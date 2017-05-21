Грязи и князи

Живя в грязи, не видно грязи.

Но только выберешься в князи,

Кривишь в презрении свой рот:

Не люди, свиньи наш народ.

Проникшись скорбью мировой,

Стоишь статуей над толпой.

Надеждой сладкой теша ум —

Отец народу я и кум.

Как справедлив ко мне был Бог —

В цари пробиться мне помог!

Вам я судья и прокурор,

Вершу свой правый приговор.

Хочу — казню, хочу — продам,

Хочу — пройдусь по головам.

Нет на меня ни в чём управы;

Не я, а вы во всём неправы.

Иль по велению души

Раздам с ухмылкою гроши.

Как стыдно звать сей грязный сброд

«О, мой возлюбленный народ!»

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110383/18640/-

Николай Войченко