Вжух! И Украина научилась жить без мозгов…

Джим Вилли: «Саудиты находятся на грани того, чтобы присоединиться к России в торговле нефтью не за доллары»Первоисточник: Jim WIllie: Saudi's are on the verge of joining Russia in non-dollar oil sales. Кеннет Скорген-мл. (Kenneth Schortgen Jr.) August 31...