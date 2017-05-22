Каменные шары – шлак древней металлургии?
10:26. 22 мая 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Загадки каменных шаров не дают время от времени не дают покоя многим интересующимся темой древней истории планеты. Геология давно дала ответ на их образование и пересматривать ничего не собирается. Поставить под сомнения устоявшиеся взгляды там не будет. Здесь приведу некую аналогия между современной металлургией и загадочными каменными шарами.
На этом видео раскалывание застывшего шлака напомнило каменные шары, разбросанные на всех материках. Вполне могут быть застывшим шлаком древней металлургии.
Еще пример выбивания застывшего шлака
А сейчас посмотрите на пример каменных шаров с Плато Устюрт. Казахстан:
И попытайтесь увидеть аналогию с застывшим металлургическим шлаком, по-сути – камнем.
Устюрт — плато в Казахстане. Площадь около 200 000 км². Официальное название: шаровидные конкреции Мангышлака! Даже слово шлак присутствует в этом название.
Долина каменных шаров в Казахстане
Это можно назвать окаменевшими глиняными «катышками», образованные в селевых массах потопа. Но почему они сосредоточены в определенном месте?
Примерное место нахождения каменных шаров. Хотя, судя по очертаниям древнего Каспия со средневековых карт – это бывшее дно и это в самом деле конкреции.
Некоторые шары расколоты, и можно наблюдать их в разрезе
Металлургический шлак перед сливом. Может быть, примерно так и выбрасывали каменные шары (шлак) древние металлурги.
Само плато напоминает огромный карьер
Чем не грунтовая ступенчатая пирамида?
А это отвалы современных карьеров в Мангышлаке
Источник
Геологи скажут, что все эти примеры – это и есть конкреции.
Вот их примеры:
Железо-марганцевые конкреции. Зона разлома Кларион-Клиппертон, Тихий океан.
Источник
Очень напоминает гранулированный шлак:
Фосфорит (карбонат-фторапатит). Конкреции в песчанике. Ушица р., близ г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Зап. Украина. Вот как они могли образоваться в этих глинах?
Источник
Все могло происходить по тому же принципу, как сейчас льют свинцовую дробь в воду:
Шлак мог стекать в водные бассейны для быстрого охлаждения с образованием шаров и конкреций.
Я не собираюсь утверждать, что абсолютно все конкреции – это металлургический шлак. Но в некоторых случаях – аналогии очень очевидные. И эта информация – версия образования каменных шаров.
На этом видео раскалывание застывшего шлака напомнило каменные шары, разбросанные на всех материках. Вполне могут быть застывшим шлаком древней металлургии.
Еще пример выбивания застывшего шлака
А сейчас посмотрите на пример каменных шаров с Плато Устюрт. Казахстан:
И попытайтесь увидеть аналогию с застывшим металлургическим шлаком, по-сути – камнем.
Устюрт — плато в Казахстане. Площадь около 200 000 км². Официальное название: шаровидные конкреции Мангышлака! Даже слово шлак присутствует в этом название.
Долина каменных шаров в Казахстане
Это можно назвать окаменевшими глиняными «катышками», образованные в селевых массах потопа. Но почему они сосредоточены в определенном месте?
Примерное место нахождения каменных шаров. Хотя, судя по очертаниям древнего Каспия со средневековых карт – это бывшее дно и это в самом деле конкреции.
Некоторые шары расколоты, и можно наблюдать их в разрезе
Металлургический шлак перед сливом. Может быть, примерно так и выбрасывали каменные шары (шлак) древние металлурги.
Само плато напоминает огромный карьер
Чем не грунтовая ступенчатая пирамида?
А это отвалы современных карьеров в Мангышлаке
Источник
Геологи скажут, что все эти примеры – это и есть конкреции.
Вот их примеры:
Железо-марганцевые конкреции. Зона разлома Кларион-Клиппертон, Тихий океан.
Источник
Очень напоминает гранулированный шлак:
Фосфорит (карбонат-фторапатит). Конкреции в песчанике. Ушица р., близ г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Зап. Украина. Вот как они могли образоваться в этих глинах?
Источник
Все могло происходить по тому же принципу, как сейчас льют свинцовую дробь в воду:
Шлак мог стекать в водные бассейны для быстрого охлаждения с образованием шаров и конкреций.
Я не собираюсь утверждать, что абсолютно все конкреции – это металлургический шлак. Но в некоторых случаях – аналогии очень очевидные. И эта информация – версия образования каменных шаров.
Источник: sibved.livejournal.com