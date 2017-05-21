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Константин Семин. Храм из разбитых сердец

15:23. 21 мая 2017 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:

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Можно спорить о том, кто подкладывал атомную бомбу под СССР, но нет никаких сомнений в том, что бомба взорвалась.

Ударная волна от этого взрыва не стихла. Она продолжает движение, сметая на своем пути обломки государств, города, деревни, дома, человеческие судьбы. Победитель получает всё. В первую очередь – женщин и детей.

Перестроечный рокер страдал:

Расскажи мне о тех, кто устал

От безжалостных уличных драм

И о храме из разбитых сердец,

И о тех, кто идёт в этот храм.

Под "безжалостными уличными драмами" подразумевались, очевидно, стояние в очередях за дефицитом и драки за чешские сапоги. Однако, какие бы трагедии ни разыгрывались в советских универмагах или фильмах Э.Рязанова, все они выглядят школьной самодеятельностью сегодня, когда храмы из разбитых сердец стали храмами шаговой доступности.

Просто забившись в свои устричные раковины, мы привыкли считать, будто каждая домашняя катастрофа, каждая бытовая Хиросима – дело личное, дело частное. Ведь у других-то не так! Ведь живут же люди?

Однако стоит отдельно взятому кулику приподнять клюв и оглядеть болотце целиком, как он понимает – да нет, не живут. У других примерно так же. У всех так.

Тот хоронит сына, убитого в пьяной драке. Эта оплакивает племянницу, угодившую на панель. Еще один в 50 бросает тяжело больную жену и уходит к секретарше. Четвертый проклял неблагодарных детей и в 60 начинает с нуля. Здесь родственники сцепились из-за квартиры, здесь заказали друг друга, здесь сдали старика на растерзание риэлторам. Здесь проще отвернуться и подождать, поскольку лечить дорого. Здесь дважды женат. Здесь трижды замужем. Здесь детей трое, но от разных родителей. Здесь обоим под 40, а детей нет вообще, и судя по всему, не будет. Здесь живет один. Здесь страдает одна. Здесь кинула любимого, чтобы сбежать в Москву с нелюбимым, чтобы кинуть потом и его. Здесь, отчаявшись найти смысл в мирной жизни, ищут его на войне.

Здесь, здесь, здесь и здесь собраны чемоданы за границу.

 

Если вы не обнаружили среди этих сценариев собственный, разуйте глаза и посмотрите по сторонам.

Схема универсальна, она пронизывает общество по горизонтали и вертикали, невзирая на личный статус и уровень доходов.

Неважно, какой комфортабельности ваша персональная каюта, если на корме написано "Титаник". Да, в случае чего ты можешь оплатить химиотерапию в Германии. Но это совершенно не означает, что через двадцать лет твой внук тоже сможет. Да, ты можешь купить своему сыну дорогое образование и место под солнцем. Но совершенно не факт, что через двадцать лет твою внучку не зарежут наркоманы.

– Давай не нагнетай! За всех-то не говори! Вот есть же нормальные истории. Вон мужик бросил физтех, уехал в деревню, построил деревянную часовенку, своих теперь пять, да еще усыновил столько же. Вот – не левацкая болтовня, а искомый рецепт спасения. Начни с себя. Поднимай над болотцем золоченый купол/минарет, живи молитвой, выращивай полбу, плодись. И свой род спасешь, и страну, если Бог будет милостив.

Так ли? Защитит ли добротно сколоченный скит от радиации?

 

Чтобы погасить реакцию распада, кто-то должен шагнуть в эпицентр выброса. Как в 86-м в Чернобыле, кто-то должен грудью остановить разлетающиеся частицы, забетонировать жерло вулкана, загнать вырвавшегося капиталистического джинна обратно в бутылку. Что строить потом – бассейн или дворец пионеров – второстепенно. Всё лучше, чем храмы из разбитых сердец.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/109504/18645/-

Метки: общество, Россия
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