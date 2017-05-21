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Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 мая 2017

06:04. 21 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Страшный теракт: «Аль-Каида» атаковала детский парк на юге Сирии, убиты и ранены 18 детей (ВИДЕО 18+)

Страшный теракт: «Аль-Каида» атаковала детский парк на юге Сирии, убиты и ранены 18 детей (ВИДЕО 18+) | Русская весна

18 мая 2017 года боевики «Аль-Каиды»* подвергли массированному минометному обстрелу город Дераа на юге Сирии.

Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

«Шесть мин взорвались в квартале Кашиф, находящийся на значительном удалении от района боевых действий, в том числе  — в парке Омеядов  — традиционном месте игр и детского отдыха», — рассказали корреспонденту «РВ» в полицейском управлении города.

«В результате обстрела погибли пять детей, ранены — 13. Всего получили ранения 50 горожан. Погибшие дети: Мухаммед Ашраф Мухаммед (7 лет), Глаза Абу Набу (11 лет), Хала Касим Абазид (13 лет), Мохаммед Эзз Эль Дин Эль Масри (14 лет), пятого ребенка опознать не удалось», — уточняют полицейские.

Местные жители смогли снять момент обстрела города, а также раненых детей и взрослых в местном госпитале.

Террористы «Джебхат ан-Нусры»* (сирийского крыла «Аль-Каиды»*) продолжают регулярные обстрелы и атаки подконтрольных Дамаску районов города Дераа.

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*Запрещенная в России террористическая организация

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Контуры летней кампании 2017 года



Достаточно корявая графически, но весьма реалистичная, с точки зрения планирования САА и Ко карта на летнюю кампанию 2017 года.
Основные направления:

1. Занятие западной и юго-западной части провинции Ракка.
2. Вытеснение ИГ из Восточного Хомса и Восточной Хамы. Полная нейтрализация угрозы дороге Ханассер-Алеппо.
3. Поход на Дейр-эз-Зор.
4. Продвижение на восток от Пальмиры к Абу-Кемалю, с последующим выходом к сирийско-иракской границе.
5. Завершение стратегического окружения анклава "зеленых" в Восточном Каламуне. Полное вытеснение ИГ из этой зоны.
6. Продвижение к Ат-Танфу. Выход к границе с Ираком. Занятие части границы с Иорданией.

Планы весьма амбициозные, но практически все они находятся в стадии реализации или же подготовки к реализации. Летняя кампания обещает существенные перемены в карте сирийских фронтов, но стоит помнить, что у США, Саудовской Аравии, Турции и Халифата, есть свои планы на летнюю кампанию, так что красиво (в данной случае не очень) нарисованные на картах стрелки ударов, совсем не обязательно совпадут с реальностью.

В нагрузку к посту про Восточную Сувейду http://colonelcassad.livejournal.com/3429186.html.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Наступление в Восточной Сувейде



Несмотря на авиаудар по иранским "прокси" http://colonelcassad.livejournal.com/3425927.html и последующую перепалку между Москвой и Вашингтоном, Иран собственно и не думал останавливать свое движение к границе с Ираком, проталкивая мобильные отряды шиитов к Ат-Танфу (за сутки они продвинулись еще на 10-15 километров). Судя по активному подключению САА к наступательным операциям, выводы из американского удара были сделаны и Дамаск решил увеличить нагрузку на операцию, стремясь продвинуться к Ат-Танфу и взять его, что ставит США в несколько двусмысленное положение, так как при переходе боевых действий в районе Ат-Танфа в интенсивную фазу, ответные удары Сирии и Ирана по сути будут направлены против американских и британских войск.

Одновременно с этим перешли в наступления части САА вдоль границы с Иорданией, продвинувшись за 2 дня на 20-30 километров. Гонка за контроль над Сувейдой обостряется.






Налицо настойчивая попытка быстро взять под контроль кусок гос.границы Сирии с Ираком в районе Рутбы.



















Стоит отметить, что в районе Ат-Танфа помимо США, НСА, иранских "прокси" и сирийских войск, еще шевелится Халифат. Боевики уничтожили 2 коммуникационные башни в районе Ат-Танфа.
Так что карты, где весь этот район любят красить в один цвет, подают ситуацию весьма упрощенно – по сути по пустыне там колесят различные группы на тачанках, в Ат-Танфе сидят американцы (около 100 человек), по трассе к Ат-Танфу двигаются иранские "прокси" и части САА.















 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Подкрепление САА выдвинулось из Тартуса для поддержки наступления на ИГИЛ в районе Пальмиры

Командование сирийской армии решило усилить наступающих бойцов на позиции террористов ИГИЛ (запрещено в РФ) в районе Пальмиры.

Армия Сирии ведет ожесточенные бои с ИГИЛ к востоку от Пальмиры, в ходе которых потеряла офицера при столкновении с исламистами в Даръа. Правительственные войска продвинулись на востоке от Эс-Сувейды и вошли в район Аз-Залаф у южной границы САР.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Сирия: эвакуация боевиков из Хомса

Последняя колонна с боевиками и членами их семей должна покинуть квартал Аль-Ваэр в сирийском Хомсе в течение суток, в результате город будет полностью освобожден и подконтролен правительственным войскам.

«Операция началась сегодня утром. Говорить о том, когда закончится, точно пока сложно. Мы формируем две группы: одна направляется в Идлиб, вторая в Джараблус. Сегодня выйдут около 700 боевиков с семьями, всего 2,5 тысячи человек. Поэтому операция большая и требует времени и координации, порядка 24 часов. В любом случае завтра квартал Аль-Ваэр будет полностью освобожден от боевиков», — сообщил губернатор провинции Хомс Талал Барази.

Процесс вывода боевиков проходит под наблюдением российской военной полиции, сотрудников министерства внутренних дел Сирии и представителей Красного полумесяца.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: главное, компиляция
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