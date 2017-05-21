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Русские борцы с наркоторговцами и педофилами [К вопросу о российском "правосудии"]

19:58. 21 мая 2017 Просмотров - 176 Нет комментариев Опубликовал:

О русских борцах с наркоторговцами и педофилами и российском "правосудии"... Репост!!! История про девочку Лизу, которая решила бороться с наркобарыгами...

okkupai

Гости передачи - журналист и правозащитник Ева Меркачёва, гражданская активистка Лиза. Ведёт передачу политик, писатель и адвокат Иван Миронов. Передача посвящена уголовному преследованию молодых русских борцов с наркоторговцами и педофилами. Источник: Народ ТВ , Подробнее: http://vk.com/occupay_drugs

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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