Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Каменные шары – шлак древней металлургии?

10:26. 22 мая 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:
Загадки каменных шаров не дают время от времени не дают покоя многим интересующимся темой древней истории планеты. Геология давно дала ответ на их образование и пересматривать ничего не собирается. Поставить под сомнения устоявшиеся взгляды там не будет. Здесь приведу некую аналогия между современной металлургией и загадочными каменными шарами.




На этом видео раскалывание застывшего шлака напомнило каменные шары, разбросанные на всех материках. Вполне могут быть застывшим шлаком древней металлургии.


Еще пример выбивания застывшего шлака

А сейчас посмотрите на пример каменных шаров с Плато Устюрт. Казахстан:


И попытайтесь увидеть аналогию с застывшим металлургическим шлаком, по-сути – камнем.








Устюрт — плато в Казахстане. Площадь около 200 000 км². Официальное название: шаровидные конкреции Мангышлака! Даже слово шлак присутствует в этом название.




Долина каменных шаров в Казахстане


Это можно назвать окаменевшими глиняными «катышками», образованные в селевых массах потопа. Но почему они сосредоточены в определенном месте?




Примерное место нахождения каменных шаров. Хотя, судя по очертаниям древнего Каспия со средневековых карт – это бывшее дно и это в самом деле конкреции.




Некоторые шары расколоты, и можно наблюдать их в разрезе






Металлургический шлак перед сливом. Может быть, примерно так и выбрасывали каменные шары (шлак) древние металлурги.


Само плато напоминает огромный карьер




Чем не грунтовая ступенчатая пирамида?




А это отвалы современных карьеров в Мангышлаке



Источник

Геологи скажут, что все эти примеры – это и есть конкреции.

Вот их примеры:


Железо-марганцевые конкреции. Зона разлома Кларион-Клиппертон, Тихий океан.


Источник

Очень напоминает гранулированный шлак:




Фосфорит (карбонат-фторапатит). Конкреции в песчанике. Ушица р., близ г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Зап. Украина. Вот как они могли образоваться в этих глинах?
Источник

Все могло происходить по тому же принципу, как сейчас льют свинцовую дробь в воду:


Шлак мог стекать в водные бассейны для быстрого охлаждения с образованием шаров и конкреций.

Я не собираюсь утверждать, что абсолютно все конкреции – это металлургический шлак. Но в некоторых случаях – аналогии очень очевидные. И эта информация – версия образования каменных шаров.


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: металлургия, окаменелости, останцы, рудники, технологии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Вторая часть Сказки о потерянном времени, фальсификации истории, или кем и для чего создан «ФИЛЬТР ЗНАНИЙ»
...-Рика, Франция, Россия, Босния, Норвегия: каменные шары третичного периода. Возраст 55-45...упал шар, шахтеры смогли заметить, что он не находился внутри слоя "шлака... также богат сообщениями о местонахождении древних тоннелей. Эндрю Томас, известный ...
Мироведение
..., толстый кишечник, система выведения шлаков, микроэлементы и витамины, нужные для... течениями (запуск воздушных змеев, шаров, бумажных птиц, самолётиков и ... роста кристаллов, возраст минералов. Древнейшие камни. Камень-Алатырь (Пракамень). Местные минералы...
Тайны Чертова Городища
... хорошо укрепленным. Находки железного шлака позволяют предположить умение у обитателей... точках земного шара мегалиты удивительно похожи. Точнее, каменные постройки можно ...Прошкин, А.С. Фролов. Древний культовый камень в урочище "Чертого городище". Материалы...
Саша Корпанюк: Переписывание истории Украины! Ну и что....
...проведите параллели. Рассмотрим совсем древнюю историю, утверждённую академиками всего..., карфагеняне залили раскалённый камень уксусом, превращая его ... быков, или воздушных шаров, дабы поставлять очень ... очень большой выход шлака, где шлак – там и ...
Китайская история - МИФ
...возможность поучаствовать в исследованиях древних археологических памятников. Нам...земного шара и находились именно в Сибири, как древнейшем ...до XVII века, был каменный век, что и подтверждают...русские топонимы, горы железного шлака, развалины городов, доменных...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>