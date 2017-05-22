Ученые призывают запретить в России трансжиры

Cейчас же их содержание даже не обязаны указывать при маркировке продуктов

В странах, где уже законодательно запретили использование трансжиров (компонента питания, признанного на сегодня самым опасным из всех существующих Всемирной Организацией Здравоохранения) в продуктах и общепите, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уже снизилась на 6%. Введение аналогичного запрета в России, подсчитали ученые из Национального исследовательского центра «Здоровое питание», приведет к сохранению минимум 60 тысяч жизней.

Ученые тщательно проанализировали опыт стран, где подобный запрет был уже введен. Самым показательным примерном стал Нью-Йорк, где в 2007 году полностью запретили использование трансжиров в питании. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США планирует ввести их ограничение во всей стране в 2018 году. В апреле этого года ученые медицинского факультета Йельского университета опубликовали исследование в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA Cardiology). В этой работе, использовавшей данные Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, было отмечено дополнительное снижение на 6,2% случаев госпитализации с инфарктом миокарда и инсультом у населения стран с ограничениями трансжирных кислот по сравнению со странами, не вводившими такие ограничения. Таких результатов удалось добиться всего через три года после введения соответствующего законодательного ограничения.

«Эти данные доказывают эффективность таких мер. Пора принимать подобный закон и в России. Он позволит сохранить тысячи жизней: если запрет будет введен по всей стране, то около 60 тысяч человек не умрет преждевременно от инсульта или инфаркта. При этом людям не придется менять свой привычный рацион – необходимо просто убрать вредные жиры из пищевых продуктов», – говорит глава НИЦ «Здоровое питание», профессор МГУ Олег Медведев.

Трансжиры – это жиры с измененной формулой. Основным их источником служат гидрогенизированные жиры, полученные в процессе пропускания водорода через растительное масло (так называемой частичной гидрогенизации). В результате из жидкого масла получается твердый жир, используемый в пищевом производстве. Это удешевляет стоимость и позволяет продлить срок хранения продуктов. Кроме того, для приготовления некоторых продуктов нужны только твердые жиры, поэтому различные маргарины становятся настоящей палочкой-выручалочкой.

Со времени появления кулинарных жиров на основе трансжиров прошло более века, и производители включили трансжиры во многие продукты питания, чтобы увеличить срок их хранения, улучшить стабильность во время приготовления и усилить вкус.

Тем временем, в последние годы появилось множество научных работ, доказавших, что трансжиры чрезвычайно вредны для здоровья. Так, они влияют на уровень холестерина и способствуют развитию атеросклероза – образованию бляшек в сосудах. Крайне сложно утверждать, что в трансжирах есть что-то хорошее. Зато их негативное воздействие на сосуды очевидно. Они повышают уровень воспалительных маркеров, снижают уровень хорошего холестерина (ЛПВП) и повышают уровень плохого (триглицеридов).

– Но сегодня есть альтернативные технологии гидрогенизации для производства того же маргарина и других продуктов. Абсолютно не обязательно, что все они будут содержать трансжиры, нет. Бывают маргарины, приготовленные по новым технологиям и не содержащие трансжиров. Мы проводили исследование спредов, представленных на российском рынке — в них трансжиров нет, – добавляет процессор Медведев.

Существует естественный вид трансжиров. которые образуются в желудках животных и содержатся в молоке, масле и других молочных продуктах. Доля их составляет до 8%, поэтому лучше употреблять молочные продукты пониженной жирности, чтобы минимизировать потребление вредных компонентов пищи.

А вот промышленные трансжиры могут присутствовать в ряде продуктов в очень высоких концентрациях, доходя до 50%. При этом, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, не существует безопасного уровня потребления промышленных трансжиров.

Сегодня в нашей стране содержание трансжиров ограничивается лишь в маргаринах и спредах. И даже в них уровень ограничения не самый низкий: в маргаринах он может доходить до 20%, а в спредах – до 8%, при рекомендованном ВОЗ уровне в 2%. Согласно техническому регламенту, трансжиры запрещены только в детском питании. C 2018 года уровень трансжиров в масложировой продукции не должен будет превышать 2%.

Важно знать продукты, в которых могут содержаться трансжиры.

Это – кондитерские изделия, выпечка, торты, слоеное тесто, замороженные продукты, полуфабрикаты, продукты кулинарии, фастфуд. Необходимо внимательно читать маркировку. В России трансжиры не обязаны указывать на маркировке. Это усложняет задачу покупателя по определению их наличия. Трансжиры могут скрываться под словами «частично гидрогенизированные жиры», «отвержденные жиры», «модифицированные жиры».