Грязи и князи
09:55. 21 мая 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал: Олег Козлов
Живя в грязи, не видно грязи.
Но только выберешься в князи,
Кривишь в презрении свой рот:
Не люди, свиньи наш народ.
Проникшись скорбью мировой,
Стоишь статуей над толпой.
Надеждой сладкой теша ум —
Отец народу я и кум.
Как справедлив ко мне был Бог —
В цари пробиться мне помог!
Вам я судья и прокурор,
Вершу свой правый приговор.
Хочу — казню, хочу — продам,
Хочу — пройдусь по головам.
Нет на меня ни в чём управы;
Не я, а вы во всём неправы.
Иль по велению души
Раздам с ухмылкою гроши.
Как стыдно звать сей грязный сброд
«О, мой возлюбленный народ!»
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110383/18640/-
Николай Войченко