Генпрокуратура отказалась проверять фонды, которые Навальный связал с Медведевым

Генеральная прокуратура РФ вернула в Следственный комитет запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина, связанный с проверкой на коррупцию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева после фильма ФБК «Он вам не Димон».

По мнению Генпрокуратуры, о котором пишет РБК, обращение было направлено к ней «ошибочно», при этом в ответе не поясняется, в чем именно заключается эта ошибка.

В свою очередь, СК, перенаправляя запрос в ГП, ссылался на то, что надзор за НКО относится к ведению именно этого ведомства: напомним, что в фильме ФБК речь шла о том, что имущество и деньги, якобы принадлежащие Медведеву, оформлены на ряд благотворительных фондов, в руководстве которых есть его знакомые и, в частности, однокурсник Илья Елисеев.

Ранее на аналогичный запрос Рашкина ответила и ФСБ, причем поставив на нем пометку «для служебного пользования» и, таким образом, лишив депутата возможности рассказывать о его содержании. Тем не менее, он заявил, что информации по вопросу там было «чуть менее, чем ноль».

Напомним, что на сайте Минюста недавно появилась финансовая отчетность упоминавшихся в расследовании ФБК и ассоциированных им с Медведевым фондов. Выяснилось, что, если брать их совокупный бюджет, они окажутся богаче всех прочих благотворительных фондов России.