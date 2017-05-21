Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 мая 2017
- 04:30 Страшный теракт: «Аль-Каида» атаковала детский парк на юге Сирии, убиты и ранены 18 детей (ВИДЕО 18+).
- 02:15 Контуры летней кампании 2017 года.
- Вчера 20:55 Наступление в Восточной Сувейде.
- Вчера 20:31 Подкрепление САА выдвинулось из Тартуса для поддержки наступления на ИГИЛ в районе Пальмиры.
- Вчера 20:19 Сирия: эвакуация боевиков из Хомса.
Страшный теракт: «Аль-Каида» атаковала детский парк на юге Сирии, убиты и ранены 18 детей (ВИДЕО 18+)
18 мая 2017 года боевики «Аль-Каиды»* подвергли массированному минометному обстрелу город Дераа на юге Сирии.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
«Шесть мин взорвались в квартале Кашиф, находящийся на значительном удалении от района боевых действий, в том числе — в парке Омеядов — традиционном месте игр и детского отдыха», — рассказали корреспонденту «РВ» в полицейском управлении города.
«В результате обстрела погибли пять детей, ранены — 13. Всего получили ранения 50 горожан. Погибшие дети: Мухаммед Ашраф Мухаммед (7 лет), Глаза Абу Набу (11 лет), Хала Касим Абазид (13 лет), Мохаммед Эзз Эль Дин Эль Масри (14 лет), пятого ребенка опознать не удалось», — уточняют полицейские.
Местные жители смогли снять момент обстрела города, а также раненых детей и взрослых в местном госпитале.
Террористы «Джебхат ан-Нусры»* (сирийского крыла «Аль-Каиды»*) продолжают регулярные обстрелы и атаки подконтрольных Дамаску районов города Дераа.
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*Запрещенная в России террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Контуры летней кампании 2017 года
Достаточно корявая графически, но весьма реалистичная, с точки зрения планирования САА и Ко карта на летнюю кампанию 2017 года.
Основные направления:
1. Занятие западной и юго-западной части провинции Ракка.
2. Вытеснение ИГ из Восточного Хомса и Восточной Хамы. Полная нейтрализация угрозы дороге Ханассер-Алеппо.
3. Поход на Дейр-эз-Зор.
4. Продвижение на восток от Пальмиры к Абу-Кемалю, с последующим выходом к сирийско-иракской границе.
5. Завершение стратегического окружения анклава "зеленых" в Восточном Каламуне. Полное вытеснение ИГ из этой зоны.
6. Продвижение к Ат-Танфу. Выход к границе с Ираком. Занятие части границы с Иорданией.
Планы весьма амбициозные, но практически все они находятся в стадии реализации или же подготовки к реализации. Летняя кампания обещает существенные перемены в карте сирийских фронтов, но стоит помнить, что у США, Саудовской Аравии, Турции и Халифата, есть свои планы на летнюю кампанию, так что красиво (в данной случае не очень) нарисованные на картах стрелки ударов, совсем не обязательно совпадут с реальностью.
В нагрузку к посту про Восточную Сувейду http://colonelcassad.livejournal.com/342
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Наступление в Восточной Сувейде
Несмотря на авиаудар по иранским "прокси" http://colonelcassad.livejournal.com/342
Одновременно с этим перешли в наступления части САА вдоль границы с Иорданией, продвинувшись за 2 дня на 20-30 километров. Гонка за контроль над Сувейдой обостряется.
Налицо настойчивая попытка быстро взять под контроль кусок гос.границы Сирии с Ираком в районе Рутбы.
Стоит отметить, что в районе Ат-Танфа помимо США, НСА, иранских "прокси" и сирийских войск, еще шевелится Халифат. Боевики уничтожили 2 коммуникационные башни в районе Ат-Танфа.
Так что карты, где весь этот район любят красить в один цвет, подают ситуацию весьма упрощенно – по сути по пустыне там колесят различные группы на тачанках, в Ат-Танфе сидят американцы (около 100 человек), по трассе к Ат-Танфу двигаются иранские "прокси" и части САА.
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Подкрепление САА выдвинулось из Тартуса для поддержки наступления на ИГИЛ в районе Пальмиры
Командование сирийской армии решило усилить наступающих бойцов на позиции террористов ИГИЛ (запрещено в РФ) в районе Пальмиры.
Армия Сирии ведет ожесточенные бои с ИГИЛ к востоку от Пальмиры, в ходе которых потеряла офицера при столкновении с исламистами в Даръа. Правительственные войска продвинулись на востоке от Эс-Сувейды и вошли в район Аз-Залаф у южной границы САР.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Сирия: эвакуация боевиков из Хомса
Последняя колонна с боевиками и членами их семей должна покинуть квартал Аль-Ваэр в сирийском Хомсе в течение суток, в результате город будет полностью освобожден и подконтролен правительственным войскам.
«Операция началась сегодня утром. Говорить о том, когда закончится, точно пока сложно. Мы формируем две группы: одна направляется в Идлиб, вторая в Джараблус. Сегодня выйдут около 700 боевиков с семьями, всего 2,5 тысячи человек. Поэтому операция большая и требует времени и координации, порядка 24 часов. В любом случае завтра квартал Аль-Ваэр будет полностью освобожден от боевиков», — сообщил губернатор провинции Хомс Талал Барази.
Процесс вывода боевиков проходит под наблюдением российской военной полиции, сотрудников министерства внутренних дел Сирии и представителей Красного полумесяца.
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