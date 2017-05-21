Как в кино: Русские вши Эдванса Шноуре

Кто такой Эдванс Шноуре, депутат или все-таки режиссер? Его кинолента о Советском Союзе, самой большой рекламой для которой, пожалуй, станет эта статья, является наглядным примером того, как не следует тратить 170 000 евро бюджетных денег. И кто после этой картины вообще этого господина в политику пустил? Ах да, Эдванс Шноуре ведь депутат сейма Латвии…

Голодомор, сотрудничество СС и советских силовиков, Катынь, – по мнению автора, такая тематика его ленты должна была «помочь западноевропейцам разъяснить историческую правду». Хорошо, что хоть в Волынской резне Страну Советов он обвинить не додумался. И что это за фетиш, без конца передергивать историю государства, которого ещё в прошлом веке не стало? Ну и отдельное недоумение вызывает классическое антисоветское клише: СССР и нацистская Германия – это практически одно и то же (хоть бы что-нибудь оригинальное придумал). Картина представляется большим и дешевым ляпом, ставшим результатом исполнения политического заказа, за что Шноуре, по всей видимости и пообещали быстрый карьерный рост в политике.

Ещё бы, в Голливуде и своих бездарей хватает, так что дорожку туда не протопчешь. А тут тебе и почёт и антисоветская (теперь уже антироссийская) идеология прекрасно вписывается в курс страны, ставшей разменной монетой в геополитических играх Запада. Главное тявкать как можно громче, да не забывать хлопать и ликовать, когда очередной военный контингент НАТО, срывая овации, пересекает границы страны, чтобы расположиться на её территории. Мужчинам в пиджаках и галстуках следует только вещать побольше ненависти ко всему русскому и карьерный рост обеспечен, даже после того, как ты снял фильм, после которого и самоубийство - не такой уж грех.

Так что градус безумия только подрастает. В своей свежей колонке для одного из латвийских изданий псевдорежиссер вновь набросился с оскорблениями, на сей раз на русскоязычное население Латвии, а это крупнейшее национальное меньшинство в стране, между прочим – в латвийской столице на русском языке и вовсе говорят не менее 50% процентов жителей. При этом недополитик позволяет себе заявления в духе «когда же они уедут», как того, по его сугубо личному мнению, желают все латыши. «Если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь», - написал в своей колонке Шноуре, человек, который сравнивает коммунизм в СССР с режимом Гитлера, который без стыда заявил о том, что его нелепая кинокартина несёт в сознание зрителя историческую правду.

Но возникает справедливый вопрос – если видный латвийский депутат позволяет себе столь агрессивные ксенофобские/русофобские высказывания, что отличает его самого от Адольфа Гитлера, которого он так яро осуждает? Лидер нацистов разве что подкреплял свою нетерпимость (к тем же евреям, например) ещё и тем, что занимался преследованиями и устраивал казни – на то у Гитлера хватало власти, чтобы себе такое позволить. Страшно подумать о том, каким репрессиям подверглись бы русскоязычные жители Латвии, если бы такой властью располагал Эдванс Шноуре.

Только не знакомый с историей человек может утверждать, что Советский Союз активно поддерживался США и Великобританией, в силу того, что последние воспринимали коммунизм с положительной стороны, и это в то время, как всем известно о недюжинных усилиях, приложенных Западом для развала СССР, включая санкции, холодную войну и гонку вооружений. И этот человек Эдванс Шноуре, ведь именно в этом, по его мнению, и заключается единственное отличие между СССР и нацистской Германией, так он заявил в интервью для одного польского издания.

Очевидно, что с такими убеждениями заниматься съемкой исторического (как заявляет автор) кино или политическими вопросами просто не следует. А ещё лучше присмотреться в отражении в зеркале – нет ли этих маленьких усов под носом, которые воссоздают образ отнюдь не Чарли Чаплина. В случае со Шноуре, он представляется активным последователем другой небезызвестной усатой личности. Да и вообще, Литва ведь европейская страна, та самая, где так любят о демократии сложные речи озвучивать. По факту же, вместо того, чтобы обеспечить равные условия права для всех своих граждан, представители власти, вроде Шноуре (а он там такой, к сожалению, не один), активно занимаются дискредитацией отдельного сегмента общества, которого так они бояться. Ведь в глубине души прекрасно знают, какая страна на самом деле Победитель и как силён духом её народ.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/109368/18635/-