Зачем мы вкладываем миллиарды в США, если сами денег не хватает?

Согласно сообщению РИА Новости, Россия увеличила в марте инвестиции в гособлигации США на 13,5 миллиарда долларов – до 99,8 миллиарда.

То есть наше доблестное, независимое государство, в котором немалая часть граждан живёт в районе черты бедности (либо на её грани, либо вообще за гранью) продолжает помогать экономике наиболее сильного и опасного из потенциальных врагов.

И это делают не Алексей Навальный и не Михаил Касьянов, не Гозман и не Ходорковский.

Это делает наше государство, наше родное правительство – не забывая при этом обвинять всех, кто хотя бы отдалённо похож на оппозиционеров, в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Разумеется, российские власть имущие готовы с пеной у рта доказывать, что такие капиталовложения очень выгодны, потому что, во-первых, приносят некоторый навар, а во-вторых, получается (по представлениям наших доморощенных экономистов и диванных стратегов) что Россия выступает по отношению к США в качества заимодавца и держателя долгов (упрощённо выражаясь). И таким образом держит Америку за горло. Мол у кого в руках американские облигации – у того в руках поводок, надетый на американскую шею.

Однако хочу напомнить, что не столь уж давно существовал на белом свете примерно такой же хитрец по имени Муамар Каддафи – который 42 года правил Ливией.

У Ливии много нефти и газа, соответственно у Каддафи было много денег. И он любил их давать в долг разным западным политикам, полагая, что раз он их покупает – значит, они у него в кармане.

И не ведал этот мудрец той прописной истины, что чем больше тебе кто-то должен, тем больше следует тебе этого должника опасаться.

Когда некоторые западные политики пришли к выводу, что они слишком уж много задолжали господину Каддафи – в Ливии начались печальные события, в результате которых Муамар был буквально растерзан толпой. Той самой толпой, которая жила в период его правления так, как даже не мечтают жить граждане других африканских стран. Казалось (на взгляд каждого разумного человека) что у ливийцев просто нет ни малейших поводов для такого страшного недовольства своим лидером. Но именно казалось...

Должен разочаровать великих комнатных стратегов – это не вы держите Америку за горло. Это именно Америка взяла вас за горло.

Это не вы надели на Соединённые Штаты поводок – это именно соединённые Штаты надели на вас и поводок, и намордник, и смирительную рубашку.

Теперь, когда вы вбухали в экономику США такие суммы – американцы и их союзники могут вытворять всё что угодно, невзирая на ваш жалобный писк.

Например – как раз сейчас российское телевидение возмущённо вещает, что американцы, находящиеся на территории Сирии без разрешения сирийского правительства, в очередной раз треснули по сирийским правительственным войскам.

Да – треснули. И что? А ничего. В Москве повозмущаются немного – и забудут. Не впервой.

И Украина может вытворять абсолютно всё, что Порошенке придёт по пьяни в голову. Например при желании там могут отрезать уши всем православным священникам, сохранившим верность московскому Патриархату. Москва не дёрнется.

Это именно Америка, руками российских же горе-экономистов, изъяла из российской экономики почти сто миллиардов долларов – в обмен на облигации, которые, при всём моём уважении, деньгами или золотом не являются. Облигации на хлеб не намажешь.

А любые, самые слабенькие попытки шантажировать Америку тем, что с этими облигациями может произойти нечто неожиданное – повлекут за собой самые быстрые, решительные, предельно жёсткие и жестокие контрмеры со стороны США.

И тут уже пощады не будет. Американские финансисты (то есть реальные правители Соединённых Штатов) могут простить российской "элите" разные выкрутасы местного, внутрироссийского масштаба. Но финансы – это Бог Америки. Это – табу. За деньги – порвут на мельчайшие клочки.

И конечно же не российским экономистам барыжно-фарцовочного розлива тягаться с реальными акулами империализма с Уолл-Стрит.

Не надо забывать, что доллар – сам по себе является оружием. Чисто американским оружием.

А российской власти нужно учиться вкладывать средства в свою, российскую экономику. В своих, российских граждан.

Ведь рабочий свою зарплату, старик свою пенсию, студент свою стипендию, безработный своё пособие – не потащит в швейцарский банк. Они на эти деньги что-нибудь купят. Значит – вложат их в экономику. И чем больше они будут иметь денег – тем больше будут совершать покупок. Значит – больше будет вклад средств в экономику. Следовательно – будет расширяться торговля и производство, появятся новые рабочие места, будет увеличиваться заработная плата. Поэтому – ещё больше возрастёт количество покупок, ещё больше средств будет вложено в экономику.

И так по спирали вверх. Деньги рождают деньги. Выплачивая крупные зарплаты, пенсии, стипендии, пособия – государство не теряет эти средства. Оно просто перекладывает их, из одного своего – в другой (свой же) карман. При этом, по пути "из кармана в карман", эти средства крутят экономику – как текущая река крутит лопасти мельниц и турбины гидроэлектростанций.

И наоборот: чем меньше по своим размерам зарплаты, пенсии, стипендии и пособия – тем меньше денег на руках у населения. Значит – меньше покупок, меньше вкладывается средств в экономику. Как следствие – замирает торговля, останавливается промышленность, сокращается количество рабочих мест, урезаются зарплаты. Значит – ещё меньше покупок, ещё меньше вкладывается средств в экономику. И так по спирали вниз. Недостаток средств, порождает ещё больший их недостаток.

Поэтому важно, очень важно, чтобы как можно больше денег доставалось рабочим, пенсионерам, студентам и безработным – и как можно меньше их оставалось на счетах у олигархов.

Вклад средств в человека – это не блажь и не акт милосердия. Это – выгоднейшее капиталовложение, выгоднейший бизнес.

А выброс денег за пределы государства – это бред, на грани прямого предательства национальных интересов.

Во всяком случае я что-то не слыхал про такие российские банки, в которых держали бы свои деньги американские, или британские, немецкие, французские, израильские, или японские денежные тузы.

Что-то не слыхать, чтобы американское государство (подчеркну – именно государство, а не отдельно взятые бизнесмены) вбухивало деньги в российскую экономику.

Потому что американских хозяев жизни можно упрекнуть в чём угодно, но только не в глупости.

Олег Боровских

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107559/18626/-