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Письмо. Помогают ли дуракам умные советники?

13:45. 21 мая 2017 Просмотров - 32 Один комментарий Опубликовал:

Добрый день!
В материале “Кудрин и пенсионные деньги. Вдогонку” вы упомянули, что Валентин Катасонов является главным советником Алексея Кудрина. Для меня, если честно, это стало полной неожиданностью, такая информация ни разу не попадалась. Если будет возможность, хотелось бы узнать об этом подробнее.

Добрый день!

Катасонов действительно советник Кудрина, но это не значит, что Кудрин следует всем его советам. Однако, иногда он повторяет за Катасоновым некоторые умные мысли, благодаря чему много лет слывет экспертом в области экономики.

Как грамотный человек, Катасонов в своих содержательных выступлениях уже выболтал столько профессиональных секретов крупных банкиров, или финансовых аферистов, как Вам будет угодно, что Ротшильды вряд ли теперь доверят ему какой-либо ответственный пост. Неудовольствие болтовней В. Катасонова со стороны условной «мировой закулисы» отразилось и на перспективах карьерного роста самого Алексея Леонидовича. Мои предположения – не видать ему премьерского кресла, как своих ушей. Он, хоть и ездил на поклон к Ротшильдам и ему там даже что-то пообещали, не входит в круг людей, в отношении которых потомственным членам закрытых клубов следует держать слово.

С уважением, Татьяна

Источник: pravosudija.net

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Один комментарий»

  • 1528 1097
    любопытный 21 мая 2017 в 14:08 Ссылка Пометить
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    Катасонов ставленник рпц, это в его выступлениях я слышала раньше. Т.ч у него естькрыша над головой и он говорит то, что ему закажут. Авот для чего он говорит некоторые вещи, как будто правильные, это я незнаю

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