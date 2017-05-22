Сводки от ополчения Новороссии 22 мая 2017

Мирная жительница ранена в результате обстрела со стороны украинских военных села Спартак в северном пригороде Донецка.

«В селе Спартак по улице Октябрьская, 50 при обстреле ВСУ была ранена мирная жительница», — сообщили в оперативном командовании ДНР. Там добавили, что состояние пострадавшей удовлетворительное.

Кроме того, в результате обстрела ВСУ по Донецку, Докучаевску и Ясиноватой получили повреждения жилые дома и здание магазина.

«Четыре многоквартирных дома повреждены обстрелами в городе Докучаевске, еще два дома и здание магазина пострадали в Ясиноватой и селе Спартак», — отметил представитель командования.

Разрушения зафиксированы и в Донецке. По данным главы администрации Петровского района Максима Жуковского, при обстреле поселка Трудовские по улице Зеленый Гай, 3 загорелся частный дом. Кроме этого, в Куйбышевском районе прямым попаданием повреждено жилое строение по адресу — улица Степная, 60.

По предварительной информации, жертв нет, сведения об обстрелах продолжают уточняться.

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