Русские борцы с наркоторговцами и педофилами [К вопросу о российском "правосудии"]

О русских борцах с наркоторговцами и педофилами и российском "правосудии"... Репост!!! История про девочку Лизу, которая решила бороться с наркобарыгами...

Гости передачи - журналист и правозащитник Ева Меркачёва, гражданская активистка Лиза. Ведёт передачу политик, писатель и адвокат Иван Миронов. Передача посвящена уголовному преследованию молодых русских борцов с наркоторговцами и педофилами. Источник: Народ ТВ , Подробнее: http://vk.com/occupay_drugs

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