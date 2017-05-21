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Сводки от ополчения Новороссии 21 мая 2017

06:03. 21 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Секретный украинский ракетный комплекс обнаружили на шоссе Днепропетровск — Харьков (ФОТО)

Секретный украинский ракетный комплекс обнаружили на шоссе Днепропетровск — Харьков (ФОТО) | Русская весна

На днях были опубликованы первые фотографии секретной новейшей самоходной пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром». 

Специальный пятиосевой автомобиль был замечен на трассе Днепропетровск — Харьков.

По всем признакам на снимках мобильный ракетный комплекс «Гром-2», разрабатываемый КБ «Южное».

«Гром-2» — это совместная разработка украинцев и Саудовской Аравии. Оборонные предприятия Украины получили от Эр-Рияда около 40 миллионов долларов «на разработку тактической системы баллистических ракет комплекса», — сообщают киевские СМИ.

Ранее стало известно, что работы по экспортному варианту «Грома» были приостановлены из-за отсутствия финансирования второго этапа опытно-конструкторских работ со стороны Королевства Саудовская Аравия.

Характеристики «Грома» пока засекречены, но генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев утверждает, что оперативно-тактический ракетный комплекс имеет радиус действия около 250 – 450 км. ОТРК «Гром» предназначен для поражения одиночных и групповых стационарных целей. Ракета одноступенчатая, масса боевого блока – 480 килограмм. 

Украина планирует осуществить первый испытательный запуск новой тактической ракеты во второй половине 2017-го года.

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Военнослужащий армии ДНР «Чуб»: Петя Порошенко, опомнись – войну давно пора остановить

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.

News Front в Донецкой Народной Республике пообщался с защитником Донбасса по позывному «Чуб».

«Воюю с конца 2015 года. В основном был только на Мариупольском направлении. Что повидал? Постоянная стрельба по нам с украинской стороны. По звуку уже определяешь, какая мина летит. Видел гибель друзей, плачущие глаза мирного населения. Что можно было видеть на войне – все увидел», — рассказал военнослужащий ДНР.

«Когда смотришь украинские новости, не понимаешь, как люди верят в такой берд. У нас в этом районе кроме украинских каналов других-то и нет, вот и приходится иной раз смотреть да смеяться. Ну а Порошенко хочу сказать: Петя, опомнись, людей же своих собственных убиваешь. Война никому не нужна, хочется, чтобы все было нормально», — добавил «Чуб».

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 20.05.2017

— ВСУ за сутки почти 60 раз нарушили «режим тишины» в ДНР;

— Украина отправляет на Донбасс танки Т-80;

— Украина запретила транзит продовольствия в Приднестровье;

— В Пентагоне назвали условие, исключающее новый удар по Сирии;

— Источник сообщил, когда состоится новый раунд переговоров по Сирии в Женеве.

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Новости ДНР: ВСУ обстреляли автостанцию в Донецке, ранены двое мирных жителей

Украинские боевики сегодня днем открыли огонь по автостанции в поселке Трудовские на западе Донецка, ранения получили двое мирных жителей. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

«Около 15:30 украинская сторона открыла огонь по автостанции в Трудовских. Ранения различной степени тяжести получили двое мужчин», — сказал источник.

В результате обстрелов ВСУ по Трудовским ранены Виктор Байра 1963 года рождения и Николай Усович 1956 г.р.

По предварительной информации, огонь велся из гранатометов. Подробности произошедшего уточняются.

Источник

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«Это ДНР, детка!» — репортаж о том, как снайпер женился на поэтессе (ВИДЕО)

«Это ДНР, детка!» — репортаж о том, как снайпер женился на поэтессе (ВИДЕО) | Русская весна

Сегодня в Донецке состоялась необычная свадьба: известная поэтесса, один из постоянных авторов «Русской Весны» Анна Долгарева вышла замуж за военнослужащего армии ДНР, снайпера Андрея Куцкого (позывной «Скрипач»).

Анна до войны жила в Харькове. Андрей родом из Одессы. Познакомились и полюбили друг друга уже в Донецке. И вот — долгожданная свадьба!

Пользуясь таким замечательным случаем, коллектив «Русской Весны» передает молодоженам свои самые теплые поздравления, желает крепкого семейного счастья, здоровья, долголетия, творческих успехов и появления новых маленьких граждан Донецкой Народной Республики. 

Горько!

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СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Макеевке, есть попадания в жилой сектор (ФОТО)

СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Макеевке, есть попадания в жилой сектор (ФОТО) | Русская весна

Подразделения ВСУ сегодня вечером открыли огонь по жилым кварталам Червоногвардейского района Макеевки, передает корреспондент ДАН с места события.

Обстрелу подвергся поселок вблизи школы № 32. Один из снарядов угодил в частный двор по улице Чижевского. В этот момент в доме находилась семья, в том числе пятилетний ребенок. Никто не пострадал.

«Моя мама была в огороде и позвала ей помочь, — рассказал очевидец, хозяин дома Алексей Никулин. — Я сказал: „Сейчас выйду”, — и тут начали падать снаряды. Я взял жену и ребенка и спустил всех в подвал».

На место приехали сотрудники МЧС и медики. Во время разговора с жителями вновь начался обстрел и в этот же двор попал еще один боеприпас. Как сообщил корреспондент ДАН, чудом удалось избежать травм. Людям пришлось спуститься в убежище.

Добавим, что поселок расположен в жилом массиве района. В окрестностях расположены магазины, военкомат и школа. Примерно в 200 метрах от места обстрела находятся многоэтажки.

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СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Макеевке, есть попадания в жилой сектор (ФОТО) | Русская весна
СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Макеевке, есть попадания в жилой сектор (ФОТО) | Русская весна
СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Макеевке, есть попадания в жилой сектор (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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