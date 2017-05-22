Москва в 1954 году

...и зачем спалил в 1812 году Москву и погубил в столице до.... стилю) 1812 года в 125 километрах от Москвы возле села Бородино...самом деле произошло в Москве в 1812 году,вспомним кое-что ... века. В 1803 году розенкрейцерами открывается в Москве тайная ложа “Нептун...