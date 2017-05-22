Сводки от ополчения Новороссии 22 мая 2017
- 10:28 Обстрелы ДНР: раненая мирная жительница, повреждены жилые дома и здание магазина.
- 07:21 Боевики «АТО» семь раз нарушили перемирие в ЛНР.
- Вчера 23:57 Докучаевск: звуки ночного обстрела со стороны ВСУ.
- Вчера 22:35 ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.
Обстрелы ДНР: раненая мирная жительница, повреждены жилые дома и здание магазина
Мирная жительница ранена в результате обстрела со стороны украинских военных села Спартак в северном пригороде Донецка.
«В селе Спартак по улице Октябрьская, 50 при обстреле ВСУ была ранена мирная жительница», — сообщили в оперативном командовании ДНР. Там добавили, что состояние пострадавшей удовлетворительное.
Кроме того, в результате обстрела ВСУ по Донецку, Докучаевску и Ясиноватой получили повреждения жилые дома и здание магазина.
«Четыре многоквартирных дома повреждены обстрелами в городе Докучаевске, еще два дома и здание магазина пострадали в Ясиноватой и селе Спартак», — отметил представитель командования.
Разрушения зафиксированы и в Донецке. По данным главы администрации Петровского района Максима Жуковского, при обстреле поселка Трудовские по улице Зеленый Гай, 3 загорелся частный дом. Кроме этого, в Куйбышевском районе прямым попаданием повреждено жилое строение по адресу — улица Степная, 60.
По предварительной информации, жертв нет, сведения об обстрелах продолжают уточняться.
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Боевики «АТО» семь раз нарушили перемирие в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Калиновка, Смелое, Желобок, Санжаровка и Логвиново.
Огонь велся из артустановок калибра 122 мм, 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
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Докучаевск: звуки ночного обстрела со стороны ВСУ
Город Докучаевск в Донецкой Народной Республике поздним вечером 21 мая 2017 года подвергается обстрелу со стороны украинских боевиков. Мирные жители записали звуки очередного акта агрессии с украинской стороны.
Вечерние обстрелы ДНР – обыкновенная «забава» карателей, которые плевать хотели на все Минские соглашения.
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ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию
Вечером в воскресенье, 21 мая, Донецкая фильтровальная станция вновь оказалась под огнем украинской стороны, персонал был вынужден укрыться в бомбоубежище.
«Сегодня около 19:00 стало известно, что Донецкая фильтровальная станция подверглась обстрелу. Были зафиксированы несколько попаданий по территории. Персонал укрылся в бомбоубежище», — цитирует ДАН представителя коммунального предприятия «Вода Донбасса».
По состоянию на вечер воскресенья станция продолжала функционировать, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, будут ли продолжаться обстрелы.
«Мы посмотрим на обстановку дальше. Если обстрелы продолжаться, то будем вынуждены прекратить работу», — подчеркнул собеседник агентства.
Отметим, что район ДФС остается одной из наиболее «горячих точек» в Донбассе. При этом предприятие, которое находится вблизи Ясиноватой, обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта.
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