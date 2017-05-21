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Министру обороны РФ Сергею Шойгу исполняется 62 года

11:03. 21 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Министру обороны РФ Сергею Шойгу исполнилось 62 года

21 мая исполняется 62 года Сергею Шойгу, самому известному и популярному в стране министру.

Большую часть своей карьеры Шойгу руководил созданным им же в 1994 году Министерством по чрезвычайным ситуациям, однако в мае 2012 года он был сначала экстренно переброшен на пост губернатора Московской области, а менее полугода спустя — в кресло министра обороны, чтобы то ли продолжить дело Сердюкова на новом этапе, то ли эффективно бороться с его наследием.

Пост главы военного ведомства он занимает и поныне, причем, несмотря на сложные, почти военные, времена.

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Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, новости россии сегодня, последние новости
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