Левитация: полеты наяву

Левитация — одно из самых загадочных явлений, по моему мнению. Я не буду рассуждать о том, существует она или ее нет вовсе, потому что уверена — левитация есть. Минуя все законы физики, человек может воспарить над землей по собственному желанию, а не из-за шквалистого ветра. Как это возможно? Почему для того, чтобы взлетел самолет, не одному конструктору пришлось пожертвовать временем, проведенным за чертежами и расчетами, а то и жизнью? Тогда как человек, умеющий левитировать, напрочь игнорирует гравитацию, а его полет не нуждается в сложных исчислениях.

Один из моих любимых авторов — Александр Беляев. Я не могу даже словами описать, как я завидовала его Ариэлю — ведь он умеет летать! А, кроме него, в моем детстве были такие персонажи, как Супермен и Питер Пэн. И они тоже умели. Детский мозг сообразил, что можно попытаться взлететь, соскочив с возвышенности: хорошо, что инстинкт самосохранения оказался сильнее и меня не понесло на крышу многоэтажки. Со временем интерес к полетам наяву пропал — новые увлечения, учеба, а потом и работа потихоньку загасили все детские мечты. Ну, почти все, но левитация точно была забыта. Снова мне о ней напомнил Лобсанг Рампа: некоторое время очень интересовалась его книгами; чтение привело к тому, что снова вспомнились детские шалости и игры в “полет”.

О левитации говорится во множестве преданий: ни один народ не обошел ее своим вниманием. Невероятная сила, которой владели люди, осталась в фольклоре, и передается нам в сказках и легендах. Сказка — ложь, да в ней намек, не так ли? Понимаю, что поэт подразумевал не совсем такую трактовку этой фразы, но чем черт не шутит. Из тех же легенд можно узнать, что в древности на Востоке левитация была практически обычным делом — как для современного человека за хлебом сходить. К людям, владеющим этим умением, относились с почитанием. Уже позднее в Китае, Индии, Непале это искусство стало привилегией — им владели йоги, и некоторые представители касты брахманов. Рассказывалось о тибетских монахах, которые могли свободно парить над землей, о шаманах, без труда отрывающихся от твердой поверхности, о святых, мысли которых были настолько чистыми, что позволяли им возноситься в небо. Что касается монахов, то это относится не только к приверженцам ламаизма, распространенного на Тибете, но и к прочим ответвлениям буддизма. Отшельники не стремились выступить на публику — они просто принимали оптимальную позу для медитации. Им требовалось какое-то время посвятить очищению собственных мыслей, тогда как некоторые ламы могли “стартовать” за несколько секунд.

Когда в 475 году Бодхидхарма прибыл в Китай, он принес с собой учение, превратившееся в дзен-буддизм. Путешествуя и проповедуя, он через несколько лет поселился в молодом еще монастыре Шаолинь. Там Бодхидхарма, или как его еще называли, Дамо, обучал монахов владению собственным телом и разумом. Считается, что среди прочих комплексов знаний, Дамо учил своих последователей умению исцелять собственным биополем, становиться невидимками, и летать. Шаолинь бережно хранил заветы наставника, но время (а может, и цензура) не щадит никого — не смилостивилось оно и над древними знаниями. Их чистота и достоверность с веками были утрачены, как и многие асаны йоги. Если раньше йога была направлена не столько на физическое, сколько на духовное развитие человека и стремление к просветлению, то сейчас она превратилась в часть мира фитнеса, и ни о каком достижении каких-то духовных ступеней и речи не идет.

Героями множества сказок были скороходы, преодолевающие огромные расстояния в короткий срок. Были такие и в действительности: мифы и сказания античного мира рассказывают о бегунах, у которых “одна нога тут, а другая — там”. На Тибете еще в ХХ веке встречались ламы лунг-гом-па. Сам термин “лунг-гом” включает в себя множество духовных практик, соединенных с системой дыхательных гимнастик. В зависимости от сочетания достигался необходимый результат. Тибетцы вообще делают большой акцент на дыхании, но в этой системе тренировок они превзошли сами себя.

К этому времени он уже почти догнал нас: я отчетливо видела совершенно спокойное, бесстрастное выражение его лица, широко открытые глаза — взгляд устремлен на невидимый далекий объект где-то в космосе… Он не бежал, а, казалось, поднимался над землей, предварительно подпрыгнув. Выглядело это так, словно он обладал прыгучестью мяча и подскакивал, отталкиваясь от земли, каждый раз, когда его ступня касалась земли. Шаги ровные, будто отмерялись ударами маятника. Одежда — привычный монастырский балахон и тога, довольно поношенные. Левой рукой он придерживал складки тоги, наполовину скрывавшей его фигуру. В правой держал пхурбу (магический кинжал); рука слегка двигалась в такт шагам, словно опиралась на посох, словно кинжал, острие которого держалось над землей, прикасался к ней и поддерживал бегуна.

Слуги спешились и поклонились до земли ламе, прошествовавшему перед нами, а он продолжал свой путь, явно не заметив нашего присутствия. Не довольно ли сделано в уступок местным обычаям; подавив желание остановить путешественника, я пожалела об этом — все же, так или иначе, я должна увидеть больше. Приказываю слугам снова сесть на лошадей и следовать за ламой. Он ушел довольно далеко, но, не пытаясь догнать его, мы не давали расстоянию между нами сократиться; мы с сыном наблюдали за лунг-гом-па и в бинокль, и невооруженным глазом.

Лица его уже не видно, но поражает регулярность пружинящих шагов. Мы следовали за ним более двух миль, а затем он свернул с дороги, взобрался на горный склон и исчез в горах на краю степи. Всадники не в силах следовать за ним — нашим наблюдениям конец; пришлось повернуть и продолжить наше путешествие.

Александра Давид-Неель, “Мистика и тайны Тибета”

Лунг-гом-па ценили не столько за скорость, сколько за выносливость. Но прерывать их, окликать или останавливать во время движения ни в коем случае нельзя. Перед путешествием монахи настраиваются, входя в медитативное состояние. Во время путешествия им не требуется ни еда, ни вода, ни сон — они способны преодолевать невероятные расстояния и даже не зевнуть ни разу. А пружинистая походка — результат упорных тренировок, которые, по всей видимости, снижают вес человеческого тела и позволяют ему отрываться от земли, преодолевая небольшие овраги, ручьи и прочие препятствия.

Среди библейских чудес и более поздних описаний жизни святых тоже встречаются отсылки к древним ведическим знаниям, в том числе и к левитации. Иисус ходил по воде — тоже можно назвать проявлением этого умения. О вознесении православных святых, которые парили в воздухе, погруженные в благоговейный экстаз, тоже известно. В церковных записях сохранилась информация о том, как Серафим Саровский, впоследствии причисленный к лику святых, оторвался от земли на виду у нескольких сотен человек и парил в воздухе, причем одним из очевидцев был император. Василий Блаженный тоже не скрывался от широкой общественности, и на глазах десятков прохожих пересекал Москву-реку “воздушным путем”. А Яков Брюс? Конечно, большая часть свидетельств о нем — не более, чем вымысел, но зерна от плевел отделить очень сложно. Окружающие не могли понять и половины того, чем занимался Яков Вилимович, а потому запросто приписывали соратнику Петра I мыслимые и немыслимые свершения. Полеты на металлическом драконе и левитация — в их числе. А что? Удобно. Открыл окно Сухаревой башни, слетал по делам, и вернулся в форточку. Жизнь удалась.

В старинных трактатах, содержащих информацию о составах всяких колдовских зелий, встречались варева, позволяющие летать тому, кто их примет. Выпил — проговорил заклинание — полетел. А то и просто, молча. Наградой за такие достижения каждому “летчику-испытателю” служил благословенный огонь инквизиции. Потому и не летают.

А как ходят лунатики? Хорошо, если это просто бессознательное путешествие от кровати к холодильнику (иначе зачем в нем лампочка?), а если поход по карнизу, да на верхнем этаже? Жаль, что нет возможности протестировать это, и измерить вес испытуемого лунатика в момент его передвижений. Может, он каким-то образом снижается, иначе как объяснить свободные, легкие шаги по заборам и прочим неблагонадежным конструкциям? Не думаю, что дело только лишь в балансе и удержании равновесия.

В большинстве случаев человек получает способность к левитации после того, как испытает сильные эмоции. Это может быть страх, либо религиозные чувства, или шоковое состояние. К сожалению, это не учитывалось в средние века, когда для допросов подозреваемых в колдовстве начали применять чашечные весы. На фоне прочих методов “расследования” вроде дыбы и сопутствующих кровавых прелестей чашечные весы выглядели весьма безобидно (правда, это не мешало инквизиторам доводить дело до желаемого итога другими способами). Всего-то и нужно было встать на одну чашу, да так, чтобы вес допрашиваемого оказался больше какой-то принятой в конкретном городе нормы. Обычно она составляла от 5 до 55 кг. Если человек весил больше, то с него часто снимали обвинения. Но случалось и такое, что напуганный, находящийся в шоковом состоянии “колдун” просто терял массу собственного тела. Так произошло в городе Сегед: полная женщина с ростом выше среднего весила всего 1,5 лота, а ее супруг — 1,25 лота. Для справки: лот равен 17,5 граммам. И что это было? Не думаю, что чародейство. Либо инквизиторы “выполняли план”, либо у семейной пары просто пропал вес. В итоге обоих ждал костер.

Немного логики. Почему не летает человек? Потому что его прижимает к земле гравитационное поле, и не дает унестись в открытый космос. И крыльев нет. Но как тогда поднимаются в воздух те же йоги? Вывод: они настолько развили возможности разума, что способны обойти гравитацию.

В XVII веке Декарт предположил, что душа и тело человека соединяются в эпифизе, и назвал его “седалищем нашей души”. Эпифиз, он же шишковидное тело, вырабатывает мелатонин. При его резком выбросе в кровь мелатонин способен снимать “ограничение”, которое, словно предохранитель, не дает человеку действовать за пределами своих возможностей — увеличивает мышечную силу, например. То есть можно просто взять и поднять автобус. Правда, потом не останется ни одной целой кости, но это уже нюансы. В определенном состоянии подобное высвобождение энергетических ресурсов приводит к тому, что вес тела уменьшается, а вокруг него образуется некое биополе, способное поднять человека над землей. В Ведах упоминается о подобном явлении, и считается, что в такие моменты в легких образуется пустота, которая и способствует полету.

По итогу исследований ученые распределили “виды” левитации. Само определение гласит, что это способность держаться в воздухе, не прибегая к помощи каких-либо устройств, при этом полет левитацией не считается. А вот способность становиться невесомым, антигравитация, феномен, при котором тело висит в воздухе, и преобладание человеческого энергополя над планетарным — самое то.

Для существования любой силы нужен ее противовес. Для того, чтобы существовала левитация, необходима сила, которая компенсирует силу тяжести. Науке известна диамагнитная левитация, при которой магнитное поле полностью вытесняется из материала, и возможность левитации за счет эффекта Мейснера, имеющей ту же природу.

Конечно, не обойтись и без фокусников. Левитация кормит целую плеяду иллюзионистов, каждый из которых в большей или меньшей степени может изобразить полет наяву. Повторить сложный фокус без соответствующих навыков не удастся, а вот развлечь себя мелочью — легко. Наведите очень крепкий солевой раствор, и вымочите в нем нитку длиной до 30 см в течение суток. Затем разложите так, чтобы она была идеально ровной, дождитесь, пока будущий фокус хорошенько высохнет, и обмотайте ей какой-нибудь легкий предмет вроде скрепки. Удерживайте его на весу, и одновременно поджигайте нитку. Она сгорит, а вот скрепка останется стоять за счет невидимых глазу кристалликов соли, которые и будут создавать эффект левитации. Главное, не дергайте за сгоревшую нитку.

Способностью левитировать обладали Тереза Авильская, Джузеппе Деза, архиепископ Новгородский и Псковский Иоанн, позднее — Дэниел Хьюм. О возможностях последнего в 1860 году вышла целая статья, выдержку из которой я привожу ниже:

Он оторвался от стула, поднялся на четыре-пять футов над землей… Мы видели, как его фигура перемещается от одного края окна к другому, ногами вперед, в горизонтальном положении.

Этому явлению было множество свидетелей. Но увы — людей, способных объяснить его, тогда не нашлось, как, впрочем, не находится и сейчас. Левитация до сих пор находится где-то между малоизученными способностями человеческого тела и разума, и откровенным шарлатанством.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru