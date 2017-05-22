Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 мая 2017

После военной операции Сирийской армии и принуждения бандформирований к выезду из долины Вади-Барада на западе от Дамаска здесь воцарился мир. В городах Забадани и Мадая продолжается восстановление мирной жизни.

Об этом в репортаже «Русской Весны».

Эти места в Сирии называют райским уголком за красоту природы и климат. По местному преданию, здесь в горах Каин похоронил Авеля.

6 лет эти места были ареной вооруженного конфликта. Боевики «Джебхат ан-Нусры»* и их союзники установили здесь свои порядки, перед ними отсюда бежали десятки тысяч мирных жителей. Несмотря на это, западная пропаганда сделала из Забадани и Мадая «символы борьбы с дамасским режимом». Но в марте из Вади-Барада, а в апреле из Забадани и Мадая непримиримые боевики выехали в Идлиб, а оставшиеся урегулировали свой статус, снова став обычными гражданами сирийского государства.

После изгнания террористов отсюда были выведены формирования ливанских союзников Дамаска, сирийская армия восстановила контроль над 130 километрами границы с Ливаном, положив конец контрабанде наркотиков.

На сегодняшний день в эти места, несмотря на значительные разрушения, вернулось уже около 20 тысяч человек. Восстановлено водо- и электроснабжение; власти, ООН и российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии наладили поставки продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

В христианском православном храме Забадани прошла первая церковная служба за 6 лет.

Читайте также: Кадры атаки: Советская ракета сбила F-15 саудовских ВВС прямо в Саудовской Аравии (ВИДЕО)

На фото – храм Успения пресвятой Борогодицы в г. Забадани после обстрелов боевиков.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.