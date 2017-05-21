Мне повезло. Я был октябренком, пионером, комсомольцем. Единственное, кем не был - членом КПСС. Раньше об этом не жалел, теперь жалею.

Могу сказать, что когда меня приняли в пионеры — это было перед самыми осенними каникулами (перед 7 Ноября), я был этим доволен и горд. Потому что вообще-то в пионеры принимали в апреле. Но у нас было принято решение самых достойных принять перед 7 ноября. А кто достойный – это решали мы сами, школьники. Каждый мог встать и назвать того, кого считал подходящим кандидатом. Отобрали человек 10. И я попал в это число.

В комсомол меня принимали, когда наш класс нес вахту на Монументе славы погибших в Великой Отечественной войне советских воинов. И это было здорово! Мы все были в форме, с автоматами, понятно, не боевыми, выходили, чеканя шаг, и нам вручали комсомольские билеты. В наше время мы занимались многими делами, о которых сейчас вспоминаю с удовольствием. Не скажу, что все нравилось. Но не потому, что идея пионерской организации была плоха. Она давала громадные возможности для развития личности: кружки, спортивные секции, соревнования, то, что называется самодеятельностью, и прочее.

Человек должен был развиваться, двигаться вперед. Наверное, это нас и сгубило. Когда тебе заталкивают в рот, чуть ли не силой, перестаешь ценить то, что имеешь. И оценить это можно только тогда, когда окажешься в современности.

Я видел другую жизнь. Вопрос не в том, была она лучше или хуже. Она была другая. И это позволяет мне лучше понимать то, что происходит сегодня. Я не могу сказать, что это облегчает жизнь. Скорее, наоборот. Иногда я думаю, что детям 90-х гг. лучше ничего не знать об СССР. Иначе они не выживут. Но нас нельзя, по крайней мере, дурить так легко, как это делается в отношении поколения 90-х.

А ЧТО ТЕПЕРЬ...

Прекрасное было время! Дети пионерского возраста были заняты полезными делами. Учились, посещали различные кружки и спортивные секции. И все это бесплатно. В детях воспитывался патриотизм. А что теперь? Что сделали с нашими детьми? Что они видят на телеэкранах? Где наши добрые мультики, фильмы, передачи для детей? Занятия спортом или искусством требуют немалых денег. Кому выгодно, чтобы наши дети - будущее нашей страны - выросли «иванами, не помнящими родства», черствыми и необразованными людьми?