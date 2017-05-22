Москва в 1954 году

В 1954 году самый «классический» из всех классиков фотографии Анри Картье-Брессон побывал первый раз в СССР. Итогом стал вполне комплиментарный к нашей стране фотосет, изданный в 1955 году в виде фотоальбома «Решающий момент».
...предположение: армия, оккупировавшая в 1812 годуМоскву, подверглась воздушному ядерному удару! Световое...абсурдности предположений о ядерной катастрофе Москвы 1812 года. Пусть даже не осталось... о причинах пожара в Москве 1812 года, которая суммой фактов и...
...предположение: армия, оккупировавшая в 1812 годуМоскву, подверглась воздушному ядерному удару! Световое...абсурдности предположений о ядерной катастрофе Москвы 1812 года. Пусть даже не осталось... о причинах пожара в Москве 1812 года, которая суммой фактов и...
...и зачем спалил в 1812 годуМоскву и погубил в столице до.... стилю) 1812 года в 125 километрах от Москвы возле села Бородино...самом деле произошло в Москве в 1812 году,вспомним кое-что ... века. В 1803 году розенкрейцерами открывается в Москве тайная ложа “Нептун...
... Наполеона до вступления в Москву, — то Москву необходимо было сдать ему... заставившего покинуть большинство населения Москвы и поджегшего Москву, то Наполеон получил бы...Наполеона.МОСКВА, «СПАЛЁННАЯ» МАСОНОМ…Есть в истории Отечественной войны 1812 года и...