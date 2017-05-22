Русские сквозь тысячелетия. Анатолий Клёсов

... вот эту письменность они пронесли сквозь века. Что происходит дальше в... века и тысячелетия остается неизменной, поэтому у нас, у русских, живущих сейчас... этрусками, венетами и славянами. Добавил: Анатолий Антонов Источник: http://dostoyanieplaneti.ru...