Каменные шары – шлак древней металлургии?

Загадки каменных шаров не дают время от времени не дают покоя многим интересующимся темой древней истории планеты. Геология давно дала ответ на их образование и пересматривать ничего не собирается. Поставить под сомнения устоявшиеся взгляды там не будет. Здесь приведу некую аналогия между современной металлургией и загадочными каменными шарами.На этом видео раскалывание застывшего шлака напомнило каменные шары, разбросанные на всех материках. Вполне могут быть застывшим шлаком древней металлургии.Еще пример выбивания застывшего шлакаА сейчас посмотрите на пример каменных шаров с Плато Устюрт. Казахстан:И попытайтесь увидеть аналогию с застывшим металлургическим шлаком, по-сути – камнем.Устюрт — плато в Казахстане. Площадь около 200 000 км². Официальное название: шаровидные конкреции Мангышлака! Даже слово шлак присутствует в этом название.Долина каменных шаров в КазахстанеЭто можно назвать окаменевшими глиняными «катышками», образованные в селевых массах потопа. Но почему они сосредоточены в определенном месте?Примерное место нахождения каменных шаров. Хотя, судя по очертаниям древнего Каспия со средневековых карт – это бывшее дно и это в самом деле конкреции.Некоторые шары расколоты, и можно наблюдать их в разрезеМеталлургический шлак перед сливом. Может быть, примерно так и выбрасывали каменные шары (шлак) древние металлурги.Само плато напоминает огромный карьерЧем не грунтовая ступенчатая пирамида?А это отвалы современных карьеров в МангышлакеГеологи скажут, что все эти примеры – это и есть конкреции.Вот их примеры:Железо-марганцевые конкреции. Зона разлома Кларион-Клиппертон, Тихий океан.Очень напоминает гранулированный шлак:Фосфорит (карбонат-фторапатит). Конкреции в песчанике. Ушица р., близ г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Зап. Украина. Вот как они могли образоваться в этих глинах?Все могло происходить по тому же принципу, как сейчас льют свинцовую дробь в воду:Шлак мог стекать в водные бассейны для быстрого охлаждения с образованием шаров и конкреций.Я не собираюсь утверждать, что абсолютно все конкреции – это металлургический шлак. Но в некоторых случаях – аналогии очень очевидные. И эта информация – версия образования каменных шаров.

Источник: sibved.livejournal.com