.

7. В.А.Ацюковский. Системно-исторический метод прогноза в технике, в физике, в социологии в популярном изложении. РАЕН. М., «Галлея-Принт», 2013, 220 с. Ц. 300 р.

В книге описана методология нахождения выхода из затруднительного и даже кризисного положения, возникающего в различных областях техники, а также в естественных и общественных науках в результате отсутствия системного подхода в поисках решения проблем. На конкретных примерах показана эффективность использования системно-исторического метода к разрешению, казалось бы, тупиковых ситуаций, возникших в свое время в комплексах бортового авиационного оборудования, в теоретической физике, а также в социологии.

Для всех, интересующихся методологией выхода из возникающих проблемных ситуаций.

8. В.А.Ацюковский. Общая эфиродинамика. Моделирование структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире. Издание 2-е РАЕН. М.: Энергоатомиздат, 2003. Ц. 800 р.

На основе представлений об эфире как о реальном вязком и сжимаемом газе дана эфиродинамическая интерпретация основных структур вещества и механизмов физических полей взаимодействий. Рассмотрены модели основных устойчивых элементарных частиц: протона, нейтрона, электрона, фотона, а также атомных ядер, атомов и некоторых молекул. Разработаны эфиродинамические основы механизмов сильного и слабого ядерных, электромагнитного и гравитационного взаимодействий. Дана эфиродинамическая интерпретация основных уравнений квантовой механики. Уточнены уравнения электромагнитного поля и гравитации. Разработана модель стационарной динамической Вселенной. Для научных работников и студентов вузов, специализирующихся в области прикладной физики.

9. В.А.Ацюковский. Популярная эфиродинамика или как устроен мир, в котором мы живем. М., «Знание», 2006. Ц. 300 р.

В книге в популярной форме изложена эфиродинамическая картина мира, основанная на представлении о существовании в природе эфира - среды, заполняющей все мировое пространство и обладающей свойствами реального вязкого сжимаемого газа, являющейся строительным материалом для всех без исключения вещественных образований, движения которой обеспечивают все виды физических взаимодействий и явлений. Книга рассчитана на студентов, школьников старших классов и всех, интересующихся проблемами естествознания. Книга может также служить учебным пособием для преподавателей и слушателей курса «Концепции современного естествознания.

10. В.А.Ацюковский. Эфиродинамическая картина мира. Цикл лекций в Лектории Политехнического музея 2000-2001 гг. РАЕН. Секция ноосферных знаний и технологий. М., «Галлея-Принт», 2012, 492 с. Ц. 500 р.

На основе представления об эфире как о реальном вязком сжимаемом газе дана эфиродинамическая интерпретация основных структур вещества и механизмов физических полей взаимодействий. Рассмотрены модели основных устойчивых элементарных частиц: протона, нейтрона, электрона, фотона, а также атомных ядер, атомов и некоторых молекул. Разработаны эфиродинамические основы механизмов сильного и слабого ядерных, электромагнитного и гравитационного взаимодействий. Дана эфиродинамическая интерпретация основных уравнений квантовой механики. Уточнены уравнения электромагнитного поля и гравитации. Разработана модель стационарной динамической Вселенной. Для научных работников и студентов вузов, специализирующихся в области прикладной физики.

11. В.А.Ацюковский. Эфиродинамические основы космологии и космогонии. РАЕН. Секция ноосферных знаний и технологий. М., «Научный мир», 2012. 282 с. Ц. 300 р.

В работе изложена эфиродинамическая концепция космологии, космогонии и основных космических явлений, в основе которых лежит представление о существовании в природе мировой среды - газоподобного эфира, являющегося строительным материалом для всех видов материальных образований, движения которого являются основой всех видов силовых полей взаимодействий. В работе приведены эфиродинамические модели основных космических структур и явлений в рамках представлений о вечно существующей Вселенной, евклидовом пространстве и равномерно текущем времени.

Для студентов физических и технических университетов и институтов, аспирантов и научных работников, а также для всех, интересующихся внутренней сущностью космических явлений.

12. Эфирный ветер. Сборник статей. 2-е издание. РАЕН. Секция ноосферных знаний и технологий. М., Энергоатомиздат. 2011, 419 с. Ц. 500 р. Настоящий сборник статей включает в себя переводы основных работ экспериментаторов, поставивших опыты по обнаружению эфирного ветра. Комментарии к ним и предложения по развитию данного направления даны в заключительных статьях составителя сборника. Для научных работников и студентов ВУЗов, специализирующихся в области теоретической и прикладной физики..

13. В.А.Ацюковский. Эфиродинамические основы электромагнетизма. Теория, эксперименты, внедрение. 2-е издание. РАЕН. Секция ноосферных знаний и технологий.

М., «Энергоатомиздат», 2011, 188 с. Ц. 300 с. На основе эфиродинамических представлений о сущности электромагнитных явлений произведено уточнение некоторых положений теории электромагнетизма, что позволило предсказать некоторые явления, существование которых было подтверждено экспериментами в лабораторных и натурных условиях.

Для студентов физических и технических университетов и институтов, аспирантов и научных работников, а также для всех, читателей, интересующихся физической сущностью электромагнитных явлений..

14. В.А.Ацюковский. Начала эфиродинамического естествознания. РАЕН.

Книга 1. Методологический кризис современной теоретической физики. М., «Петит», 2009, -296 с. Ц. 400 р.

В книге рассмотрены некоторые основные положения методологии современного естествознания, в первую очередь, современной теоретической физики, и дана критика их целей, методологии, основных положений и результатов.

Для всех, интересующихся проблемами современного естествознания и проблемами современной теоретической физики.

15. В.А.Ацюковский. Начала эфиродинамического естествознания. РАЕН.

Книга 2. Ч. 1. Методология эфиродинамики и свойства эфира. Ч. 2. Эфиродинамические основы строения вещества и полей. М., «Петит», 2009, 396 с. Ц. 400 р. В книге в первой части рассмотрены некоторые положения диалектического материализма как основы методологии эфиродинамики, строение и численные параметры эфира в околоземном пространстве, формы движения эфира, строение эфиродинамических вихрей и их взаимодействие с окружающим их эфиром. Во второй части рассмотрено эфиродинамическое строение нуклонов, атомных ядер, атомов и молекул.

Для всех, интересующихся проблемами современного естествознания и проблемами современной теоретической физики.

16. В.А.Ацюковский. Начала эфиродинамического естествознания. РАЕН.

Книга 3. Эфиродинамические основы космологии и космогонии. М., «Петит», 2010, 292 с. Ц. 400 р.

В книге рассмотрены некоторые основные положения современных космологии и космогонии и показана их несостоятельность в ряде аспектов, связанных с непризнанием эфира. Рассмотрены и обоснованы эфиродинамические основы космогонии и космологии, обоснована вечность существования Вселенной и разрешены космологические парадоксы.

Для всех, интересующихся проблемами современного естествознания и проблемами современной теоретической физики.

17. В.А.Ацюковский. Начала эфиродинамического естествознания. РАЕН.

Книга 4. Ч. 1. Эфиродинамические основы электромагнитных явлений. Ч. 2. Эфиродинамические основы оптических явлений. М., «Петит», 2010, 320 с. Ц. 400 р.

В книге в первой части рассмотрены некоторые положения эфиродинамических основ электромагнетизма и электромагнитных явлений, во второй части - эфиродинамические основы оптических явлений.

Для всех, интересующихся проблемами современного естествознания и проблемами современной теоретической физики.

18. В.А.Ацюковский. Начала эфиродинамического естествознания. РАЕН.

Книга 5. Первые эфиродинамические эксперименты и технологии. М., «Петит», 2010, -320 с. Ц. 400 р.

В книге представлены эксперименты, результаты которых подтверждают положения эфиродинамики, - физические эксперименты разных направлений, эксперименты по электродинамике, эксперименты, связанные с поисками эфирного ветра. В книге также рассмотрены проблема энергетического кризиса и представлены предложения по прямому преобразованию потенциальной энергии эфира в электрическую энергию. Для всех, интересующихся проблемами современного естествознания и проблемами современной теоретической физики.

19. В.А.Ацюковский, В.Г.Васильев. Обнаружение и нейтрализация геопатогенных излучений Земли. РАЕН. М., «Петит», 2009, 195 с. Ц. 200 р. В книге приведены данные о геопатогенных явлениях на поверхности Земли, приводящих к нарушениям здоровья людей, массовым заболеваниям, а также к авариям и катастрофам. Показан физический (эфиродинамический) механизм геопатогенных излучений и взаимосвязь между негативными явлениями, активизацией геопатогенных зон и космосом. Рассмотрены существующие методы выявления зон геопатогенных излучений и даны некоторые рекомендации по предотвращению их последствий.

Изложены объективные предпосылки перехода от существующей практики констатации катастроф и аварий к деятельности, основанной на концепции прогнозирования и предотвращения разрушительных последствий от природно-техногенных катастроф.

Для всех, интересующихся проблемами взаимодействия природных явлений, надежности техники и здоровья людей.

20. В.А.Ацюковский. Энергия вокруг нас. Эфиродинамические подходы к разрешению энергетического кризиса. η > 1. М.: Энергоатомиздат, 2002, Ц. 100 р. Показаны безграничные возможности использования энергии эфира - высокоэнергетической среды, заполняющей все мировое просторанство. Для всех, интересующихся проблемами разрешения энергетического кризиса.

21. В.А.Ацюковский, Г.Ф.Сойников. Информационный интерфейс в авиационном оборудовании. Борьба нового с новым и совершенного с новым. Научно-техническая повесть. М.: «Галлея-Принт», 2014, 120 с. Ц. 100 р. В книге изложены принципы построения каналов проводных связей для помехоустойчивой передачи аналоговой и цифровой информации в сложных информационно-измерительных комплексах и системах управления объектами, показана борьба за технически эффективный информационный интерфейс в отечественной и зарубежной авиации. Для инженеров и научных работников, работающих в области проектирования и отладки сложных управляющих и технологических систем.

22. В.А.Ацюковский (ред.) и др. Основы организации цифровыхсвязей в сложных информационно-измерительных комплексах.

В книге изложены принципы организации каналов информационного интерфейса для помехоустойчивой последовательной передачи цифровой информации в системах управления объектами. Даны рекомендации по структурам связей, а также по элементной базе.

Для инженеров и научных работников, работающих в области проектирования и отладки сложных управляющих и технологических систем.

23. В.А.Ацюковский. Всеобщие инварианты и предложения по модернизации Международной системы единиц СИ. Фундаментальные проблемы метрологии. М.: «Петит», 2004, 20 с. Ц. 100 р.

В статье на основе выявления всеобщих физических инвариантов - материи, пространства и времени предлагается возможная модернизация Международной системы единиц СИ.

24. В.А.Ацюковский. Вековой блеф физической «теории». М., «Петит», 2008, 52 с. Ц. 50 р.

В книге рассмотрено кризисное состояние физики, связанное с применением ею порочной идеалистической методологии. Показана несостоятельность лежащей в основе современной теоретической физики Специальной и Общей теории относительности А.Эйнштейна и дан краткий перечень событий, связанных с реальным обнаружением эфирного ветра. Показано, что развитие физики неизбежно приведет к становлению новой теоретической физики, основанной на представлениях об эфире.

Для всех, интересующихся перспективами развития теоретической физики и судьбами естествознания.

25. В.А.Ацюковский. Об одном забытом методе светолечения. М. «Петит», 1996, 17 с. Ц. 100 р.

В брошюре описан разработанный Федоровым И.П. метод лечения интенсивным ультрафиолетовым излучением от электродуги на ферромарганцевом и угольном электродах. Метод основан на повышении активности всего организма, который сам начинает излечивать болезни. В 50-х годах прошлого столетия он успешно применялся в клиниках Москвы и Харькова, а также в Спецполиклинике ЛИИ в г. Жуковском Московской области, а затем был запрещен как «не научный».

26. В.А.Ацюковский и др. Основы организации систем цифровых связей в сложных информационно-измерительных комплексах Второе издание. М.: ИП «Радиософт» 2015. 300 р.

В книге изложены принципы организации каналов информационных интерфейсов для помехоустойчивой последовательной передачи цифровой информации в системах управления объектами. Даны рекомендации по структурам сетей, а также по элементной базе.

Для инженеров и научных работников, работающих в области проектировании и отладки сложных управляющих и технологических систем.

Книга также может быть использована в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по направлению 230000 (Информатика и вычислительная техника).

27. Проблемы естествознания. Сборник статей: 1. За материализм в науке. 2. Состояние физической науки сегодна 3 Кризис естествознания и канун физической революции. 4. Блеск и нищета Теории относительности А. Эйнштейна. 6. Модернизация СИ 7. Задачи естествознания сегодня 8. Об одном забытом методе светолечения

28. Плакаты по эфиродинамике: 1. Кризис естествознания и канун физической революции, 2. Задачи естествознания, эфиродинамическая структура фотона и физическач сущнось оптических явлений. 4.Общая эфиродинамика. 5. Углерод из воды м песка. 6. Продольное распространение эфлектрических волн.

29. Плакаты по социологии: 1.Эволюция общественно-экономическихформаций в их исторической последовательности. 2. Экономический кризис и экологические и технологические катастрофы.

30. Обращение к читателям. Вступление avi.

Все эти книги и пособия размещены на DVD-диске, который видно на этом снимке, а приобрести его можно лично у автора, написав ему письмо на электронную почту: atsuk@dart.ru.

Стоимость комплекта — 1 тысяча рублей (если предполагается отправка почтой России с наложенным платежом + пересылка), или 500 рублей, (если человек приедет в подмосковный город Жуковский в гости к В.А.Ацюковскому для получения бесценной коллекции, как говорится, из рук в руки).

Есть ещё одна новость. Начиная с 27 мая, Владимир Акимович Ацюковский будет читать курс лекций по теме «Эфиродинамическая картина мира» каждую субботу в течение всего лета 2017 года в помещении Пирамиды А.Е. Голода, расположенной под Москвой на Новорижском шоссе в 19 километрах от МКАД. Начало в 15-00. Приглашаются все желающие от школьников старших классов до академиков.

Вид на пирамиду А.Е.Голода со стороны Новорижского шоссе.

20 мая 2017 г. Мурманск. Антон Благин