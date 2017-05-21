Люди и даты – Омар Хайям.

18 мая 1048 года — родился выдающийся таджикско-персидский поэт, математик, астроном, философ Омар Хайям.

Таджикско-персидский персидский философ, математик, астроном и поэт Омара Хайяма (1048—1131).

Внёс вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всём мире как выдающийся философ и поэт. В Иране и Афганистане Омар Хайям также известен созданием самого точного из ныне используемых календарей. Учениками Хайяма были такие учёные, как Музаффар аль-Асфизари и Абдуррахман аль-Хазини.

Стихи Хайяма „Рубай" не только глубоко проникают в мир чувств человека, они исполнены философских раздумий и откровенной антирелигиозности.

Хайям высмеивает религиозный призыв к отказу от благ земных во имя благ, ждущих нас за гробом. Никакого загробного мира, говорит он, нет. Существует лишь посюсторонний мир, где царят законы природы. Перед их лицом молитвы и болтовня о рае и аде смешны.

,,К чему кумирен дым, светильники мечетей?

К чему про рай и ад все разговоры эти?"

Все религии, включая ислам, обманывают людей, одаряя их „сорной травой" веры в воздаяние.

Поэт часто повторяет и остроумно иллюстрирует ту мысль, что единственная реальная действительность — земная действительность, что ею только имеет смысл дорожить, а ее утрата принесет не божественное воздаяние, а небытие:

„Когда покинешь мир — ведь будет все равно,

что делал, говорил, чем запятнал себя ты".

Хайям вскрывает противоречие между религиозным учением о всемогуществе и всеведении бога и учением о воздаянии:

„Когда ты для меня слепил из глины плоть,

ты знал, что мне своих страстей не побороть;

не ты ль тому виной, что жизнь моя греховна?

Скажи, за что же мне гореть в аду,господь?"

Эпикурейское положение о том, что несправедливостью, царящей в обществе, опровергается существование провидения, получает яркое выражение в творчестве Хайяма, страстно обличающего социальное зло и так же страстно отвергающего существование всеблагого господа:

„О небо, к подлецам щедра твоя рука.

Им — бани, мельницы и воды арыка;

а кто душою чист, тому лишь корка хлеба.

Такое небо — тьфу! — не стоит и плевка!"

Некоторые рубай позволяют предполагать, что смелые идеи Хайяма разделялись определенными кругами общества, в котором он жил. Например:

Несовместимых мы всегда полны желаний:

В одной руке бокал, другая на Коране.

И так вот мы живем под сводом голубым,

Полубезбожники и полумусульмане.

Рубай часто облекают антирелигиозную мысль в шутку, но автор подчеркивает: ,,Не только на словах я враг всей этой лжи" — и самым серьезным образом заявляет, что решительно отвергает порабощение разума какой бы то ни было религией.

„Дух рабства кроется в кумирне и в Каабе,

трезвон колоколов — язык смиренья рабий,

и рабства черная печать равно лежит

на четках и кресте, на церкви и Мирхабе".

Ко мне ворвался ты, как ураган, Господь,

И опрокинул мне с вином стакан, Господь!

Я пьянству предаюсь, а ты творишь бесчинства?

Гром разрази меня, коль ты не пьян, Господь!

Я в мечеть не за праведным словом пришел,

Не стремясь приобщиться к основам пришел.

В прошлый раз утащил я молитвенный коврик,

Он истерся до дыр — я за новым пришел.

Моей руке держать кувшин вина — отрада;

Священных свитков ей касаться и не надо:

Я от вина промок; не мне, ханжа сухой,

Не мне, а вот тебе опасно пламя ада!

Из всех, которые ушли в тот дальний путь,

Назад вернулся ли хотя бы кто-нибудь?

Не оставляй добра на перекрестке этом:

К нему возврата нет,- об этом не забудь.

Нам с гуриями рай сулят на свете том

И чаши, полные пурпуровым вином.

Красавиц и вина бежать на свете этом

Разумно ль, если к ним мы все равно придем?

Вы говорите мне: "За гробом ты найдешь

Вино и сладкий мед, кавсер и гурий". Что ж

Тем лучше, но сейчас мне кубок поднесите:

Дороже тысячи в кредит — наличный грош.

Один телец висит высоко в небесах,

Другой своим хребтом поддерживает прах.

А меж обоими тельцами,- поглядите,-

Какое множество ослов пасет Аллах!

В молитве и посте я, мнилось мне, нашел

Путь к избавлению от всех грехов и зол;

Но как-то невзначай забыл про омовенье,

Глоток вина хлебнул — и прахом пост пошел.

Молитвы побоку! Избрав благую часть,

В беспутство прежнее решил я снова впасть

И, шею вытянув, как горлышко сосуда,

К сосудам кабака присасываюсь всласть.

Отречься от вина? Да это все равно,

Что жизнь свою отдать! Чем возместишь вино?

Могу ль я сделаться приверженцем ислама,

Когда им высшее из благ запрещено?

О небо! Я твоим вращеньем утомлен,

К тебе без отклика возносится мой стон.

Невежд и дурней лишь ты милуешь,- так знай же:

Не так уже я мудр, не так уж просвещен.

Однажды встретился пред старым пепелищем

Я с мужем, жившим там отшельником и нищим;

Чуждался веры он, законов, божества:

Отважнее его мы мужа не отыщем.

Источник: nnm.me