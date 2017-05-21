Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 мая 2017

18 мая 2017 года боевики «Аль-Каиды»* подвергли массированному минометному обстрелу город Дераа на юге Сирии.

Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

«Шесть мин взорвались в квартале Кашиф, находящийся на значительном удалении от района боевых действий, в том числе — в парке Омеядов — традиционном месте игр и детского отдыха», — рассказали корреспонденту «РВ» в полицейском управлении города.

«В результате обстрела погибли пять детей, ранены — 13. Всего получили ранения 50 горожан. Погибшие дети: Мухаммед Ашраф Мухаммед (7 лет), Глаза Абу Набу (11 лет), Хала Касим Абазид (13 лет), Мохаммед Эзз Эль Дин Эль Масри (14 лет), пятого ребенка опознать не удалось», — уточняют полицейские.

Местные жители смогли снять момент обстрела города, а также раненых детей и взрослых в местном госпитале.

Террористы «Джебхат ан-Нусры»* (сирийского крыла «Аль-Каиды»*) продолжают регулярные обстрелы и атаки подконтрольных Дамаску районов города Дераа.

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*Запрещенная в России террористическая организация