Россия vs США: глобальное ядерное противостояние

... итог. Мы имеем дело с противостоянием США и России, в котором Европа и... в прямой вооружённый конфликт с Россией, обладающей ядерной триадой и способной постоять... и Европой зона глобальной нестабильности и локальных войн. Россия же будет вынуждена...