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Москва в 1954 году

11:01. 22 мая 2017 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:



В 1954 году самый «классический» из всех классиков фотографии Анри Картье-Брессон побывал первый раз в СССР. Итогом стал вполне комплиментарный к нашей стране фотосет, изданный в 1955 году в виде фотоальбома «Решающий момент». 
















































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Источник: nashaplaneta.su

Метки: история и археология
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