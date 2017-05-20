Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 мая 2017

Террористы ИГИЛ применяют гусеничных роботов против иракской армии

Несмотря на очевидное поражение в битве за Мосул, террористы «Исламского государства»* не собираются сдаваться и придумывают новые способы борьбы против иракской армии.

Террористы создали небольшой гусеничный робот, прикрепив к нему противотанковую мину. Данное устройство работает на радиоуправлении и способно развивать довольно неплохую скорость.

На представленном ниже видео показано, как один из боевиков ИГ, находясь в безопасном месте, направляет шахид-мобиль к опорному пункту правительственных войск.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Генералы США и РФ ведут постоянные разговоры по Сирии

Глава управления стратегического планирования и политики Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи и заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Александр Журавлев поддерживают регулярные контакты по предотвращению инцидентов в Сирии.

Об этом рассказал пресс-секретарь председателя КНШ Грегори Хикс, пишет ТАСС.

«Маккензи поддерживает регулярные контакты со своим российским коллегой Журавлевым с целью обеспечить безопасность американских и российских ВС, действующих в Сирии, а также снизить риск непреднамеренных инцидентов», — подчеркнул он.

По словам Хикса, оба генерала договорились не предавать публичной огласке детали своих переговоров.

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США поставили условия, исключающие новые атаки на Сирии

США не повторят удары по Сирии в том случае, если не будет угрозы американским силам. С соответствующим заявлением выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

«Я обязался, что подобное не повторится вновь, если не будет угрозы нашим силам», — заявил Данфорд.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа.

7 апреля в 3 часа 42 минуты по сирийскому времени по приказу президента США Дональда Трампа корабли ВМС США в Средиземном море атаковали военно-воздушную базу сирийской арабской армии «Шайрат».

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Сражение в блокадном Дейр Зоре: Банды ИГИЛ бросаются на штурм, но гибнут под огнем Армии Сирии и ВКС России (ФОТО)

Ожесточенные бои закипели в пятницу в г. Дейр-эз-Зор: террористы ИГИЛ начали атаки на позиции Сирийской армии, но понесли ощутимые потери. которые тем не менее наказали возобновленную агрессию исламского государства, причинив большие потери. Утром в пятницу не менее 10 боевиков ИГИЛ были убиты в ходе атаки, нацеленной на сильно укрепленную армейскую базу 137-го полка. Кроме того, 104-я воздушно-десантная бригада Республиканской гвардии САА при поддержке 121-го артиллерийского полка уничтожила минометную позицию вместе с пикапом, оснащенным 23-мм автоматической пушкой. Вторая мощная атака джихадистов началась во второй половине дня у позиций, недавно освобожденных сирийскими военными на кладбище и в районе Аль-Мовазафен. Здесь завязались бои в траншеях, что привело к гибели около 30 боевиков ИГИЛ. Затем подразделения САА и Национальных сил обороны (NDF) нацелились на позиции террористов в районе Хувика. Здесь армейцы несколько ряд ударов, но точное количество ликвидированных бандитов неизвестно. ВКС России и ВВС САР были очень активны в Дейр-эз-Зоре в пятницу, нанося авиаудары по врагу на кладбище, в горах Тарда, на месторождениях Тайм-Айленд и в нескольких пригородах столицы провинции, оккупированных исламистами. Одновременно военно-транспортная авиация сбросила тонны продовольствия и предметов первой необходимости осажденным мирным жителям в принадлежащем правительству жилом квартале Дейр-эз-Зора, где проживает около 85 000 человек, не участвующих в битве, но попадающих под огонь боевиков. После 19:00 песчаная буря охватила Дейр-эз-Зор, тем самым остановив боевые вылеты российских и сирийских военных самолетов. ИГИЛ часто использует плохие погодные условия для начала атак, поэтому Армия Сирии, ополченцы NDF и проправительственные бойцы местного племени были приведены в состоянии повышенной готовности к ночным рейдам ИГИЛ. Читайте также: СРОЧНО: Заявление командования Сирийской армии в связи с агрессией США * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Путин обсудил с Совбезом удар коалиции США по сирийским войскам

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ текущую внутрироссийскую ситуацию, а также вопросы кибербезопасности. «Обсуждались текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня. В очередной раз состоялся обмен мнениями по теме обеспечения кибербезопасности», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам оперативного совещания с членами Совбеза у главы государства. Также члены Совбеза обсудили удар коалиции во главе с США по проправительственным войскам в Сирии в районе Ат-Танфа. «Отмечалось, что подобные действия являются нелегитимными и существенно осложняют процесс запуска зон деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом», — сказал Песков. На совещании присутствовали: премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента Сергей Иванов. Читайте также: В Европарламенте ответили Порошенко, требующему не пускать депутатов в Крым и Донбасс

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Кошмар ИГИЛ: «Спецназ из СССР» безжалостно уничтожил группу боевиков у Пальмиры (ВИДЕО)

Батальон «Туран», прозванный «Спецназом из СССР», продолжает безжалостную охоту на террористов ИГИЛ в окрестностях Пальмиры на востоке провинции Хомс. В распоряжении «Русской Вены» появились новые уникальные кадры засады на боевиков в сирийской пустыне в темное время суток. В ходе ночного боевого дежурства подразделение «Турана» обнаружило бандгруппу ИГИЛ*. Снайперы начали отстрел боевиков, после чего подключился оператор ПТРК «Корнет». Ракета попала точно в пикап бандитов. Напомним, батальон специального назначения TURAN был достаточно недавно создан для контрпартизанских действий и молниеносных атака на неожиданных для врага направлениях. Он сформирован в основном из уроженцев Средней Азии, Кавказа и Закавказья. Первые операции «мусульманский батальон» провел в провинции Хама, где вел успешную охоту на террористов «Аль-Каиды»*, атакующих населенные пункты, подконтрольные Дамаску. Также мы сообщали, что после вступления в силу меморандума о зонах деэскалации в Сирии отряды «Турана» был переброшены с севера Хамы на восток Хомса для борьбы с ИГИЛ, где бойцы «Спецназа из СССР» начали буквально наводить ужас на самых жестоких террористов в САР, доказывая, что боевиков не ждет ничего хорошего. Недавно мы публиковали кадры уничтожения другой бандгруппы ИГИЛ под Пальмирой (ВИДЕО). Читайте также: 16 спецназовцев РФ против 300 террористов ИГИЛ: подробности жестокого боя в сирийской пустыне (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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В Женеве прошла трехсторонняя встреча РФ, США и ООН по Сирии

В Женеве состоялась трехсторонняя встреча РФ, США и ООН по Сирии, она прошла конструктивно. Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Сегодня я провел конструктивную и своевременную трехстороннюю встречу с представителями США и России, — сказал он. — Мы обсуждали межсирийские переговоры и другие вопросы».

Де Мистура высоко оценил роль России в переговорном процессе на завершившемся раунде.

«Я должен сказать. что заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов оказал чрезвычайно значительную поддержку тому, что мы пытались сделать», — добавил он.

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