Генпрокуратура отказалась проверять фонды, которые Навальный связал с Медведевым
По мнению Генпрокуратуры, о котором пишет РБК, обращение было направлено к ней «ошибочно», при этом в ответе не поясняется, в чем именно заключается эта ошибка.
В свою очередь, СК, перенаправляя запрос в ГП, ссылался на то, что надзор за НКО относится к ведению именно этого ведомства: напомним, что в фильме ФБК речь шла о том, что имущество и деньги, якобы принадлежащие Медведеву, оформлены на ряд благотворительных фондов, в руководстве которых есть его знакомые и, в частности, однокурсник Илья Елисеев.
Ранее на аналогичный запрос Рашкина ответила и ФСБ, причем поставив на нем пометку «для служебного пользования» и, таким образом, лишив депутата возможности рассказывать о его содержании. Тем не менее, он заявил, что информации по вопросу там было «чуть менее, чем ноль».
Напомним, что на сайте Минюста недавно появилась финансовая отчетность упоминавшихся в расследовании ФБК и ассоциированных им с Медведевым фондов. Выяснилось, что, если брать их совокупный бюджет, они окажутся богаче всех прочих благотворительных фондов России.
http://www.mk.ru/politics/2017/05/15/genprokuratura-otkazalas-proveryat-fondy-kotorye-navalnyy-svyazal-s-medvedevym.html
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айфончик стоит над законом,он неприкасаемый …..
пока.
но козёл ещё тот.
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Точно, неприкасаемый, про него даже слова плохого сказать низзя, сразу в кутузку загремишь…