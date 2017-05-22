Русские сквозь тысячелетия. Анатолий Клёсов
Какие древние культуры находились на территории современной России?
Анатолий Клёсов, профессор, доктор химических наук, ведущий специалист в области ДНК-генеалогии разоблачает мифы о русских. От какой из ветвей ариев произошли русы. Где искать прародину русских.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai