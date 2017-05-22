“Фалькатус” в Севастополе
21:57. 22 мая 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В городе засветились бронеавтомобили "Фалькатус", которые ранее уже обкатывались в боевых условиях в ходе спецопераций по ликвидации боевиков на Северном Кавказе.
Спецоперация в Дагестане, где применялся "Фалькатус".
Ну а ниже, уже в Крыму.
На Сапун-Горе.
https://vk.com/specnazalpha?w=wall-48144
Машина конечно очень сильно выделяется своим футуристическим видом.
Источник: colonelcassad.livejournal.com