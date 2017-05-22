Суд оправдал пикетчика из Тагила, цитировавшего медведевское «денег нет»

В его действиях не было найдено состава для административного дела.

Адвокат из «Международной Агоры» Роман Качанов сообщил об оправдании в Нижнем Тагиле его подзащитного — пикетчика Ивана Силаева, 26 марта вышедшего на одиночный пикет с плакатом «Денег нет, но вы держитесь».

Напомним, что эта фраза была произнесена в Крыму премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в качестве ответа на жалобу пенсионерки на отсутствие повышения пенсии. 26 марта антимедведевские акции, вызванные расследованием ФБК «Он вам не Димон», прошли по всей России.

При задержании полиция составила на Силаева протокол по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ - «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования».

Тем не менее, сегодня суд счел, что в действиях Силаева не было состава правонарушения. Кроме того, ранее, 18 мая, был оправдан и организатор акции 26 марта в городе Илья Коровин, материалы дела против которого полиция приложила к материалам дела против Силаева.

Премьер-министр пока не комментировал конкретные обвинения, выдвинутые в его адрес, ограничившись лишь общими заявлениями о том, что они являются «компотом», а Алексей Навальный хочет идти на выборы президента РФ.