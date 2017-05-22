Украина треснет по швам от западных кредитов, а Китай ей в этом поможет

Поднебесная тихой сапой прорывается на международную арену, демонстрируя желание принять участие в решении глобальных проблем, а не оставаться на задворках мира в качестве стороннего наблюдателя. Западные СМИ не оставили без внимания эту тенденцию, отмечая прагматизм Китая в политике и экономике. Что же он сулит миру и, в частности, Украине, приохотившейся брать кредиты и на Западе, и на Востоке?

Мировая экономика в настоящее время ведет себя достаточно неопределенно, что наводит на мысли о необходимости вводить новые подходы и модели экономического развития. Китай предлагает свой вариант экономических взаимоотношений, что сводится к созданию двухсторонних зон свободной торговли по всему миру.

Китайское предложение трудно игнорировать, ведь под него подводится неплохая финансовая база. Пятилетнее масштабное инвестирование в целях стимулирования экономического развития слаборазвитых стран – вот в чем заключается инициатива Пекина. В список стран, слабых в экономическом отношении, попали шестьдесят два государства, в том числе и Незалежная.

Полтриллиона долларов Китай направит на эти цели. Сумма внушительная, способная повергнуть в трепет даже политбомонд США, свято верующий в неиссякаемые возможности своего печатного станка. И привлекательности инициативе Пекина добавляет тот факт, что китайцы проявили себя лучшими инвесторами, нежели американцы. Последние умудрились накопить огромную внешнюю задолженность, китайцы же – извлечь прибыль.

Да, руководство в Пекине пока еще открыто не говорит о своих планах конкурировать с Западом, но ведь «Восток – дело тонкое», не так ли? Американцам придется смириться с тем, что, помимо России, лидерству Америки угрожает также желание Китая взять на себя миссию по формированию новой глобальной политической силы.

Европа, находящаяся между Россией и США, словно между молотом и наковальней, внутренне собралась и наблюдает за развитием событий. Геополитический треугольник: США – Россия – Китай наводит на тягостные размышления. От того, как сложатся отношения в этой тройке игроков, зависит и будущее Евросоюза.

Так, Эммануэль Макрон заявил о желании подписать с Пекином новое торговое соглашение. До него Марин Ле Пен уважительно отзывалась о прагматичном подходе Китая на внешней арене. Британский премьер-министр Тереза Мэй подумывает о расширении торгового сотрудничества с Китаем в случае выхода из Евросоюза. Немецкие власти увидели выгоду в участии в китайском проекте «Шелковый путь».

Но это Евросоюз, тут все понятно. Неясно лишь одно: на что рассчитывает Украина, мечтавшая, казалось бы, только об евроинтеграции?

Киев успешно набирает китайские кредиты, правда, платить периодически забывает. До первого суда! Потом начинается расплата, но не деньгами, а ценными активами, превосходящими по стоимости невозвращенные займы в разы. В Киеве так уже отдали на откуп китайцам право на производство тепловыделяющих сборок для АЭС, техдокументацию на производство самолета «Мрия» и теперь готовят к приватизации Государственную продовольственно-зерновую корпорацию.

Правда, не стоит думать, что Украину растащат китайцы. Участие примут также и американские дельцы. Грядет конфликт интересов китайских и американских инвесторов, что питали надежду влезть в производственную и сельскохозяйственную сферу Украины. Часики отсчитывают часы и минуты до того дня, как Китай и США схлестнутся на Украине в борьбе за собственные интересы.

Долговая зависимость Киева, выпрашивающего кредиты на Западе и на Востоке, сыграет с ним дурную шутку. Рассчитываться Киеву нечем, значит, придется расплачиваться национальными богатствами. Кто же оторвет самый лакомый кусок от Украины – Китай или США? И как они это проделают? Война наемников? Опыт Африки, пострадавшей от «финансовой помощи» США, отличный пример для Незалежной, но разве Киев об этом думает?

Мало украинцам АТО на Донбассе, захотелось втянуть в эти игрища транснациональные корпорации США и китайских дельцов? Ну что ж, если своей головы нет, то ничего не посоветуешь. Обращаться за помощью украинцам будет не к кому.

Европейцы против США не пойдут: кишка тонка. Портить отношения с Пекином, на торговых сделках с которым может выбиться в люди и заработать отличные деньги, они тоже не станут. Единственной надеждой Украины всегда была только Россия. Она могла протянуть руку помощи, но теперь этого не случиться. Не при нынешней украинской власти, заточенной на разрушение собственной страны и ненависть к России и русскому народу.

Настала пора собирать камни…