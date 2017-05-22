Александр Росляков. За согласие и примирение! Стенка на стенку. До последнего патрона
Душа желает праздника! Вы скажете – у нас и так их с лихвой: нет месяца, в котором мы бы не гуляли лишний день, а то и целую неделю! Но все равно – недостает. Может, оттого что иные праздники, вроде 7 ноября, уже отжили – а другие, вроде 4 ноября, еще не прижились? К тому же промеж почитателей допотопных и послепотопных дат зашла непримиримая война – чей день календаря красней и больше матери-истории ценен?
А потому так и напрашивается еще один, самый последний, окончательный, фактический, словами профессора Преображенского, праздник – всеобщего согласия и примирения:
Пасхи и Первомая;
просвещения и мракобесия;
воров и обворованных;
труда и паразитов;
власти и народа;
слова и дела;
добра и зла;
господ и товарищей;
рабов и рабовладельцев;
митингующих и разгоняющих;
патриотов и либералов;
ватников и вышиванок;
выборов и честности;
избирателей и избираемых;
чиновников и совести;
губернаторов и нищебродов;
Собянина и москвичей;
плитки и асфальта;
российских безработных и таджиков-гастарбайтеров;
Набиуллиной и экономики;
Медведева и его разоблачителя Навального;
страшно любящих Путина и столь же страшно его ненавидящих;
покупателей и цен;
главного российского почтмейстера с окладом в миллион рублей в день и почтальонов с окладом в 8 тысяч в месяц;
одноклассников и одноконтактников…
А назначить этот праздничный День согласия и примирения надо на 1 июля. Как раз середина года: тут половинка – и там половинка. И праздновать эту дату столько дней, сколько потребуется, покуда все не перемирятся. Стенка на стенку. До последнего патрона.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/18648/-