Вжух! И Украина научилась жить без мозгов…

Тут пропагандист хунты Денис Казанский выдал на «Инфорезисте» большой доклад по поводу того, как Украина чудесно обходится без донбасского антрацита, под шибанутым названием «Вжух! И Украина научилась обходиться без антрацита из ОРДЛО».

Волшебный украинский кот запускает на полную мощность украинскую энергетику. Оригинальная иллюстрация к докладу эксперта Казанского

«Хорошая работа», воскликнул бы доктор Геббельс, а вот с точки зрения экономиста этот доклад полная лажа.

Начинается доклад с фраз типа «Вот, нам обещали, что мы замёрзнем без донбасского угля, а мы не замёрзли!». Очень смешно, особенно если учесть, что блокада началась уже в конце зимы, и тем более, когда ещё был некоторый запас этого самого «сепаратистского» угля. Не поверите, но летом Украина тоже не замёрзнет без этого угля!

Ну и Дениска забыл рассказать, в какую сумму обошёлся дополнительный уголь из других стран, который спешно пришлось закупать. Но это ж «мелочи», главное – нагадить проклятым сепаратистам, не желающим быть нищими рабами Запада.

Дальше Дениска, сирота Казанская, приводит много смешной инфографики. Почему не люблю инфографику, потому что обычно яркие картинки рассчитаны на идиотов, которые не умеют думать.

В частности, в представленной инфографике нет ни одной АБСОЛЮТНОЙ цифры, только относительные показатели в процентах. Которыми очень удобно манипулировать, вырвав их из общей картины.

Например, сразу несколько красивых картинок показывают, что в процентном соотношении массовая доля вырабатываемой на АЭС электроэнергии по сравнению с прошлым годом выросла, а доля угольной электроэнергии упала. Но Дениска забывает рассказать, что этому способствовало сразу несколько факторов.

1.Прошлой весной сразу несколько блоков АЭС было на внеплановом ремонте, поэтому данные прошлой весны не показательны.

2.Доля АЭС действительно выросла, а доля угольной энергетики упала, но это не потому, что АЭС стали производить больше энергии, а потому, что общая энергогенерация упала! Она уже три года стабильно падает, но об этом Дениска вам никогда не расскажет, ибо он не журналист и не экономист, а пропагандист.

Ещё одна перемога – Украина планирует потратить миллиард долларов на перевод ТЭС, работающих на антраците, на уголь газовой группы. Вот только это не перемога, а лишние расходы, которые можно было направить на реальное развитие. Миллиард потратят, а в результате выйдут в ноль, на показатели, которые были до блокады – радоваться подобному результату может только конченый майдаун.

Или ещё одна перемога, о которой трубит Казанский: Украина начала поставлять на экспорт электричество в Молдову. Но он забыл рассказать, что Украина перед этим перестала поставлять электричество на экспорт в Польшу, Венгрию и другие соседние страны. Опять перемога получилась с душком.

Отдельно весело читать про «Украина уже два года обходится без российского газа». В «Газпроме» на такое крутят пальцем у виска, ибо «реверсный» газ – это тот же газпромовский, но дороже. Видимо, и без угля будет «обходиться» по тому же принципу.

Ну и Дениска упоминает, что по словам Плотницкого, предприятия в ДНР работают в половину мощности. И жутко злорадствует по этому поводу. Вот только забыл поинтересоваться, на сколько процентов от максимума они работали при Украине.

Потому что показатели загруженности производственных мощностей в Китае по отраслям колеблются в пределах 45-60%, в России примерно такие же показатели (местами до 70%), в американском автомобилестроении ещё ниже. И вообще, в современной экономике заводы почти никогда не работают в 100% от проектной мощности. И 50% от максимума – это вполне приемлемый показатель (вы лучше про показатели «Южмаша», «Антонова» и «ХТЗ» расскажите). Но откуда об этом знать майданному дурачку?

Хотя нет, есть одна несомненная перемога: в связи со смертью большей части украинской промышленности потребление угля и газа действительно упало. Открою ещё один секрет экономии: если все майданутые сдохнут, то они смогут существенно экономить на еде и одежде!

Д,Б.

Александр Роджерс,