Зачем большевики украинизировали Украину?

Сейчас стало общим местом в общей волне клеветы на большевиков обвинять их в злонамеренной и русофобской политике везде в СССР и в особенности на Украине. В подтверждение этого тезиса опубликовано много материалов о том, как коммунисты переводили на украинский язык делопроизводство и обучение и какие тут были перегибы и перехлёсты. Выдвигается тезис, что не будь этой украинизации под принуждением, Украина оставалась бы прорусской, а об украинской мове представление постепенно сгнило бы на самых отдалённых хуторах, ассоциируясь с нелепой архаикой и регрессом. И, следовательно, не было бы почвы для националистов, оторвавших Украину от России в наше время. То есть из большевиков сделали идиотов, русофобов и национальных предателей. Эта глупость, используемая буржуазными русскими националистами, ненавидящими Советский период нашей истори не меньше бандеровцев и либералов (в чём они схожи между собой, ибо растут из одного буржуазного корня) никак не опровергается либеральной пропагандой, которая, хоть и не любит националистов, но большевиков не любит ещё сильнее и не возражает, если часть работы по дискредитации Советской власти националисты возьмут на себя.

У народа же складывается очередной абсурдный миф о том, что большевики - необъяснимые идиоты, даже враги, которые сами своими руками злонамеренно взрастили украинского нацистского Левиафана, когда можно было спокойно его придавить в зародыше и на века снять проблему и закрыть вопрос с укронационализмом, ставшим плацдармом для Запада в его нашествии на Россию.

Но так ли на самом деле обстоит дело, как нам рисуют русские буржуазные националисты, духовные братья националистов украинских? Были ли большевики идиотами и врагами и зачем они проводили так называемую украинизацию Украины?

Для ответа на этот вопрос нужно не выдёргивать отдельные документы из общего контекста событий, а постараться восстановить этот контекст. Без него не понять смысла тех документов, которые приводятся в обвинение большевиков, и это даёт прекрасную возможность для обмана путём манипуляции.

Однобокое публикование документов, где руководство ВКП(Б) требует украинизации делопроизводства на Украине и мер по украинизации культуры на Украине не объясняет причин этого. А для понимания причин надо заглянуть в другие документы. Они есть, но их публикация НЕВЫГОДНА антисоветчикам всех мастей. Ибо она камня на камне не оставляет от тезиса о глупости и злонамеренности русских большевиков.

Вот документ, из которого видно, зачем большевики стали заниматься украинским языком на Украине и как они требовали проводить этот процесс.

И.В.Сталин, Сочинения, Том 8. (для желающих подробностей вот ссылка: http://petroleks.ru/stalin/8-6... )

"ТОВ. КАГАНОВИЧУ

И ДРУГИМ ЧЛЕНАМ ПБ ЦК КП(б)У

Имел беседу с Шуйским. Беседа была длительная, продолжалась часа два с лишним. Вы знаете, что он не доволен положением на Украине. Мотивы его недовольства можно свести к двум основным пунктам.

1. Он считает, что украинизация идёт туго, на украинизацию смотрят, как на повинность, которую выполняют нехотя, выполняют с большой оттяжкой. Он считает, что рост украинской культуры и украинской интеллигенции идёт быстрым темпом, что ежели мы не возьмём в руки этого движения, оно может пойти мимо нас. Он считает, что во главе этого движения должны стать такие люди, которые верят в дело украинской культуры, которые знают и хотят знать эту культуру, которые поддерживают и могут поддерживать нарастающее движение за украинскую культуру. Он особенно не доволен поведением партийной и профсоюзной верхушки на Украине, тормозящей, по его мнению, украинизацию. Он думает, что один из основных грехов партийно-профсоюзной верхушки состоит в том, что она не привлекает к руководству партийной и профсоюзной работой коммунистов, непосредственно связанных с украинской культурой. Он думает, что украинизацию надо провести прежде всего в рядах партии и среди пролетариата.

2. Он думает, что для исправления этих недочётов необходимо прежде всего изменить состав партийной и советской верхушки под углом зрения украинизации, что только при этом условии можно будет создать перелом в кадрах наших работников на Украине в сторону украинизации. Он предлагает выдвинуть на пост Председателя Совнаркома Гринько, на пост Политсекретаря ЦК КП(б)У - Чубаря, улучшить состав Секретариата и Политбюро и т. д. Он думает, что без таких или подобных изменений ему, Шумскому, невозможно будет работать на Украине...

Моё мнение на этот счёт.

1. В заявлениях Шумского по пункту первому есть некоторые верные мысли. Верно, что широкое движение за украинскую культуру и украинскую общественность началось и растёт на Украине. Верно, что отдавать это движение в руки чуждых нам элементов нельзя ни в каком случае. Верно, что целый ряд коммунистов на Украине не понимает смысла и значения этого движения и потому не принимает мер для овладения им. Верно, что нужно произвести перелом в кадрах наших партийных и советских работников, всё еще проникнутых духом иронии и скептицизма в вопросе об украинской культуре и украинской общественности. Верно, что надо тщательно подбирать и создавать кадры людей, способных овладеть новым движением на Украине. Всё это верно. Но Шумский допускает при этом, по крайней мере, две серьезных ошибки.

Во-первых. Он смешивает украинизацию наших партийного и иных аппаратов с украинизацией пролетариата. Можно и нужно украинизировать, соблюдая при этом известный темп, наши партийный, государственный и иные аппараты, обслуживающие население. Но нельзя украинизировать сверху пролетариат. Нельзя заставить русские рабочие массы отказаться от русского языка и русской культуры и признать своей культурой и своим языком украинский. Это противоречит принципу свободного развития национальностей. Это была бы не национальная свобода, а своеобразная форма национального гнёта. Несомненно, что состав украинского пролетариата будет меняться по мере промышленного развития Украины, по мере притока в промышленность из окрестных деревень украинских рабочих. Несомненно, что состав украинского пролетариата будет украинизироваться, так же как состав пролетариата, скажем, в Латвии и Венгрии, имевший одно время немецкий характер, стал потом латышизироваться и мадьяризироваться. Но это процесс длительный, стихийный, естественный. Пытаться заменить этот стихийный процесс насильственной украинизацией пролетариата сверху- значит проводить утопическую и вредную политику, способную вызвать в неукраинских слоях пролетариата на Украине антиукраинский шовинизм. Мне кажется, что Шумский неправильно понимает украинизацию и не считается с этой последней опасностью.

Во-вторых. Совершенно правильно подчёркивая положительный характер нового движения на Украине за украинскую культуру и общественность, Шумский не видит, однако, теневых сторон этого движения. Шумский не видит, что при слабости коренных коммунистических кадров на Украине это движение, возглавляемое сплошь и рядом некоммунистической интеллигенцией, может принять местами характер борьбы за отчужденность украинской культуры и украинской общественности от культуры и общественности общесоветской, характер борьбы против "Москвы" вообще, против русских вообще, против русской культуры и ее высшего достижения - ленинизма . Я не буду доказывать, что такая опасность становится всё более и более реальной на Украине. Я хотел бы только сказать, что от таких дефектов не свободны даже некоторые украинские коммунисты . Я имею в виду такой, всем известный факт, как статью известного коммуниста Хвилевого в украинской печати. Требования Хвилевого о "немедленной деруссификации пролетариата" на Украине, его мнение о том, что "от русской литературы, от её стиля украинская поэзия должна убегать как можно скорее", его заявление о том, что "идеи пролетариата нам известны и без московского искусства", его увлечение какой-то мессианской ролью украинской "молодой" интеллигенции, его смешная и немарксистская попытка оторвать культуру от политики , - всё это и многое подобное в устах украинского коммуниста звучит теперь (не может не звучать!) более чем странно. В то время как западноевропейские пролетарии и их коммунистические партии полны симпатий к "Москве", к этой цитадели международного революционного движения и ленинизма, в то время как западноевропейские пролетарии с восхищением смотрят на знамя, развевающееся в Москве, украинский коммунист Хвилевой не имеет сказать в пользу "Москвы" ничего другого, кроме как призвать украинских деятелей бежать от "Москвы" "как можно скорее". И это называется интернационализмом! Что сказать о других украинских интеллигентах некоммунистического лагеря, если коммунисты начинают говорить, и не только говорить, но и писать в нашей советской печати языком Хвилевого? Шумский не понимает, что овладеть новым движением на Украине за украинскую культуру возможно лишь борясь с крайностями Хвилевого в рядах коммунистов. Шумский не понимает, что только в борьбе с такими крайностями можно превратить подымающуюся украинскую культуру и украинскую общественность в культуру и общественность советскую.

2. Прав Шумский, утверждая, что руководящая верхушка на Украине (партийная и иная) должна стать украинской. Но он ошибается в темпе. А это теперь главное. Он забывает, что чисто украинских марксистских кадров не хватает пока для этого дела. Он забывает, что такие кадры нельзя создавать искусственно. Он забывает, что такие кадры могут вырастать лишь в ходе работы, что для этого необходимо время... Что значит выдвинуть теперь Гринько на пост Председателя Совнаркома? Как могут расценить это дело партия в целом и партийные кадры в особенности? Не поймут ли это так, что мы держим курс на снижение удельного веса Совнаркома? Ибо нельзя же скрыть от партии, что партийный и революционный стаж Гринько много ниже партийного и революционного стажа Чубаря. Можем ли мы теперь, в настоящую полосу оживления Советов и подъёма удельного веса советских органов, пойти на такой шаг? Не лучше ли будет, и в интересах дела, и в интересах Гринько, отказаться пока что от подобных планов? Я за то, чтобы состав Секретариата и Политбюро ЦК КП(б)У, а также советскую верхушку усилить украинскими элементами. Но нельзя же изображать дело так, что в руководящих органах партии и Советов не имеется будто бы украинцев. А Скрыпник и Затонский, Чубарь и Петровский, Гринько и Шумский, разве они не украинцы? Ошибка Шумского состоит тут в том, что, имея правильную перспективу, он не считается с темпом. А темп теперь главное.

С ком. приветом

И. Сталин

26. IV. 1926 г."

Что увидит из этого текста имеющий глаза? Имеющий глаза увидит, что

1. Большевики столкнулись на Украине с процессом роста национализма масс населения, который они не могли остановить. Но они поставили задачу его перехватить и изменить его вектор. Даже коммунисты Украины были националистами. Других коммунистов на Украине не было и взять их было неоткуда. А темпы решали всё.

2. Перехватив дело развития украинизации культуры на Украине, большевики перехватывали контроль над политикой. Захват инициативы - первая заповедь в любом боевом искусстве, в любой войне. В том числе - и в особенности - войне идейной, Большевики понимали, что репрессиями и насильственной русификацией они НЕ СМОГУТ подавить украинских националистов. Это вызвало бы консолидацию населения Украины вокруг националистов и изоляцию большевиков. И потому Сталин решил возглавить то, чего нельзя предотвратить.

3. Возглавить для того, чтобы при желаемой форме изменить содержание. Проще говоря, для того, чтобы украинец читал Ленина на украинском, раз он так хочет говорить по-украински. Сталин видел социальную структуру на Украине, понимал, что пролетариат русский, а селяне - украинцы и предвидя неизбежное пополнение пролетариата селянами, предвидит внесение в пролетарскую среду национальных украинских пристрастий. Он не хотел, чтобы пролетарская русская среда отталкивала украинских крестьян, пришедших в города на заводы. Поэтому украинизация должна была быть проведена руководством партии по своим лекалам и для своих целей. Но учитывая, что в руководстве партией было столкновение мнений по этому вопросу. Сталин видел все перегибы и лично координировал это процесс.

Есть ли тут что-то от глупости? Ничего. Наоборот . Единственно правильная и самая умная из возможных линия политики.

Есть ли тут русофобия? Абсолютно нет. Наоборот - оберегание позиций русской культуры и недопущение её конфликта с украинской при неизбежном их столкновении в процессе индустриального развития Украины и её сближения с Россией.

Антибольшевистский миф стал возможен потому, что сам базируется на другом мифе, по умолчанию принятом в России: что национализм на Украине имеет неглубокие и неисторические корни и привнесён туда в Первую мировую войну австрийским и германским штабами. А до этого все малороссы как бы считали себя русскими, даже говорящие на суржике, который и был тогдашним украинским языком.

Такой подход абсолютно неверен, потому что неисторичен. Конфликт "москалей" и малороссов был активным уже при Богдане Хмельницком. Уже тогда он был фактором международной политики. То есть факт существования КОНФЛИКТА украинского (малоросского) национального самосознания, отличающего самих себя от Московской и Петербургской России, с великоросским имел место УЖЕ 300 С ЛИШНИМ ЛЕТ НАЗАД, но тщательно замалчивался советской и российской либеральной историографией. А без признания этого конфликта объяснить всё происходящее на Украине сейчас невозможно - если не прибегать к новым мифам о том, что на Украине все повально спятили и нуждаются в психиатрической помощи. Такое упрощённое объяснение самим себе причин происходящего конфликта двух культур не позволит никогда ни понять проблему, ни решить её. Незнание истории губит антисоветских политических мифостроителей, силящихся показать большевиков неадекватными и глупыми русофобами. Нет ничего более далёкого от истинного положения дел.

Политика Сталина позволила вытеснить националистов в маргинальное состояние. Те, кто в Киеве сегодня ходит в Бессмертном полку и приводит нацистов в ужас - это те, кто вырос на Украине в русле сталинской национальной политики СССР. Для них нет конфликта между украинским, русским и советским. Но и будучи в маргинальном состоянии, националисты стали мощной социальной базой немецко-фашистских оккупантов и прочих антироссийских сил. Эта база была бы намного сильнее, если бы к экономической борьбе коммунистов на Украине прибавились бы национальная. И даже эти меры не искоренили националистов, сумевших сохранить себя в советских структурах и взять реванш в наше время. Оценить необходимость курса Сталина на перехват стихийно и на несоветских рельсах идущей украинизации Украины можно только с достаточной эмоциональной дистанции, встав на совершенно объективные и непредвзятые позиции. Но на это сейчас способны только те, кто не является ни либералом, ни буржуазным националистом. Кто не выполняет политический заказ буржуазии по очернению Советской истории. К сожалению, никого такого, кроме коммунистов, сейчас нет. Но у коммунистов нет доступа к СМИ для разъяснения правды, и потому в обществе пока господствуют мифы, столь же нелепые, сколь и несостоятельные. Но многие обыватели эти нелепые мифы усвоили глубоко и не хотят с ними расставаться. У огромной части народа уже сформировался рефлекс, успешно заменяющий способность думать самостоятельно и искать правду.

Александр Халдей