Интеграция – залог выживания народов

Одна из киргизских газет спросила моего мнения по целому ряду вопросов.



Источник: https://mp.kg/

«Если не будет России, не будет и Киргизии

Тяжелые мысли о войне сегодня навевает не только 72 годовщина Великой Победы, но и реальная ситуация в мире. Сейчас многое из происходящего в мире говорит о подготовке к войне: агрессивная политическая риторика, усиление военной мощи и внутренней безопасности основных геополитических игроков и участившиеся демонстрации силы.

Возможна ли Третья мировая война? Как её избежать? И какое место в большой геополитической игре может занять Кыргызстан? Об этом мы поговорили с известным российским писателем и общественным деятелем Николаем Стариковым.

— Николай Викторович, сегодня в мире мы видим признаки подготовки к войне. Так ли это? Можно ли, по-вашему, ожидать Третью мировую в ближайшей перспективе?

— С одной стороны, древнеримская мудрость говорит: если хочешь мира, готовься к войне. С другой стороны, мудрость вековой человеческой экономики говорит о том, что постоянное поддержание военных расходов истощает любое государство, любой народ. Поэтому непосредственное увеличение военных расходов происходит, как это ни удивительно и ни грустно, накануне войны. Поэтому мы видим определенные противоречия.

Но, говорить о всем человечестве в целом, сложно, поэтому давайте поговорим о ситуации в России. У нас перевооружение армии должно быть реализовано до 2020 года. И я абсолютно уверен, что на этом перевооружение нашей армии останавливать не нужно. Те раны нашей обороноспособности, которые были нанесены в ходе разрушения предателями Советского Союза, до сих пор не залечены. Это первое. Второе – мы постоянно видим возникновение новых угроз для нашей безопасности. Поэтому, желая мира, Россия готовится к войне.

— А в каком случае возможна Третья мировая с участием России в том числе?

— Если Западу удастся развести Россию и Китай в разные стороны, а потом столкнуть между собой в войне. Для того чтобы война стала мировой, должны быть два примерно равных по силе соперника. Иначе война быстро заканчивается. Это относится и к Первой мировой войне. Во Второй мировой роль такого соперника играла для нас Германия и её ближайшие союзники. Сегодня Германия пока не находится в той весовой категории, которая бы это позволила.

Мне кажется, что сегодняшняя стратегия Запада многовекторная. С одной стороны, идет переформатирование Европы, где Германии опять собираются оставить ведущую роль. И в этом же смысле я рассматриваю выборы во Франции, где к власти привели Макрона, не обладающего поддержкой никакой партии, человека, висящего в воздухе. Делается это для того, чтобы в Европе доминирующей силой была только одна Германия.

С другой стороны, предпринимаются попытки развести Россию и Китай в разные стороны. Для того чтобы уже Китай в этом готовящемся со стороны Запада конфликте сыграл роль Германии в Первой и Второй мировых войнах. Но пока в России и Китае у власти здравомыслящие люди, опытные политики, такого подарка Западу, конечно же, не сделают.

— Кыргызстан, как известно, состоит в ОДКБ. Но, несмотря на помощь в рамках этой организации на перевооружение армии на 1 миллиард долларов, республика имеет низкий рейтинг военной мощи. Какая роль будет отведена нашей республике, если Россию втянут в войну?

— Думаю, что лучший ответ на этот вопрос следующий. Если не будет России, не будет и Киргизии, также не будет и Белоруссии и т.д. Все народы, живущие на постсоветском пространстве, будут фактически уничтожены, а в лучшем случае переформатированы. Поэтому, помогая России, все народы помогают сами себе.

Кто в этом сомневается, пусть посмотрит на ситуацию в Ливии и в Сирии. Большие государства, по военной мощи превосходящие Кыргызстан, обладают важным стратегическим положением, природными ресурсами. И что с ними происходит? Приходят сверхдержавы, как это было всегда, уничтожают, грабят, бомбят и разрушают.

Там, куда приходит Россия, устанавливается мир. Поэтому, если вы хотите мира, вы должны быть вместе с Россией. Если же вы желаете войны, то хотите или не хотите, Запад все равно вам её организует, потому что самостоятельно противостоять мощи сверхдержав небольшие государства, конечно же, не смогут. Мы либо все вместе выживем, либо пропадем поодиночке.

— Но в данный момент Кыргызстан скорее вместе с Россией, чем отдельно. Как вы думаете, России удобен такой партнер? Ведь в нашей стране высокий уровень радикализации. Не стоит забывать о недавнем теракте в петербургском метро, виновниками которого были как раз выходцы из этого региона.

— Я не видел ни одного россиянина, который высказывал что-то негативное в адрес киргизов или Киргизии. Мне кажется, из всех республик Средней Азии и бывшего постсоветского пространства ваша республика наиболее близка к России. Это видно хотя бы по уровню владения русским языком у киргызов, которых я в большом количестве встречал в своей жизни. Уверяю вас, ни один из них не говорил про русских хуже, чем я. Это первое.

Второе. Я сторонник более тесной интеграции. Я исхожу не только из культурной общности и исторических судеб, а скорее из голого прагматизма. Когда на нашей территории, в данном случае это территории и Киргизии, и России, Запад вдруг осуществлял военные конфликты и нам угрожала война? В этот момент мы были порознь или вместе? Очевидно, что вместе. Потом было раздробление Советского Союза на так называемые национальные государства. То, что называется независимостью, на самом деле является феодальной раздробленностью. И если эта феодальная раздробленность не несет ничего хорошего народу, то возникает вопрос: а зачем это нужно?

Когда народ Киргизии жил лучше: когда была Советская Социалистическая республика или после того, как её не стало? Нет, какая-то часть элиты получила в управление бывшую народную собственность, что случилось на всем постсоветском простран­стве. И эти люди, конечно же, стали жить лучше. Но мы говорим о всем народе. Вот вам и ответ на вопрос. Так, может быть, выход из ситуации там же, где и вход в нее. На мой взгляд, это именно так. Должно быть больше интеграции.

— А все-таки Кыргызстан для России в данный момент является удобным партнером?

— В политике нет слова «удобный». К сожалению, политика – такая сфера, которая всегда имеет дело с голыми фактами. Если вы слабые и маленькие, значит, кто-то большой и сильный возьмет вас под свою опеку, даже если вы этого не хотите. Потому что этого может хотеть он – более сильный. Если вы большой и сильный, значит, должны брать под опеку маленьких и слабых. Если вы этого не сделаете, то это сделает другой, большой и сильный, при этом настроит их против вас.

В данном случае положение Кыргызстана таково, что американцы будут туда лезть, потому что с вашей территории можно доставлять проблемы не только России, Казахстану, но ещё и Китаю. Поэтому я считаю, что национальность и происхождение террористов, взорвавших бомбу в моем родном городе, не случайно выбраны именно такими. Я настаиваю, что они именно выбраны, чтобы оттолкнуть народы друг от друга. Но я уверен, что ничего не получится, потому что нет здесь, повторю, ни одного человека, который сказал что-нибудь против киргизов и выходцев из этой страны даже после этого теракта.

— Николай Викторович, в ноябре этого года у нас пройдут очередные выборы президента. Нынешний глава страны Алмазбек Атамбаев лояльно относится к России. Именно при нем был выбран единый курс, можно сказать, пророссийский. Сам Атамбаев баллотироваться не собирается. Преемников, по его же словам, у него нет. Что будет, по-вашему, если пятый президент Кыргызстана полностью сменит политическую ориентацию?

— Слава богу, президентов Киргизии не привозят в грузовых отсеках американских военных самолетов. Их выбирает народ. Поэтому выберете политика, который будет придерживаться прокыргызского курса, что в любом случае означает тесное взаимодействие с Россией. Выберите такого, и тогда над вашим домом будет мир и покой. Если же вы выберете проамериканского, будут снова цветные революции, нестабильность и попытки использовать республику как очаг для дестабилизации ситуации в регионе. Возникает вопрос, вам это нужно? Мне, кажется, что нет».

Источник: nstarikov.ru