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Сложный вопрос для министра культуры: Маннергейм патриот или фашист?

10:39. 22 мая 2017 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:


Под фотографией так и напрашивается продолжение текста плаката:И Мединский министр такой же «культуры», как и президент имперской палаты культуры Геббельс”.

Мединский о включении Маннергейма в «пантеон наших героев»: да, но — нет

О неоднозначной роли Маннергейма в истории рассказал министр культуры России Владимир Мединский сегодня, 20 мая в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе, отвечая на вопрос корреспондента ИА Красная Весна.

На вопрос корреспондента о том, входит ли Карл Маннергейм в пантеон наших героев, Мединский заявил, что это «очень сложный вопрос».

«Если брать только первую часть, то он безусловно входит в пантеон героев <…> Если брать вторую часть его жизни, когда он принял финское подданство, был сначала главнокомандующим, потом президентом Финляндии, <…> он воевал против нас», — заявил Владимир Мединский.


Сложный вопрос«Сложная история, <…> поэтому, собственно говоря, доска Маннергейму сейчас находится, как музейный экспонат, в Музее Первой мировой войны», — добавил министр культуры России.

Напомним, что 24 декабря Владимир Мединский заявил, что памятная доска одному из организаторов блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны Карлу Маннергейму останется в музее и не будет возвращена в Санкт-Петербург.

В 2016 году доска размещалась на фасаде Военного инженерно-технического университета Военной академии материально-технического обеспечения в Санкт-Петербурге, но в связи с активными протестами граждан памятную доску одному из пособников Гитлера убрали.

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Источник.

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Сложная история, говорите? Владимир Ростиславович, вы же историк! Как на фронте поступали с предателями? Лишали ранее полученных наград, трибунал и расстрел. Точка.

Что же здесь сложного, министр??!

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Гитлер, история, Культура, спб, фашизм
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