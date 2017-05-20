Сводки от ополчения Новороссии 20 мая 2017

Украинская армия 58 раз нарушила перемирие в ДНР

За прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись девятнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Также ВСУ при обстреле населенных пунктов применялись танки.

Разрушения:

н.п. Трудовские

ул. Зеленый Гай, 92 — попадание в пристройку, возгорание

н.п Ясиноватая

ул. Мира, Лесная, Садовая, Пролетарская, Пионерская, Кирова, Добролюбова, Тельмана — обесточены.

ул. Пушкина, 28 — повреждена кровля.

поселок Донецк-Северный

ул. Вокзальная — повреждена тяговая подстанция. Поселок обесточен.

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Боевики «АТО» обстреляли телевизионную станцию в ДНР

Очередной артиллерийский обстрел, совершённый украинскими силовиками, повредил оборудование на Тельмановской телевизионной станции в ДНР, пишет Лайф.

Из-за этого без телевизионного вещания остались жители Донецкой Народной Республики и население подконтрольных Украине Волновахского района и Мариуполя.

Министр связи ДНР Виктор Яценко считает, что в этих действиях усматривается целенаправленная работа украинских властей по созданию тотальной информационной блокады для населения страны.

«Могу заверить, что повреждённое оборудование мы восстановим в ближайшее же время, и телевещание возобновится в полном объёме», — подчеркнул Виктор Яценко.

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Обстрелы ЛНР: ВСУ восемь раз нарушили «режим тишины»

ВСУ за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселков городского типа Славяносербск и Фрунзе, сел Смелое и Калиновка. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия. Читайте также: «Победа села над разумом» — День вышиванки в Раде (ФОТО)

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Украинский террорист показал, как убивал семью офицера МВД ЛНР — следственный эксперимент МГБ (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», задержанный оперативниками МГБ ЛНР главарь диверсионно-разведывательной группы СБУ Василий Сапронов с позывным «Хаус» дал признательные показания в совершении тяжких преступлений и раскрыл механизмы террористической деятельности украинских спецслужб. Сапронов признался в заказных убийствах офицеров силовых ведомств Луганской Народной Республики. Министерством государственной безопасности ЛНР был проведен следственный эксперимент с обвиняемым на месте двойного убийства сотрудника МВД ЛНР и его жены. Об этом «Русской Весне» рассказали в контрразведывательном ведомстве. В ходе проведения следственного действия было подтверждено совершение данного преступления гражданином Василием Сапроновым. Убийца рассказал о том, как он подкарауливал своих жертв и показал как производил смертельные выстрелы. Читайте также: Спецназовец ССО Украины продал ЛНР списки секретного отряда, причастного к убийствам Моторолы и Гиви

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 19.05.2017

— В ДНР из-за ночных обстрелов со стороны ВСУ повреждено 11 домов

— Военно-воздушные силы США нанесли удар по проправительственным отрядам в Сирии

— В Мариуполе запретят обучать детей на русском языке

— В ЛНР заявили о задержании диверсантов

— На Украине заявили, что закроют границу с Приднестровской Молдавской Республикой

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Обстрел поселка Крутая Балка: свидетельства очевидцев

Видео предоставлено пресс-службой ВС ДНР

ВСУ продолжают террористические обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в результате чего получают ранения и гибнут мирные жители. Так, 17 мая, около шести часов вечера обстрелу подвергся н.п. Крутая Балка, в котором погибла мирная жительница – Бурова Раиса Николаевна, 1955 г.р., и ранен Накрапас Виталий Юрьевич, 1983 г.р. Кроме того, в поселке повреждения получили четыре жилых дома.

При этом, прибывший на вызов экипаж скорой помощи доехать к пострадавшим не смог из-за продолжающегося обстрела. Эвакуация была проведена военнослужащими ВС ДНР на личном автотранспорте.

По словам мирного жителя поселка Крутая Балка, Виталия Накрапаса, пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ, населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск, неоднократно получал повреждения и дом пострадавшего.

Как сообщил заместитель главного врача Ясиноватской районной больницы, Сергей Сороко, на данный момент состояние раненого оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, проводятся необходимые лечебные мероприятия. Он также отметил, что в последнее время обстрелы участились, из-за чего страдает мирное население.

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