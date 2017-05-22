Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

“Фалькатус” в Севастополе

21:57. 22 мая 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:


В городе засветились бронеавтомобили "Фалькатус", которые ранее уже обкатывались в боевых условиях в ходе спецопераций по ликвидации боевиков на Северном Кавказе.


Спецоперация в Дагестане, где применялся "Фалькатус".

Ну а ниже, уже в Крыму.















На Сапун-Горе.

https://vk.com/specnazalpha?w=wall-48144384_218444 – цинк

Машина конечно очень сильно выделяется своим футуристическим видом.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бронеавтомобили, севастополь, спецназ, фотографии, фсб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>