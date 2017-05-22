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Александр Росляков. За согласие и примирение! Стенка на стенку. До последнего патрона

05:43. 22 мая 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

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Душа желает праздника! Вы скажете – у нас и так их с лихвой: нет месяца, в котором мы бы не гуляли лишний день, а то и целую неделю! Но все равно – недостает. Может, оттого что иные праздники, вроде 7 ноября, уже отжили – а другие, вроде 4 ноября, еще не прижились? К тому же промеж почитателей допотопных и послепотопных дат зашла непримиримая война – чей день календаря красней и больше матери-истории ценен?

А потому так и напрашивается еще один, самый последний, окончательный, фактический, словами профессора Преображенского, праздник – всеобщего согласия и примирения:

Пасхи и Первомая;

просвещения и мракобесия;

воров и обворованных;

труда и паразитов;

власти и народа;

слова и дела;

добра и зла;

господ и товарищей;

рабов и рабовладельцев;

митингующих и разгоняющих;

патриотов и либералов;

ватников и вышиванок;

выборов и честности;

избирателей и избираемых;

чиновников и совести;

губернаторов и нищебродов;

Собянина и москвичей;

плитки и асфальта;

российских безработных и таджиков-гастарбайтеров;

Набиуллиной и экономики;

Медведева и его разоблачителя Навального;

страшно любящих Путина и столь же страшно его ненавидящих;

покупателей и цен;

главного российского почтмейстера с окладом в миллион рублей в день и почтальонов с окладом в 8 тысяч в месяц;

одноклассников и одноконтактников…

 

 

А назначить этот праздничный День согласия и примирения надо на 1 июля. Как раз середина года: тут половинка – и там половинка. И праздновать эту дату столько дней, сколько потребуется, покуда все не перемирятся. Стенка на стенку. До последнего патрона.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/18648/-

Метки: общество
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