Сводки от ополчения Новороссии 21 мая 2017

Подразделения ВСУ сегодня вечером открыли огонь по жилым кварталам Червоногвардейского района Макеевки, передает корреспондент ДАН с места события.

Обстрелу подвергся поселок вблизи школы № 32. Один из снарядов угодил в частный двор по улице Чижевского. В этот момент в доме находилась семья, в том числе пятилетний ребенок. Никто не пострадал.

«Моя мама была в огороде и позвала ей помочь, — рассказал очевидец, хозяин дома Алексей Никулин. — Я сказал: „Сейчас выйду”, — и тут начали падать снаряды. Я взял жену и ребенка и спустил всех в подвал».

На место приехали сотрудники МЧС и медики. Во время разговора с жителями вновь начался обстрел и в этот же двор попал еще один боеприпас. Как сообщил корреспондент ДАН, чудом удалось избежать травм. Людям пришлось спуститься в убежище.

Добавим, что поселок расположен в жилом массиве района. В окрестностях расположены магазины, военкомат и школа. Примерно в 200 метрах от места обстрела находятся многоэтажки.

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