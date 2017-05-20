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Реставрация рабовладения и «тёмные века»: одних на цепь, других – на органы

08:52. 20 мая 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

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«Окраина» – пропагандистский фильм времён ельцинизма (1998) – занял 31 место в списке 100 главных русских фильмов по версии журнала «Афиша». В нём в целом положительный герой, народный мститель, мечтает, чтобы за войну платили, как при царе, «золотыми червонцами или землями с людьми». Тогда бы он любил войну и охотно ей занимался. Ну, киношный эпотаж, чего возьмёшь? Ерунда, случайность… Однако последующие годы доказали, что вовсе нет. Робко, в художественной форме озвученный в 1998 году затаённый мотив ельцинизма – креп и ширился.

Недавно народный артист России Александр Панкратов-Черный поделился своими впечатлениями о непродолжительном пребывании на Украине:

– Бандеровцы не хотят работать. Они хотят иметь рабов, за счет которых жить. Это фашизм!

И еще добавил, что в Киеве все запуганы и даже опасаются встречаться с актером из России. «Боимся – а вдруг увидят, что мы с тобой общаемся».

Это уже не кино 1998 года. Это уже реальность 2017 года. Движение за реставрацию рабовладения, чтобы воинам деревнями с рабами платили за службу, принимает всё более явные и отчётливые черты.

Да и антисоветизм всё более конвергирует со своим историческим предшественником, «тёмными веками европейской истории».

 

После краха Римской империи история и прогресс в Европе пошли вспять, вернулась самая тёмная и архаическая дикость. Период европейской истории с VI по X века характеризует отставание во всем западного региона от Византии, мусульманского мира и Китая.

Почти нет никаких сведений о звериной жизни варваров на руинах погибшей империи. Материальные остатки раннесредневековой цивилизации также скудны. До VII века Европа не знает самостоятельной чеканки монет, а отсутствие монеты замещается использованием византийских денег (безанов). Это напоминает постсоветские бантустаны, в которых единственная настоящая валюта – доллар США.

Постройки тёмных веков не дошли до наших дней: зачастую в качестве их материала использовалось дерево, многие ранние сооружения были перестроены в худшую сторону.

Тёмные века переживают упадок городов, европейцы закупают на Востоке ремесленные товары, подражают византийской моде и сохраняют свои сокровища в византийской монете. Бушуют варварские короли, недобрые нравом. В течение всего периода «Тёмных веков» научные знания находятся на Западе в глубоком упадке. Происходит колоссальная и во многом сознательная деградация духовной и материальной культуры – напоминающая современность.

Известно, что епископы раннего Средневековья вели войны. Некоторые из них сами участвовали в войне. Колоссальны были книжные утраты в поздней античности и «тёмных веках». Большинство книг и авторов утрачены навсегда...

 

И вот история повторяется: крах СССР – и варвары на руинах. Теоретическая мысль новых хозяев жизни неустанно работает – и всегда в сторону реставрации рабовладения. В апреле 2010 года появились «апрельские тезисы» олигарха М.Прохорова: «сделать законодательство более гибким в части увольнения работников, а также сократить нормы, регулирующие рабочее время и время отдыха».

В 2017 году центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина констатировал, что за 2014-2016 годы средняя пенсия сократилась на 7% в реальном выражении. Далее он предложил механизм постепенной отмены пенсионного обеспечения.

Это повышение пенсионного возраста вначале до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин, а также радикальное сокращение численности пенсионеров (на 3,87 млн. человек). Пенсию хотят сделать «только для избранных» – предлагают ужесточить условия для ее получения. Эксперты ЦСР предлагают начислять социальную пенсию только при достижении возраста 68 лет, ужесточить назначение пенсий для учителей и врачей.

Ниже уровнем яростный западник Юлия Латынина ополчилась против всеобщего избирательного права и понятия «социальной справедливости». А кроме того – она позитивно ссылается на радикального современного социал-дарвиниста Докинза.

Безотносительно всякой Латыниной, но при её горячем одобрении задача ввести вместо юридического понятия "геноцид" зоологическое понятие "естественный отбор", "выживание сильнейших" была поставлена с первых же дней ельцинизма. И выполнена.

Уже в наши дни в эфире одного из госканалов Украины журналист издания "Украинская неделя" Богдан Буткевич сделал заявление, которое не может не шокировать. По его словам, Донбасс нужно использовать как ресурс, а лишних людей – убить. А это (как минимум) полтора миллиона жителей Донецкой и Луганской областей. Примечательно, что во время этой пламенной речи ведущая программы даже не пыталась перебить Буткевича, а слушала его с большим вниманием. То есть (как доказывает опыт Прохорова, Кудрина, Латыниной, Гайдара) – для рыночных либералов такие заявление вполне в рамках нормы, и отнюдь не только для многострадальной Украины.

Пределом откровенности стало заявление видного либерала Льва Новоженова, который счел необходимым высказаться о т.н. «законе Димы Яковлева», подчеркнув с последней прямотой: если хозяевам (американцам) нужны дети рабов на органы – значит, нужно отдать хозяевам детей рабов на органы:

«Вполне возможно, что проблемы многих из нас заключаются в том, что в раннем детстве нас не усыновила никакая американская семья. И даже если бы нас использовали на органы, вполне возможно, что кто-то из нас был бы органом вполне добропорядочного человека. Лучше, чем быть каким-нибудь козлом на площади Курского вокзала и просить докурить чинарик».

Мы погружаемся в новую яму «тёмных веков» – которые отбрасывают человечество снова на тысячелетие назад в его развитии. Целые области планеты и целые (прежде процветавшие) страны лежат в разрухе, ширятся процессы деиндустриализации, научно-технического одичания, кризис образования принял общемировой характер.

По данным ООН количество бедных в Восточной Европе с 1989 года возросло более чем в 10 раз.

То есть история больше не идёт вперёд, от худшего к лучшему. История пошла назад – от лучшего к худшему. Как это было в "тёмные века"...

 

Главная социальная задача сил регресса в тёмные века – вернуть, реставрировать классическое рабовладение.

Для этого следует порвать «пёстрые путы» сложных форм человеческих взаимоотношений, отвергнуть единство человеческого рода, «химеру» равноправия, разделить людей на касты, уничтожить «лишнюю» умственную активность в науке и образовании (чтобы рабам не приходили в голову всякие неудобные господам вопросы).

Если мы проанализируем бурную деятельность Прохорова или Кудрина, Латыниной или Порошенко с Гройсманом, то в общем-то сможем описать все их усилия одной фразой: они стремятся упростить человеческие взаимоотношения до двучлена «господин-раб».

Господин может всё – даже убить раба. Раб не смеет ничего – даже робко пристыдить господина.

Для этой цели и ликвидируются нормы трудовых отношений, и пенсионная система, шельмуются выборы и референдумы, признаётся «вредной» всякая социальная справедливость, всякие попытки перераспределения прибыли богатых.

А если все меры, которые предприняты были «реформаторами» с 1991 по 2017 годы свести вместе, то мы увидим, что у них совершенно очевидное направление: перековать работника в полностью бесправного раба.

Именно либеральная демократия стала главным инструментом реставрации рабовладения. Она со всеми её ядовитыми «свободами» – и рабство подходят друг другу, как ключ к замку.

Рабовладение хотят вернуть именно через череду выборов (кстати не всегда фальсифицированных) и через механизмы раннефеодальной военной демократии (бандеровщина, банда, стремящаяся захватить рабов для своих предполагаемых поместий).

Есть ли тут противоречие? Захотят ли свободные люди – даже предельно растленные содомским либерализмом – становится рабами?

Рабами, конечно, не захотят. А вот рабовладельцами – с преогромным удовольствием, и чем более они растлены рыночной вседозволенностью, тем более страстно захотят, и уже хотят.

 

Люди не всегда понимают связь между демократией (властью демоса) и рабовладением (правом этого демоса на «говорящие орудия» в личной собственности). Поэтому пишутся такие установочные статьи, как, например, у Владимира Гарматюка: «Социализм есть демократия, демократия есть социализм».

Совершенно ложное утверждение. Оно не учитывает диалектики общества, того, что любое достоинство социального строя – это продолжение его недостатков, и наоборот.

При социализме нет демократических свобод, а при демократии – социальных свобод.

При попытке совмещать социализм и демократию мы получаем «перестройку» с геноцидом коренного населения в конце…

Социализм – это покровительство государства и общества слабому. А демократия – это каждый имеет равные права и потому каждый сам за себя.

Никаких преимуществ слабому и никаких ограничений сильному – вот что такое равноправие. Сами подумайте, чем оно ещё может быть? И не только на практике, но даже и в теории? На практике власть при демократии всегда захватывает олигархия, денежные мешки. А в теории кто? Да они же!

Вот поэтому социализм понимает свободу как неприкосновенность личности, а демократия – как невмешательство в личные дела.

Неслучайно знаменем этих новых тёмных веков стал либерализм – стремление к высвобождению внутреннего зверя из условностей культуры.

Нет никого более жалкого, чем либеральный публицист или философ: его читают только враги, и только чтобы опровергнуть. Торжество идей зоологизации отношений приведет к полному отказу от письменности.

Либерализму (зоологизму) мыслящий элемент не нужен. Ему не нужны публицисты, которые его осуждают. И те, которые восхваляют – тоже не нужны. Он вообще не нуждается в сложной, обобщающей явления мыслительной деятельности.

Принцип этого зоологизма-либерализма очень прост и хорошо известен вам, читатель, как и любому, кто имеет несчастье жить в XXI веке: «Если у тебя есть деньги, то тебе уже ничего не нужно, а если у тебя нет денег – тебе уже ничто не поможет».

Если общество кастовое – то в нём не нужно думать. Зачем нужны такому обществу мыслители, рассуждающие про общие вопросы, философствующие, анализирующие?

Коммунисты, например, очень болезненно реагировали на критику и очень нуждались в апологетике – потому что строили сложное инженерное сооружение, а для такой конструкции нужны и чертежи, и мысль, и понимание.

Для кучи мусора чертежи не требуются. Куча мусора не нуждается ни в проектировщиках, ни в рекламе – а потому она равнодушна и к восхвалениям, и к критике.

Она не будет сажать или расстреливать мыслителей – которых (вот ведь парадокс) – при ней просто не станет. Ибо быть при ней мыслителем – означает быть городским сумасшедшим и при этом вопиющим в пустыне.

Беспринципность либерализма-зоологизма позволяет ему подавлять инакомыслие гораздо эффективнее, чем любой сложной цивилизационной конструкции, зовущей человеческую мысль на борьбу с животными инстинктами.

Это, может быть, самое страшное в периодически случающихся "тёмных веках", отбрасывающих человечество в запредельные дебри архаики. И каждый раз – не факт, что оттуда вообще когда-нибудь получится выбраться...

 

 

Александр Леонидов
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/33/18612/-

Метки: неонацизм, Украина
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