Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 мая 2017
- 09:08 Новости Сирии: Хомс полностью освобожден от террористов.
- 07:45 Райский уголок Сирии освобожден от боевиков: В православном храме г. Забадани прошла первая служба за 6 лет (ФОТО).
- 04:34 Хомс свободен! Боевики покинули город под конвоем российских военных (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 18:23 Сирия: взрыв в Идлибе, 45 человек погибли.
Новости Сирии: Хомс полностью освобожден от террористов
Государственный флаг Сирии поднят на центральной площади квартала Аль-Ваэр в сирийском городе Хомс.
В воскресенье Хомс покинула последняя группа боевиков и члены их семей, после чего третий по величине город Сирии полностью перешел под контроль правительственных сил. Торжественная церемония поднятия флага проходит при участии губернатора провинции Хомс Талала Барази.
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Райский уголок Сирии освобожден от боевиков: В православном храме г. Забадани прошла первая служба за 6 лет (ФОТО)
После военной операции Сирийской армии и принуждения бандформирований к выезду из долины Вади-Барада на западе от Дамаска здесь воцарился мир. В городах Забадани и Мадая продолжается восстановление мирной жизни.
Об этом в репортаже «Русской Весны».
Эти места в Сирии называют райским уголком за красоту природы и климат. По местному преданию, здесь в горах Каин похоронил Авеля.
6 лет эти места были ареной вооруженного конфликта. Боевики «Джебхат ан-Нусры»* и их союзники установили здесь свои порядки, перед ними отсюда бежали десятки тысяч мирных жителей. Несмотря на это, западная пропаганда сделала из Забадани и Мадая «символы борьбы с дамасским режимом». Но в марте из Вади-Барада, а в апреле из Забадани и Мадая непримиримые боевики выехали в Идлиб, а оставшиеся урегулировали свой статус, снова став обычными гражданами сирийского государства.
После изгнания террористов отсюда были выведены формирования ливанских союзников Дамаска, сирийская армия восстановила контроль над 130 километрами границы с Ливаном, положив конец контрабанде наркотиков.
На сегодняшний день в эти места, несмотря на значительные разрушения, вернулось уже около 20 тысяч человек. Восстановлено водо- и электроснабжение; власти, ООН и российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии наладили поставки продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.
В христианском православном храме Забадани прошла первая церковная служба за 6 лет.
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На фото – храм Успения пресвятой Борогодицы в г. Забадани после обстрелов боевиков.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Хомс свободен! Боевики покинули город под конвоем российских военных (ФОТО, ВИДЕО)
Третий по величине город Сирии перешел под полный контроль Сирийской Армии.
Последние боевики покинули сирийский город Хомс в воскресенье. Колонна автобусов направилась в сторону г. Джераблус в провинции Алеппо. Теперь Административный центр провинции Хомс перешел под полный контроль Вооруженных сил САР.
Эвакуация проходила под контролем подразделений военной полиции Минобороны РФ и при участии офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Также часть наших военнослужащих отправилась сопровождать автоколонну до места назначения у сирийско-турецкой границы.
После отъезда боевиков бойцы военной полиции усилили несколько блокпостов на въездах в теперь уже мирный город.
По данным полиции Хомса, в городе остались лишь гражданские лица, не пожелавшие оставить свои дома.
Оплот бандформирований район Аль-Ваер удерживался ими несколько лет.
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Вечером в воскресенье на центральной площади Аль-Ваера в присутствии губернатора провинции Хомс Талала Барази был торжественно поднят государственный флаг Сирийской Арабской Республики.
Площадь была залита светом, над районом разносилась праздничная музыка. Сотни жителей Хомса и конкретно квартала Аль-Ваер поздравляли друг друга с освобождением и скандировали патриотические лозунги.
«Вслед за тем, как в квартале закончат работу саперы, будет принято решение, разрешить ли журналистам лично увидеть последний освобожденный район», — рассказал офицер городского полицейского управления.
В ходе 11-го этапа из Хомса выехали более 2500 сторонников незаконных вооруженных формирований, включая 700 членов банд. Большинство из них, согласно ранее заключенным договоренностям, взяли с собой личное стрелковое оружие.
Сообщается, что операция по эвакуации завершилась без происшествий. За предыдущие 10 этапов Аль-Ваэр покинули около 17 000 человек, включая свыше 3500 боевиков «вооруженной оппозиции».
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На фото российские военные во время 10-го и 11-го этапов вывода боевиков из Хомса, 20-е и 21-е мая 2017 г.
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Сирия: взрыв в Идлибе, 45 человек погибли
Не менее 45 человек погибли и около 30 пострадали при взрыве вблизи штаб-квартиры вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам» в северной сирийской провинции Идлиб, сообщил местный источник.
«Ахрар аш-Шам» является одной из крупнейших исламистских группировок сирийской оппозиции и базируется в провинции Идлиб.
«Сорок пять человек погибли, еще 30 ранены при взрыве, целью которого стал штаб «Бригады мучеников ислама», относящейся к «Ахрар аш-Шам», в Серакабе в восточном пригороде Идлиба», — заявил источник.
Он не уточнил, есть ли среди жертв мирные жители или потери понесла только группировка. По словам источника, среди погибших — один из командиров «Ахрар аш-Шам».
Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, но в самой группировке заявили, что за атакой стоит террорист ИГИЛ (запрещено в РФ), который, по их версии, сначала оставил рядом со штабом заминированный мотоцикл, а потом прошел внутрь и подорвал его одновременно с закрепленной на теле взрывчаткой.
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