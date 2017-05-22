Так летать мы можем уже сегодня

В статье «Гравитация как псевдосила» на этом портале я уже изложил свою гипотезу о природе гравитации. Эта статья – попытка перейти от теории к практике. Надо сказать, что в своих предположениях о природе гравитации я не так уж и далеко отошел от представлений Альберта Эйнштейна. Он относил гравитацию, как и инерцию, к псевдосилам, но считал, что они неотличимы друг от друга. Я предложил лишь разделить их «сферы влияния». Ведь очевидно, что силы инерции появляются при изменениях кинетической энергии. Логично предположить, что гравитация появляется как реакция на изменения энергии потенциальной.

В своей статье я уже приводил простейший пример действия гравитации: газ имеет положительное давление, а гравитация, напротив, стремится его сжать. Однако, чтобы проследить механизм ее действия, надо в реальном газе вычленить единичные проявления гравитации, а это очень сложно - ведь импульсы молекул постоянно перераспределяются и изменяются их направления. И мы скорее готовы поверить, что некая глобальная сила притяжения просто существует как данность. Чтобы отделить единичные акты гравитации, нужно увидеть, как реагирует на воздействие внешней силы отдельный атом с самым минимальным значением импульса.

Физики под руководством Питера Энгельса, профессора физики и астрономии Вашингтонского университета, охладили атомы рубидия до состояния практически абсолютного нуля и лазерами захватили их, заключив в “чаше” размером менее ста микрон. Разорвав “чашу”, он позволили рубидию вырваться наружу. Эти атомы исследователи “толкали” уже другими лазерами, меняя их спин, и при этом атомы начинали себя вести так, как будто они имеют отрицательную массу — ускоряться уже навстречу действующей на них силе. Исследователи полагают, что столкнулись с неизученным проявлением отрицательной массы. А с массой все в порядке. Они наблюдали единичное действие гравитации, которая стремилась компенсировать появление потенциальной энергии у почти неподвижного атома. Эта информация появилась совсем недавно и поэтому не попала в предыдущую статью.

Итак, гравитация стремится компенсировать избыточные силы взаимного отталкивания или же, напротив, силы взаимного притяжения. Таким образом, чтобы получить тягу, нам необходимо создать из гравитационных сил своего рода “диод”, в котором с одной стороны присутствовало гравитационное притяжения, а с противоположное – отталкивание. Этого можно добиться, если будут непосредственно соседствовать две области, в одной из которых будут очень велики силы взаимного отталкивания, а в другой – силы взаимного притяжения. Таким образом, реакция гравитации будет направлена от области интенсивного сжатия к области интенсивного расширения.

Почему это возможно? Псевдосилы не подчиняются принципу суперпозиции – не складываются, не вычитаются, о реагируют только на равнодействующую реальных сил (создаваемых тремя известными видами взаимодействий – электромагнитным, сильным и слабым, к которым с завидным усердием безуспешно пытались «притянуть за уши» и гравитацию). Поэтому псевдосилы не могут противодействовать псевдосилам такой же природы.

Например, псевдосила инерции, направленная против ускорения, не может противодействовать псевдосиле, направленной против торможения. Так, на вращающийся на нити груз действует псевдосила, направленная против торможения – центробежная. Однако после обрыва нити груз абсолютно без действия псевдосил инерции, направленных против ускорения, мгновенно, начинает перемещаться в центростремительном направлении.

Аналогично происходит и с другой псевдосилой – гравитацией. Псевдосила, направленная против отрицательной потенциальной энергии (притяжения), не может противодействовать «своему оппоненту» – псевдосиле, направленной против положительной потенциальной энергии (отталкивания) – это происходит потому, что гравитация стремится к балансу сил притяжения и отталкивания. Вместо противодействия «оппоненты» взаимно «обнуляются». Важно, что это происходит даже в ситуации, когда векторы самих этих «оппонирующих» псевдосил совпадают.

Эти свойства псевдосил и дают возможность создания движителя по принципу “гравитационного диода”.

Как реализовать этот принцип создания тяги на практике? Я попытался найти подсказку. Много лет назад в журнале «Техника Молодежи» мне попадалось занятное описание летательного аппарата – «Виманы», взятое из санскритской поэмы “Самарангана Сутрадхара”.

«Сильным и прочным должно быть его тело, сделанное из легкого материала, подобное большой летящей птице. Внутри следует поместить устройство с ртутью и с железным подогревающим устройством под ним. Посредством силы, которая таится в ртути и которая приводит в движение несущий вихрь, человек, находящийся внутри этой колесницы, может пролетать большие расстояния по небу самым удивительным образом. Четыре прочных сосуда для ртути должны быть помещены внутрь. Когда они будут подогреты управляемым огнем из железных приспособлений, колесница разовьет силу грома благодаря ртути. И она сразу превращается в «жемчужину в небе».

Попробуем проанализировать этот текст. Во-первых, создается впечатление, что кто-то пытался объяснить принцип действия летательного аппарата человеку с техническими познаниями на уровне раннего средневековья, но при этом далеко не глупому представителю своего времени. И этот человек позже изложил из услышанного то, что он понял и как он это понял.

Предполагая это, можно сделать из данного текста, пусть и далеко не бесспорные, выводы:

1. Автор имеет некоторое представление о металлах, и если бы корпус был металлическим, он бы на это указал. Когда он пишет “тело, сделанное из легкого материала”, речь идет, по-видимому, о неметалле.

2. Сосуд с ртутью так же выполнен из неметалла, но при этом способен выдерживать высокие температуру и давление.

3. Нагретая ртуть под большим давлением совершает вихревое движение.

4. Указанное «железное нагревающее устройство», вполне возможно, не служит источником открытого огня — автор наверняка бывал в кузнице и использовал бы знакомую ему терминологию, а не довольно неопределенный термин – «железное устройство»; выражение же “управляемым огнем” вполне может использоваться за неимением других смысловых аналогов для неизвестного автору способа передачи тепла. Примерно в таких выражениях он мог бы описать и микроволновую печь.

5. Выражение “сила грома” гораздо более по смыслу подошло бы к процессу масштабного разрушения, чем к летательному аппарату. Более вероятно, что у автора возникла ассоциация с молнией; то есть речь скорее идет о сопровождающем перемещение аппарата мощном электрическом разряде.

Продолжим рассуждения, опираясь на эти выводы. Чтобы определиться с направлением возможного технического решения, вспомним о таком знакомом нам явлении, как конвекция. Так, при проветривании комнаты в морозный день поступающий в окно холодный воздух опускается вниз, а нагревшись, поднимается вверх, что порождает циркуляцию. Аналогичное явление происходит и в атмосферных циклонах. И это явление конвекции указывает нам на возможность выбора принципиальной схемы движителя. Очевидно, что при этом надо добиться значительно более высокой скорости циркуляции, а так же, чтобы процессы сжатия и расширения, сопровождающие циркуляцию, были несравнимо более интенсивными.

Ускорить циркуляцию поможет использование центробежных сил – и, следовательно, сосуд с рабочим телом должен быстро вращаться. Добиться значительного перепада плотностей рабочего тела позволят свойства специфического состояния вещества – критической точки. При определенном для каждого вещества сочетании температуры и давления возникает очень неустойчивое промежуточное состояние между жидкостью и паром. Эти значения температуры и давления называют критическими. Помимо прочих интересных свойств, у чистых веществ в критической точке резко увеличивается сжимаемость. Настолько, что “жидкость” начинает проседать даже под собственной тяжестью (Эгельстаф, Дж. Ринг. “Экспериментальные данные в критической области” с.232). Чтобы это произошло, необходимо при критическом давлении нагреть простое вещество, не содержащее без примесей, выше критической температуры, а потом охладить точно до критического значения и поддерживать эту температуру.





Известно, что наибольшим фактором сжимаемости в критической точке обладают гелий и ртуть (фактор сжимаемости классических веществ в критической точке Zc не превосходит 0.32. Ртуть и квантовые жидкости (H2, He4, He3) образуют другую группу веществ, у которых Zc больше 0.37 «Критические точки некоторых металлов, найденные на основе их связи с параметрами линии единичного фактора сжимаемости» Апфельбаум Е.М., Воробьёв В.С.). Гелий в данном случае не интересен – его критическое давление очень невелико. А вот критическое давление ртути – 1720 atm (температура Tc = 1478°C), что позволяет добиться при определенных условиях значительного перепада плотностей, что и необходимо для технического результата.

Такой перепад плотностей вещества при определенных условиях должен усиливать циркуляцию, и конвекция в околокритической жидкости — явление достаточно изученное. (В.И. Полежаев, Е.Б. Соболева “Нестационарные эффекты тепловой гравитационной конвекции околокритической жидкости при боковом нагреве и охлаждении” Известия Академии Наук. Механика жидкости и газа. 2002. No 1. С. 81-93.) В проведенных экспериментах была «задействована» сила тяжести, но если использовать центробежные силы, то можно добиться значительно большей скорости конвекции. На этом и основывается предлагаемая принципиальная схема движителя летательного аппарата, хотя она, естественно, на первый взгляд покажется фантастической.

Как такая конструкция в реальности могла бы выглядеть? Я попробовал себе это представить, и вот что у меня получилось (заявка РФ № 2016146862/20(075235).

1. вращающийся резервуар, представляющий собой полый диск, разделенный на изолированные секции радиальными перегородками

2. анод

3. катод

4. молибденовый слой

5. граница молибденового слоя

6. охлаждающие поверхности

7. индукторы

8. ртуть высокой очистки

9. конвекционное круговое вращение

10. вектор гравитационной тяги

11. электрический разряд

12. импульсный вектор гравитационной тяги

Необходимый технический результат достигается в случае, если ртуть в околокритическом состоянии циркулирует в герметичном резервуаре, последовательно нагреваясь выше критической точки и охлаждаясь ниже ее. Технически это достигается использованием вращающегося герметичного резервуара, содержащего нагревающую и охлаждающую внутренние стенки, при этом циркуляция ртути обеспечивается конвекционным потоком, который образуется в результате действия центробежных сил и разнице в плотности ртути вблизи нагревающей и вблизи охлаждающей внутренних стенок, следствием которой является возникающий при этом положительный, и, соответственно, отрицательный поршневой эффект. Вращающийся герметичный резервуар в виде полого диска, разделенного на секции радиальными внутренними стенками, выполняется из материала, способного при температурах 1500°C и выше сохранять радиопрозрачность, высокие прочность, химическую стойкость, теплоизолирующие и диэлектрические свойства ().

Приведение ртути к околокритическому состоянию осуществляется индукционным нагревом. Так как вблизи подходящие материалы есть – разработанная в ТГУ и ИФПМ Сибирского отделения Российской академии наук многослойная керамика в ходе испытаний в ЦНИИ МАШ выдержала воздействие плазмы с температурой до 3000°Cкритической точки электропроводность ртути резко уменьшается, дальнейший нагрев осуществляется посредством нагревания слоя тугоплавкого несмачиваемого ртутью металла (предлагается использовать молибден), которым покрывается одна из внутренних стенок секции резервуара – нагревающая. Толщина молибденового покрытия определяется глубиной скин-слоя применяемой частоты индукционного нагрева. Охлаждение осуществляется при соприкосновении ртути с непокрытой металлом поперечной внутренней стенкой, от которой осуществляется отвод избыточного тепла.

В качестве рабочего тела применяется ртуть высокой очистки, не содержащая примесей. Параметры критической точки ртути: Tc = 1478°C, pc = 1720 atm. Данный способ осуществим при условии, если в секциях не допускается накопление перегретой ртути и появления двойного вихря, для чего необходимо оптимальное сочетание режимов нагревания и охлаждения, площади молибденового покрытия и скорости вращения резервуара.

Способ создания непрерывного искусственного гравитационного потенциала осуществляется следующим образом.

Резервуары заполняют ртутью высокой очистки с таким расчетом, чтобы при нагревании до критической температуры Tc = 1478°C в результате теплового расширения она заполнила собой весь внутренний объем секций и ее давление при этом поднялось до критического значения pc = 1720 atm.

Посредством индукционного нагрева содержащуюся в герметичном резервуаре ртуть нагревают до околокритического состояния и резервуару придают высокие обороты вращения. В результате интенсивного кругового конвекционного движения околокритическая ртуть последовательно соприкасается с нагреваемой внутренней стенкой, покрытой слоем постоянно подогреваемого высокочастотным переменным электромагнитным полем молибдена, и с отводящими тепло внутренними стенками без покрытия. При соприкосновении с нагреваемой стенкой ртуть становится суперкритической жидкостью, ее плотность уменьшается и, соответственно, в ней возрастают силы отталкивания – накапливается положительная потенциальная энергия. При соприкосновении с отводящей тепло стенкой ртуть достигает критической точки и приобретает свойство неограниченной сжимаемости — и при этом, соответственно, накапливается отрицательная потенциальная энергия. Совокупная реакция гравитации на сочетание возросших сил взаимного притяжения и взаимного отталкивания формирует вектор гравитационной тяги, направленный к области, в которой возросли силы отталкивания, то есть в сторону внутренней стенки, покрытой молибденом.

Небольшое дополнение по поводу индукторов. Для равномерного нагревания диска их оптимальное количество вероятно равно трем. При этом не имеет принципиального значения, сверху они расположены или снизу. На многих изображениях «тарелок» нередко можно заметить снизу три полусферических обтекателя – это вполне подходящее место для индукторов.

Нечто подобное можно неплохо различить на этом ролике:

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=vaaDA_CDCCU< ![CDATA[]]>

Предложенный выше способ подходит для набора высоты и для ее поддержания – «зависания», но наблюдатели множество раз замечали, что «тарелки» могут мгновенно ускоряться до огромных скоростей в горизонтальном направлении. По всей видимости, существует еще один способ получения тяги, позволяющий совершение таких рывков.

К слову – о мгновенном ускорении. Есть мнение, что на такие аппараты не действуют силы инерции. Это не так. Искусственно создаваемая гравитация действует на все атомы конструкции и тел экипажа одновременно и одинаково, поэтому и отсутствуют перегрузки. Ускорение столь велико потому, что и сила тяги очень велика. Если бы силы инерции не действовали, то аппараты мгновенно бы разгонялись до околосветовых скоростей. Кстати, на представленных ниже раскадровках из роликов заметно, что “тарелки” набирают скорость очень быстро, но не мгновенно.

В поиске ответа я просмотрел изрядное количество видео об НЛО. Увы, их большинство – плод народного творчества. Но некоторые фрагменты заинтересовали. Это монтаж из раскадровки ролика

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=9IcITqf0wqc< ![CDATA[]]> (12.00)

Следующее изображение взято из ролика

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=q…< ![CDATA[]]> (1.27)

Это из ролика

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=apbFjh5CLS4< ![CDATA[]]>

Это из следующего ролика:

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=bNxohZI5JgU< ![CDATA[]]>

На четырех этих роликах аппараты почти мгновенно ускоряются до огромных скоростей вслед за созданными ими вспышками. Это явно не работа реактивного двигателя, иначе было бы наоборот. Какое воздействие может так ионизировать воздух? Только мощный электрический разряд. У нас в предполагаемом летательном аппарате уже есть рабочее тело – ртуть в околокритическом состоянии. Что может произойти, если через нее пропустить мощный электрический импульс?

Известен электрогидравлический эффект Юткина, который представляет собой высоковольтный электрический разряд в жидкой среде. Мощный высоковольтный электрический импульс с крутым передним фронтом вызывает различные физические явления. Такие, как появление сверхвысоких импульсных гидравлических давлений и электромагнитное излучение в широком спектре частот (вот и причина ионизации воздуха). Разряд невозможен в хорошем проводнике, а ведь ртуть – металл, однако вблизи критической точки удельное электрическое сопротивление ртути резко возрастает (И.К. Кикоин, А.П. Сенченков, С.П. Наузаков, Э.Б. Гельман “Переход метелл-неметалл в плотном металлическом паре” Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова, Москва 1973 г.).

Учитывая, что разряд неизбежно вызовет волну перехода в ртути в критическое состояние, которая под воздействием настигающего мощного гидроудара достигнет очень высоких степеней сжатия, и далее, переходя в сверхкритическое состояние, взрывообразно расширится. Этот переход произойдет чрезвычайно быстро, и от катода будет стремительно распространяться граница, разделяющая интенсивно сжимающееся и интенсивно расширяющееся вещество. Таким образом, мы получим принципиально тот же результат – тягу (в сторону катода), что и при конвекции, но неизмеримо более мощную.

Таким образом, необходимый технический результат достигается в случае, если мощным высоковольтным электрическим импульсом с крутым передним фронтом достаточной амплитуды и длительности инициируется разряд в газообразной околокритической ртути. Особенностью электрического разряда в околокритической ртути является ее переход при этом в сверхкритическое состояние, и, как следствие, уже в перегретой жидкости развивается электрогидравлический разряд, сопровождающийся сверхвысокими импульсными гидравлическими давлениями и электромагнитным излучением в широком спектре частот. Гидравлическому удару при этом предшествует вызванный обгоняющим электромагнитным излучением переход ртути в критическое состояние. Ртуть в критической точке сжимается настигающим гидравлическим ударом до экстремальных значений плотности, а далее, переходя в состояние перегретой жидкости, она взрывообразно расширяется. В результате реакции гравитации на изменения, производимые разрядом, появляется импульсная тяга, направленная в сторону катода.

Электрогидравлический реактор, включающий вмонтированные электроды, корпус которого выполнен из высокопрочного и химически стойкого материала с высокими теплоизолирующими и диэлектрическими свойствами, заполняют ртутью высокой очистки с таким расчетом, чтобы при нагревании до критической температуры Tc = 1478°C в результате теплового расширения она заполнила собой весь внутренний объем реактора и ее давление при этом поднялось до критического значения pc=1720 atm. Ртуть нагревают до околокритической температуры и запускают управляемый разрядник, подающий импульсное напряжение достаточной для электрического разряда амплитуды и длительности на электроды.

Можно предположить, что использование импульсного режима на дискообразных аппаратах требует осмотрительности. При его применении в активной секции диска ртуть переходит в сверхкритическое состояние, и если он использовался для максимального ускорения, то до момента ее охлаждения до рабочих параметров непрерывный режим тяги становится невозможным – а это может нарушить равновесие аппарата. Если эту особенность не учитывать, то “тарелка” начнет кувыркаться. Такая ошибка пилотирования, по-видимому, должна порой случаться. На мой взгляд, на представленном ниже видео экипаж, используя импульсный режим, лихорадочно пытается вернуть своей “тарелке” равновесие и управляемость.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=A0_JJ8SMdqs< ![CDATA[]]>

Чтобы на работе в импульсном режиме на больших высотах аппарат сохранял устойчивость, имеет смысл двигаться зиг-загом – такой прием позволяет не только перемещаться, но и постоянно выравнивать “тарелку”, подключая поочередно сектора диска с восстановившейся рабочей температурой; таким перемещениям аппаратов есть немало свидетельств. Есть и видеосъемки, но из-за тряски камер частые изменения направления перемещения при просмотре трудно заметить.

Указанных выше проблем можно избежать, если использовать более «продвинутую» схему, в которой разрядники выполняются конструктивно отдельными от диска элементами, последний же используется только для вертикального перемещения. Оптимальная форма для аппаратов такого типа – равносторонний треугольник.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=zK9EOWIzK8c< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=KKuYNtg7M0s< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=wPVajyUQ75I< ![CDATA[]]>

В районе каждой вершины треугольного корпуса располагаются по одному разряднику и по одному индуктору: последние нагревают ртуть в диске и поддерживают околокритическую температуру в “своем” разряднике. При такой схеме устраняется причина потерь устойчивости при ускорении в импульсном режиме, а так же передачи угловых моментов на корпус аппарата – характерной «болезни» аппаратов дискообразных, многократно зафиксированной наблюдателями. На принципиальную общность дискообразных и треугольных аппаратов указывают и признаки аналогичной системы охлаждения, о чем пойдет речь ниже.

Важной проблемой, которую придется решать конструкторам, является охлаждение рабочего тела. Одним из наиболее предпочтительных вариантов представляется схема устройства, разработанного компании “Kronos” для охлаждения процессоров, в которой используется ионный ветер от коронного разряда, появляющегося вокруг заряженного проводника за счет ионизации окружающей среды. Данное устройство включает цепочку из нескольких сотен микроэлектродов, расположенных на расстоянии 10 микрон друг от друга. При подаче высокого напряжения (около 10 киловольт), они начинают искрить, положительно ионизируя окружающий воздух. На некотором расстоянии от микроэлектродов располагается отрицательный электрод. Положительно заряженные молекулы воздуха движутся в его сторону и сталкиваются с нейтральными молекулами воздуха, сообщая им свой момент движения. Образовавшийся в результате воздушный поток проходит через радиатор и охлаждает его. Среди преимуществ «коронного кулера» отмечают бесшумность, экономичность, простоту и компактность.

Нет никаких принципиальных препятствий, чтобы воспроизвести эту схему охлаждения и в большем масштабе. И есть признаки реального ее применения.

Очень короткие коронные разряды, не периодически появляющиеся в центральной нижней области аппарата, можно различить на многих роликах, например:

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=osH8JqThroE< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=6PeksOfM2Tw< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=srmk8Gl8lf4< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=BQYSOfh___Y< ![CDATA[]]>

Это монтаж из раскадровок из них.

Такие разряды почему-то окрестили «атаками НЛО», хотя они, как правило, не причиняют никому вреда. Какие-то разрушения возможны только в случае, если аппарат находится на малой высоте.

Если в такой «коронный кулер» вместо воздуха подать газ с низкой энергией ионизации, то интенсивность охлаждения резко возрастет. В режиме создания непрерывной тяги, через циркуляцию, для резкого набора высоты необходимо резко увеличить разницу температур «горячей» и «холодной» внутренних стенок – усилить индукционный нагрев и отвод тепла. В роли такого ускорителя ионного ветра удобно использовать газообразный йод – не случайно он считается перспективным рабочим телом для стационарных ионных двигателей (“ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗООБРАЗНОГО ЙОДА В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ТЕЛА ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ”, ЗАРАКОВСКИЙ А.И., РУМЯНЦЕВ А.В.). Инжекция паров йода резко усилит поток воздуха через радиаторы. Пары йода нетрудно определить: концентрированные имеют характерный фиолетовый цвет, при уменьшении концентрации – оттенки синего.

На представленном ниже ролике хорошо заметно, при подготовке рывка наверх аппарат окружают вихревые воздушные потоки, и на их границах четко различим газ синего оттенка.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=bE0A2elpEaI< ![CDATA[]]>

На этом ролике перед рывком от аппарата расходиться ударная воздушная волна, а ее передний фронт имеет явный синий оттенок.

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=3l2QxclENYQ< ![CDATA[]]>

К слову сказать, возможно, что поэтому на больших высотах, где низка плотность воздуха, метод создания подъемной силы через циркуляцию применять затруднительно – появляется проблема с отводом тепла.

Теперь поговорим о сигарообразных аппаратах. Если проанализировать накопленные наблюдения, фото и видео, то можно вывести некоторые признаки этих аппаратов:

- они перемещаются сугубо прямолинейно и не способны совершать резкие развороты, как аппараты других форм, но при этом могут плавно, без рывков, изменять свою скорость

- они, как правило, или достаточно малы, не более легкомоторного самолета, или имеют солидные размеры, сравнимые с авиалайнером и даже большие

- у многих аппаратов наблюдается чередование темных и светящихся областей по длине корпуса через равные расстояния; светлых областей как минимум две (у малых аппаратов) и большее количество – до десяти у крупных

- нет наблюдений приземления таких аппаратов или их зависания их непосредственно над землей (видео и фото подобного есть – но явная подделка).

- нет наблюдений зависания малых аппаратов на любых высотах: они или обгоняют самолеты или стремительно удаляются от земли

Попробую дать этим свойствам объяснение (заявка РФ №2017114878/(025844)).

Если исходить из предложенной гипотезы о природе гравитации, то напрашивается вывод, что принцип «гравитационного диода» в сигарообразных реализуется простейшим образом – использованием трех магнитов с общей осью полюсов, при этом полярность среднего к одному из внешних параллельна, к другому – антипараллельна. Наиболее оптимальным представляется следующее сочетание — мощный < ![CDATA[ ]]> резистивный электромагнит располагается между двумя сверхпроводящими магнитами. Использование резистивного электромагнита обуславливается необходимостью управления тягой, а сверхпроводящие не требуют подачи тока.

1. Резистивный электромагнит

2. Притягивающийся сверхпроводящий магнит

3. Отталкивающийся сверхпроводящий магнит

4. Область преобладания отрицательной потенциальной энергии (притяжения)

5. Область преобладания положительной потенциальной энергии (отталкивания)

6. Направление тяги

В статье «Гравитация как псевдосила» я уже объяснял, почему гравитация не подчиняется принципу суперпозиции. Это ее свойство накладывает некоторое ограничение на использование «гравитационных диодов». Если движители расположить каскадом один сразу за другим, то это не приведет к пропорциональному увеличению тяги. Чтобы не допустить этого и использовать их эффективно, движители целесообразно разнести по длине корпуса аппарата. Это и определяет вытянутую сигарообразную форму подобных летательных средств. На ряде фотографий можно различить периодически повторяющиеся светлые области по длине аппарата — магнитные движители должны сильно ионизировать воздух.

Так как положение в околоземном пространстве аппарата, создающего сильные магнитные поля, из-за магнитного поля Земли будет очень неустойчивым, необходима мощная система гироскопической стабилизации.

Такая стабилизация применяется и на МКС – это фото гиродина:

Ее использование определяет «прямолинейность» аппаратов — ускоряются и перемещаются они только прямо. Учитывая огромные скорости, повороты «на ходу» недалеко от поверхности Земли очень опасны, поэтому поворачивают остановившись и очень плавно. Это хорошо заметно на следующем ролике:

https://www.youtube.com/watch?v=minm1ipLaxI< ![CDATA[]]>

Для перехода в режим зависания достаточно повернуть движители относительно корпуса (как и на конвертоплане). Изменением силы тока, подаваемого на < ![CDATA[ ]]> резистивный электромагнит, можно регулировать тягу движителя, а изменение направления тока обеспечивает режим торможения и возможность реверсивного движения. При этом важно, чтобы любые изменения в состоянии движителей: и в их ориентации, и в силе подаваемого тока, происходили абсолютно синхронно в целях сохранения устойчивости аппарата.

Важный вопрос — охлаждение магнитов. Резистивный электромагнит сильно нагревается и требует интенсивного охлаждения, а у сверхпроводящих магнитов температура не должна приближаться к критической. Рациональным представляется два варианта его решения. Первый вариант: создание малых аппаратов, в которых присутствует только система охлаждения резистивных электромагнитов, а сверхпроводящие магниты охлаждены до температуры, близкой к абсолютному нулю и инициированы на летной базе. Таким образом, малый аппарат может перемещаться только до тех пор, пока температура сверхпроводящих магнитов не начнет приближаться к критической. Такая схема обусловлена тем, что эффективную систему охлаждения сверхпроводников трудно сделать достаточно компактной для малых аппаратов. Такие аппараты целесообразно делать беспилотными в силу дефицита пространства для экипажа и риска невозвращения в случае нештатных ситуаций. Сигарообразные аппараты сравнительно небольших размеров — с легкомоторный самолет, практически никто не видел зависающими на месте — они всегда «торопятся».

Второй вариант: это крупные аппараты, оснащенные системами охлаждения и резистивных и сверхпроводящих магнитов, и с этой точки зрения период их эксплуатации не ограничивается. Такая разновидность аппаратов хорошо подходит для межпланетных перемещений с экипажем, так как сильные магнитные поля становятся хорошей защитой от солнечного ветра.

Создание таких аппаратов для нас пока проблематично — необходимы сверхпроводящие магниты с более высокими значениями критического поля. Однако, на мой взгляд, такую схему уже сейчас можно использовать для поднятия орбит ИСЗ.

Как я уже указывал выше, если движители расположить каскадом один сразу за другим, то это не приведет к пропорциональному увеличению тяги. Если в аппарате использовать несколько движителей дискового типа с их очень сильным гравитационным импульсом, то целесообразнее будет разнести последние не только в продольном, но и в поперечном направлении. Оптимальная конфигурация для этого, сочетающая и то и другое и обеспечивающая наилучшую устойчивость аппарата – в виде латинской буквы V. И такие «гости» порой появляются в нашем небе:

https://www.youtube.com/watch?v=YOARptVBmJQ< ![CDATA[]]>

Очевидцы их описывают примерно так:

При солидных размерах они выглядят почти плоскими – для дисков большая толщина и не требуется.

Очевидцы неоднократно отмечали, что вблизи НЛО время для них замедлялось. Можно предположить, что замедление времени – следствие создаваемого аппаратом гравитационного поля. Но здесь появляется противоречие. Если бы аппарат создал поле такой силы, при котором время замедлилось в несколько раз, то согласно СТО он мгновенно бы коллапсировал в точку.

Однако с аппаратами ничего подобного не происходит; а время, видимо, все-таки замедляется. В чем же причина? В статье “Гравитация как псевдосила” я объяснил, что гравитация как таковая не создает непосредственно искажений пространства и времени. Изменения скорости времени с очень высокой точностью измерены на ИСЗ, равно как и гравитационные аномалии. Однако корреляции между ними не обнаружено: скорость времени на спутнике зависит только от высоты его орбиты и не изменяется в моменты его пролетов над гравитационными аномалиями.

Пространство и время искажаются в условиях, когда гравитация не может полностью компенсировать дисбаланс положительной и отрицательной потенциальных энергий – сил отталкивания и притяжения. При близком соседстве областей с очень высокими положительными и отрицательными потенциальными энергиями она уже не может выполнять свою роль. И в этом случае гравитации “на помощь” приходит свойство пространства и времени искажаться: а в частности – замедляется время. И для этого вовсе не требуется создание сильнейших гравитационных полей.

Если для этих аппаратов замедляется время, то согласно СТО должно искажаться и пространство. Об этом можно судить по следующей характерной детали наблюдений. Мы можем разглядеть аппарат, когда он висит в воздухе. Камеры, как правило, с бортов самолетов, фиксируют и перемещения аппаратов на гиперзвуковых скоростях. Однако через мгновение после того, как аппарат «срывается» с места, он из поля зрения исчезает. В момент максимального ускорения гравитационные движители работают на полную мощность, и лучи света в результате искривления пространства преломляются настолько, что аппарат перестает быть видимым.

Другое проявление искривления пространства – релятивистское сокращение длин. В чем оно заключается? В вышеназванной статье я пояснял, что пространство и время искажаются для ограничения сил притяжения или сил отталкивания, которые не может компенсировать гравитация; искажение уменьшает радиусы действия этих сил, и тем самым «оказывается помощь» гравитации в восстановлении баланса. Это значит, что при замедлении времени электрические и магнитные силы будут убывать не пропорционально квадрату расстояния, а пропорционально кубу и так далее.

Такому выводу есть реальные подтверждения. Наши приборы, использующие электромагнитную индукцию, на вышеназванное изменение расстояний взаимодействия не рассчитаны: чтобы они работали, электрические и магнитные силы должны убывать пропорционально именно квадрату расстояния. Попадая в область замедленного времени вблизи НЛО, эти приборы перестают работать, и что характерно – лишь на некоторое время, а потом оказываются совершенно исправными. Отказывает авионика у самолетов, глохнут двигатели автомобилей – таких свидетельств масса.

С другой стороны – в области замедленного времени у короткодействующих сил – Ван-дер-Ваальсовых, водородных и прочих видов связей, «руки» становятся еще короче, следствием чего становится, например, резкое уменьшение сил трения. И этому есть тоже примеры: при подлете НЛО машинист не смог остановить поезд; после пролета аппарата водитель пытался завести мотор хотя бы рукояткой, но не чувствовал привычного сопротивления – как будто под капотом и не было двигателя.

Укорачивание радиусов действия сил вызовет резкое уменьшение и внутреннего трения – вязкости. Поэтому аппараты ускоряются, не вызывая сверхзвукового «хлопока». Поэтому перемещаясь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковых скоростях, они не встречают сопротивления воздуха. Вывод об этом можно сделать исходя из форм аппаратов; их создатели, в отличие от нас, не проявляют должного уважения к аэродинамике. Сигарообразным аппаратам, к слову, совсем не помешало бы наличие хвостового оперения, но даже такой очевидной возможностью стабилизировать аппарат в полете “гости” не пользуются. При отсутствии сопротивления воздуха это не имеет смысла. По той же причине аппараты почти без всплеска входят в воду, а, погрузившись, перемещаются с недоступными для нас скоростями. А если замедлить время еще сильнее, то появится возможность сделать пластичным и камень при нормальных условиях. И такие глыбы можно наблюдать во множестве в древних полигональных кладках. Искажение пространства и времени неизбежно скажется и на ходе химических реакций, поэтому вблизи такого аппарата зенитный снаряд может просто не взорваться.

Есть еще одно проявление искажения уже времени — смещение диапазона видимого спектра. Панель приборов автомобиля выполняется из полиуретана, непрозрачного для видимого света и пропускающего ультрафиолетовое излучение. Если вблизи НЛО водитель из салона смог увидеть сквозь приборную панель двигатель, то это значит, что видимый спектр заметно сместился в сторону ультрафиолета – и для него стали видимыми волны более высоких частот. Для такого смещения необходимо именно замедление хода времени.

Несомненно, что замедление времени оказывает влияние и на работу создающего его же движителя. Так, сокращение длин увеличивает эффективность «ртутного» движителя – ртуть в критической точке может сжиматься значительно сильнее. Эффективность «магнитного» движителя, напротив, уменьшается. Однако в этом есть и положительная сторона – сокращение длин ослабляет магнитные поля, действующие на экипаж и конструктивные элементы.

Пару слов о кругах на полях. На мой взгляд, это – простой и универсальный язык, который известен всем “гостям” нашей планеты и используется для того, чтобы избежать пересечения сфер их интересов, нечто вроде «галактического штрих-кода». Судя по недолговечности посланий, интересов только временных – без “притязаний на право собственности”. Эти знаки автоматически сканируются, что избавляет от недоразумений. Не думаю, что эти послания предназначаются для нас.

Не верить в визиты «гостей» так же нелепо, как и посылать им радиосигналы и посылки в дальний космос. За ничтожный не только по космическим меркам, но и в историческом плане, срок, когда видеосъемка стала доступной каждому, земляне успели наснимать немалое количество различных типов аппаратов. Поэтому очевидно, что “гости” нас посещают регулярно и далеко не одни и те же.

В заключении добавлю, что я, разумеется, понимаю, что все эти мои предположения строятся на зыбкой почве и такие подходы не соответствуют стандартам, принятым в науке; но, тем не менее, предлагаемая гипотеза о природе гравитации позволяет получить хоть сколько-то логичное объяснение свойств наблюдаемых неопознанных объектов. А учитывая, насколько высоки ставки в этом вопросе, есть смысл попытаться сойти с проторенной дорожки и рискнуть провести проверочные эксперименты. Ведь, простите, не бог весть какая техническая проблема закрепить указанным способом три сильных импульсных электромагнита и проверить наличие, пусть и очень слабого, гравитационного эффекта.