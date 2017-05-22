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Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 мая 2017

10:47. 22 мая 2017 Просмотров - 286 Нет комментариев Опубликовал:

Новости Сирии: Хомс полностью освобожден от террористов

Новости Сирии: Хомс полностью освобожден от террористов

Государственный флаг Сирии поднят на центральной площади квартала Аль-Ваэр в сирийском городе Хомс.

В воскресенье Хомс покинула последняя группа боевиков и члены их семей, после чего третий по величине город Сирии полностью перешел под контроль правительственных сил. Торжественная церемония поднятия флага проходит при участии губернатора провинции Хомс Талала Барази.

Новости Сирии: Хомс полностью освобожден от террористов

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 К оглавлению | Источник: news-front.info

Райский уголок Сирии освобожден от боевиков: В православном храме г. Забадани прошла первая служба за 6 лет (ФОТО)

Райский уголок Сирии освобожден от боевиков: В православном храме г. Забадани прошла первая служба за 6 лет (ФОТО) | Русская весна

После военной операции Сирийской армии и принуждения бандформирований к выезду из долины Вади-Барада на западе от Дамаска здесь воцарился мир. В городах Забадани и Мадая продолжается восстановление мирной жизни. 

Об этом в репортаже «Русской Весны».

Эти места в Сирии называют райским уголком за красоту природы и климат. По местному преданию, здесь в горах Каин похоронил Авеля. 

6 лет эти места были ареной вооруженного конфликта. Боевики «Джебхат ан-Нусры»* и их союзники установили здесь свои порядки, перед ними отсюда бежали десятки тысяч мирных жителей. Несмотря на это, западная пропаганда сделала из Забадани и Мадая «символы борьбы с дамасским режимом». Но в марте из Вади-Барада, а в апреле из Забадани и Мадая непримиримые боевики выехали в Идлиб, а оставшиеся урегулировали свой статус, снова став обычными гражданами сирийского государства. 

После изгнания террористов отсюда были выведены формирования ливанских союзников Дамаска, сирийская армия восстановила контроль над 130 километрами границы с Ливаном, положив конец контрабанде наркотиков. 

На сегодняшний день в эти места, несмотря на значительные разрушения, вернулось уже около 20 тысяч человек. Восстановлено водо- и электроснабжение; власти, ООН и российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии наладили поставки продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. 

В христианском православном храме Забадани прошла первая церковная служба за 6 лет. 

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На фото – храм Успения пресвятой Борогодицы в г. Забадани после обстрелов боевиков.

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Райский уголок Сирии освобожден от боевиков: В православном храме г. Забадани прошла первая служба за 6 лет (ФОТО) | Русская весна
Райский уголок Сирии освобожден от боевиков: В православном храме г. Забадани прошла первая служба за 6 лет (ФОТО) | Русская весна
Райский уголок Сирии освобожден от боевиков: В православном храме г. Забадани прошла первая служба за 6 лет (ФОТО) | Русская весна
Райский уголок Сирии освобожден от боевиков: В православном храме г. Забадани прошла первая служба за 6 лет (ФОТО) | Русская весна
Райский уголок Сирии освобожден от боевиков: В православном храме г. Забадани прошла первая служба за 6 лет (ФОТО) | Русская весна
Райский уголок Сирии освобожден от боевиков: В православном храме г. Забадани прошла первая служба за 6 лет (ФОТО) | Русская весна

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Хомс свободен! Боевики покинули город под конвоем российских военных (ФОТО, ВИДЕО)

Хомс свободен! Боевики покинули город под конвоем российских военных (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Третий по величине город Сирии перешел под полный контроль Сирийской Армии.

Последние боевики покинули сирийский город Хомс в воскресенье. Колонна автобусов направилась в сторону г. Джераблус в провинции Алеппо. Теперь Административный центр провинции Хомс перешел под полный контроль Вооруженных сил САР.

Эвакуация проходила под контролем подразделений военной полиции Минобороны РФ и при участии офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Также часть наших военнослужащих отправилась сопровождать автоколонну до места назначения у сирийско-турецкой границы.

После отъезда боевиков бойцы военной полиции усилили несколько блокпостов на въездах в теперь уже мирный город.

По данным полиции Хомса, в городе остались лишь гражданские лица, не пожелавшие оставить свои дома.

Оплот бандформирований район Аль-Ваер удерживался ими несколько лет.

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Вечером в воскресенье на центральной площади Аль-Ваера в присутствии губернатора провинции Хомс Талала Барази был торжественно поднят государственный флаг Сирийской Арабской Республики.

Площадь была залита светом, над районом разносилась праздничная музыка. Сотни жителей Хомса и конкретно квартала Аль-Ваер поздравляли друг друга с освобождением и скандировали патриотические лозунги. 

«Вслед за тем, как в квартале закончат работу саперы, будет принято решение, разрешить ли журналистам лично увидеть последний освобожденный район», — рассказал офицер городского полицейского управления.

В ходе 11-го этапа из Хомса выехали более 2500 сторонников незаконных вооруженных формирований, включая 700 членов банд. Большинство из них, согласно ранее заключенным договоренностям, взяли с собой личное стрелковое оружие.

Сообщается, что операция по эвакуации завершилась без происшествий. За предыдущие 10 этапов Аль-Ваэр покинули около 17 000 человек, включая свыше 3500 боевиков «вооруженной оппозиции».

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На фото российские военные во время 10-го и 11-го этапов вывода боевиков из Хомса, 20-е и 21-е мая 2017 г. 

Хомс свободен! Боевики покинули город под конвоем российских военных (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Хомс свободен! Боевики покинули город под конвоем российских военных (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Хомс свободен! Боевики покинули город под конвоем российских военных (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Хомс свободен! Боевики покинули город под конвоем российских военных (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сирия: взрыв в Идлибе, 45 человек погибли

Не менее 45 человек погибли и около 30 пострадали при взрыве вблизи штаб-квартиры вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам» в северной сирийской провинции Идлиб, сообщил местный источник.

«Ахрар аш-Шам» является одной из крупнейших исламистских группировок сирийской оппозиции и базируется в провинции Идлиб.

«Сорок пять человек погибли, еще 30 ранены при взрыве, целью которого стал штаб «Бригады мучеников ислама», относящейся к «Ахрар аш-Шам», в Серакабе в восточном пригороде Идлиба», — заявил источник.

Он не уточнил, есть ли среди жертв мирные жители или потери понесла только группировка. По словам источника, среди погибших — один из командиров «Ахрар аш-Шам».

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, но в самой группировке заявили, что за атакой стоит террорист ИГИЛ (запрещено в РФ), который, по их версии, сначала оставил рядом со штабом заминированный мотоцикл, а потом прошел внутрь и подорвал его одновременно с закрепленной на теле взрывчаткой.

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