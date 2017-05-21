Сводки от ополчения Новороссии 21 мая 2017
- 05:30 Секретный украинский ракетный комплекс обнаружили на шоссе Днепропетровск — Харьков (ФОТО).
- 00:18 Военнослужащий армии ДНР «Чуб»: Петя Порошенко, опомнись – войну давно пора остановить.
- Вчера 21:38 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 20.05.2017.
- Вчера 21:06 Новости ДНР: ВСУ обстреляли автостанцию в Донецке, ранены двое мирных жителей.
- Вчера 20:47 «Это ДНР, детка!» — репортаж о том, как снайпер женился на поэтессе (ВИДЕО).
- Вчера 20:31 СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Макеевке, есть попадания в жилой сектор (ФОТО).
Секретный украинский ракетный комплекс обнаружили на шоссе Днепропетровск — Харьков (ФОТО)
На днях были опубликованы первые фотографии секретной новейшей самоходной пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром».
Специальный пятиосевой автомобиль был замечен на трассе Днепропетровск — Харьков.
По всем признакам на снимках мобильный ракетный комплекс «Гром-2», разрабатываемый КБ «Южное».
«Гром-2» — это совместная разработка украинцев и Саудовской Аравии. Оборонные предприятия Украины получили от Эр-Рияда около 40 миллионов долларов «на разработку тактической системы баллистических ракет комплекса», — сообщают киевские СМИ.
Ранее стало известно, что работы по экспортному варианту «Грома» были приостановлены из-за отсутствия финансирования второго этапа опытно-конструкторских работ со стороны Королевства Саудовская Аравия.
Характеристики «Грома» пока засекречены, но генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев утверждает, что оперативно-тактический ракетный комплекс имеет радиус действия около 250 – 450 км. ОТРК «Гром» предназначен для поражения одиночных и групповых стационарных целей. Ракета одноступенчатая, масса боевого блока – 480 килограмм.
Украина планирует осуществить первый испытательный запуск новой тактической ракеты во второй половине 2017-го года.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Военнослужащий армии ДНР «Чуб»: Петя Порошенко, опомнись – войну давно пора остановить
Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.
News Front в Донецкой Народной Республике пообщался с защитником Донбасса по позывному «Чуб».
«Воюю с конца 2015 года. В основном был только на Мариупольском направлении. Что повидал? Постоянная стрельба по нам с украинской стороны. По звуку уже определяешь, какая мина летит. Видел гибель друзей, плачущие глаза мирного населения. Что можно было видеть на войне – все увидел», — рассказал военнослужащий ДНР.
«Когда смотришь украинские новости, не понимаешь, как люди верят в такой берд. У нас в этом районе кроме украинских каналов других-то и нет, вот и приходится иной раз смотреть да смеяться. Ну а Порошенко хочу сказать: Петя, опомнись, людей же своих собственных убиваешь. Война никому не нужна, хочется, чтобы все было нормально», — добавил «Чуб».
К оглавлению | Источник: news-front.info
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 20.05.2017
— ВСУ за сутки почти 60 раз нарушили «режим тишины» в ДНР;
— Украина отправляет на Донбасс танки Т-80;
— Украина запретила транзит продовольствия в Приднестровье;
— В Пентагоне назвали условие, исключающее новый удар по Сирии;
— Источник сообщил, когда состоится новый раунд переговоров по Сирии в Женеве.
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Новости ДНР: ВСУ обстреляли автостанцию в Донецке, ранены двое мирных жителей
Украинские боевики сегодня днем открыли огонь по автостанции в поселке Трудовские на западе Донецка, ранения получили двое мирных жителей. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.
«Около 15:30 украинская сторона открыла огонь по автостанции в Трудовских. Ранения различной степени тяжести получили двое мужчин», — сказал источник.
В результате обстрелов ВСУ по Трудовским ранены Виктор Байра 1963 года рождения и Николай Усович 1956 г.р.
По предварительной информации, огонь велся из гранатометов. Подробности произошедшего уточняются.
К оглавлению | Источник: news-front.info
«Это ДНР, детка!» — репортаж о том, как снайпер женился на поэтессе (ВИДЕО)
Сегодня в Донецке состоялась необычная свадьба: известная поэтесса, один из постоянных авторов «Русской Весны» Анна Долгарева вышла замуж за военнослужащего армии ДНР, снайпера Андрея Куцкого (позывной «Скрипач»).
Анна до войны жила в Харькове. Андрей родом из Одессы. Познакомились и полюбили друг друга уже в Донецке. И вот — долгожданная свадьба!
Пользуясь таким замечательным случаем, коллектив «Русской Весны» передает молодоженам свои самые теплые поздравления, желает крепкого семейного счастья, здоровья, долголетия, творческих успехов и появления новых маленьких граждан Донецкой Народной Республики.
Горько!
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СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Макеевке, есть попадания в жилой сектор (ФОТО)
Подразделения ВСУ сегодня вечером открыли огонь по жилым кварталам Червоногвардейского района Макеевки, передает корреспондент ДАН с места события.
Обстрелу подвергся поселок вблизи школы № 32. Один из снарядов угодил в частный двор по улице Чижевского. В этот момент в доме находилась семья, в том числе пятилетний ребенок. Никто не пострадал.
«Моя мама была в огороде и позвала ей помочь, — рассказал очевидец, хозяин дома Алексей Никулин. — Я сказал: „Сейчас выйду”, — и тут начали падать снаряды. Я взял жену и ребенка и спустил всех в подвал».
На место приехали сотрудники МЧС и медики. Во время разговора с жителями вновь начался обстрел и в этот же двор попал еще один боеприпас. Как сообщил корреспондент ДАН, чудом удалось избежать травм. Людям пришлось спуститься в убежище.
Добавим, что поселок расположен в жилом массиве района. В окрестностях расположены магазины, военкомат и школа. Примерно в 200 метрах от места обстрела находятся многоэтажки.
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