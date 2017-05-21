Министру обороны РФ Сергею Шойгу исполняется 62 года
11:03. 21 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: brahman
21 мая исполняется 62 года Сергею Шойгу, самому известному и популярному в стране министру.
Большую часть своей карьеры Шойгу руководил созданным им же в 1994 году Министерством по чрезвычайным ситуациям, однако в мае 2012 года он был сначала экстренно переброшен на пост губернатора Московской области, а менее полугода спустя — в кресло министра обороны, чтобы то ли продолжить дело Сердюкова на новом этапе, то ли эффективно бороться с его наследием.
Пост главы военного ведомства он занимает и поныне, причем, несмотря на сложные, почти военные, времена.
Источник: news-front.info